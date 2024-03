Frankfurt - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten |10.03.2024

Unser Frankfurt - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.03.2024 lautet: Die Eintracht will am Sonntag Verfolger Hoffenheim auf Distanz halten. Das sollte im Wett Tipp heute mit mindestens einem Remis auch glücken.

Am Sonntagnachmittag kommt es im Deutsche Bank Park zum Duell zweier Tabellennachbarn um die Europapokalplätze. Frankfurt steht aktuell mit 37 Punkten auf Rang 6, Hoffenheim liegt mit 33 Zählern eine Position dahinter. Wenn Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt, reicht auch der siebte Platz fürs internationale Geschäft. Die Buchmacher erwarten am 25. Spieltag ein recht enges Duell, schlagen sich aber etwas mehr auf die Seite der Hausherren.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Happybet die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Hoffenheim auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Frankfurt ist seit 7 Heimspielen gegen Hoffenheim ohne Niederlage

Die Eintracht hat nur eines der jüngsten 21 BL-Heimspiele verloren

Von den letzten 11 Duellen gegen die TSG konnte die SGE 8 für sich entscheiden



Frankfurt vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Die Eintracht hat wie schon erwähnt in der Tabelle knapp die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt sich so aus der Sicht der neuen Wettanbieter ein leichter Vorsprung.

Für einen Heimsieg bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 2,04. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Dreier der Gäste auch nur auf einen Schnitt von 3,43.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Hoffenheim Prognose: Wann kann die Eintracht auch mal spielerisch überzeugen?

Die Eintracht ging mit einer Serie von vier Liga-Spielen ohne Sieg ins Gastspiel am Wochenende gegen Heidenheim. Zudem waren die Frankfurter in der K.o.-Playoff-Runde aus der Conference League ausgeschieden. Beim Aufsteiger ließ die Leistung der Hessen vor allem spielerisch wieder viel Luft nach oben. Die Männer von Trainer Dino Toppmöller leisteten sich viele Fehlpässe und einfache Ballverluste. Am Ende reichte es aber dennoch zu einem glücklichen 2:1-Sieg.

So bleibt die SGE auf Europapokal-Kurs. Die Plätze 4 und 5 sind aber schon sieben bzw. sechs Punkte entfernt. Zudem sind die Adler weiterhin schwer zu schlagen. In den letzten neun BL-Partien setzte es nur eine Niederlage (4S, 4U). Daheim kassierte Frankfurt sogar saisonübergreifend in den vergangenen 21 Begegnungen gerade mal eine Pleite (11S, 9U). 38 erzielte Tore sind zwar der schwächste Wert in den Top 7 der Tabelle, dafür hat die Eintracht die beste Chancenverwertung der Liga (20 Prozent).

In Hoffenheim war die Stimmung nach nur einem Dreier aus 14 Pflichtspielen zuletzt etwas trüb. Doch mit dem 3:2 in Dortmund und dem 2:1 daheim gegen Bremen ist eine mögliche Krise im Kraichgau nun endgültig passé. Einen großen Anteil am Aufschwung hat Stürmer Maximilian Beier, der in den letzten beiden Spielen jeweils einen Doppelpack schnürte und mit sechs Treffern die Torjägerliste der Rückrunde anführt. Nun will die TSG im nächsten Auswärtsspiel ihre gute Serie weiter ausbauen.

In der Fremde fühlt sich die Mannschaft in dieser Saison auch deutlich wohler als daheim. Sechs ihrer neun Saisonsiege feierte die Elf von Coach Pellegrino Matarazzo auf des Gegners Platz. Nur vier Teams haben auswärts mehr Punkte gesammelt. Dafür steht die TSG, trotz des jüngsten Sieges gegen Werder, in der Heimtabelle lediglich auf Rang 15. Mit einem Torverhältnis von 43:44 stehen die Spiele mit Beteiligung von Hoffenheim in dieser Saison für einige Treffer (Schnitt von über 3,6).

Frankfurt - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:1 Heidenheim (A), 2:2 Wolfsburg (H), 1:2 Union Saint-Gilloise (H), 3:3 SC Freiburg (A), 2:2 Union Saint-Gilloise (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:1 Werder Bremen (H), 3:2 Dortmund (A), 0:1 Union Berlin (H), 1:1 Köln (H), 2:2 Wolfsburg (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Hoffenheim: 3:1 (A), 1:3 (A), 4:2 (H), 2:2 (H), 2:3 (A)



Von den letzten elf Duellen gegen Hoffenheim konnte Frankfurt acht für sich entscheiden. Davor holte die SGE in 18 Vergleichen mit der TSG nur drei Siege. Daheim sind die Hessen sogar seit sieben Heimspielen gegen die Kraichgauer ungeschlagen (4S, 3U).

In den vergangenen sechs Aufeinandertreffen beider Teams fielen insgesamt 27 Tore, immer mindestens vier pro Partie. In den jüngsten fünf Matchups hätte sogar die Wette „HZ1 Über 1,5 Tore“ Erfolg gehabt.

Stehen auch dieses Mal schon vor dem Seitenwechsel zwei Treffer auf der Anzeigentafel, bekommt ihr dafür bei Tipwin eine Quote von 2,30. Neukunden sollten sich zuvor den Tipwin Wettbonus, der euch einen Bonus von 100 Prozent bis zu 100 Euro bringt, sichern.

Unser Frankfurt - Hoffenheim Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der Eintracht war zuletzt eine gewisse Verunsicherung anzumerken. Immerhin werden Ellyes Skhiri und Hugo Larsson in der Startelf zurück erwartet, die beide das Spiel der Hessen sehr viel besser prägen können als ihre Vertreter Tuta und Dina Ebimbe.

Nimmt man dann noch die gute Heimbilanz, den direkten Vergleich gegen Hoffenheim und die Tatsache hinzu, dass Frankfurt nur schwer zu schlagen ist, muss man den Hausherren mindestens einen Punkt zutrauen.