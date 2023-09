Frankfurt - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2023

Unser Frankfurt - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.09.2023 lautet: In einem Spiel mit mindestens zwei Toren bleibt die Eintracht zu Hause weiter ungeschlagen.

Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntag im Rahmen des dritten Spieltags der Bundesliga die Gäste aus Köln. Erst am Donnerstag sicherte sich die SGE ein Ticket für die Gruppenphase der Conference League, womit den Hessen sicherlich eine schwere Last von den Schultern gefallen ist. Gegen den Effzeh wollen sie nun den Schwung mitnehmen.

Für die letzte Bundesliga-Heimpleite der Eintracht muss man schon weiter zurückblättern und wir gehen nicht davon aus, dass die Kölner den Adlern eine solche zufügen können. Wir entscheiden uns daher für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,67 bei Mobilebet.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Köln auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Frankfurt blieb zuletzt in 13 Heimspielen in nationalen Wettbewerben ungeschlagen.

Köln startete mit 2 Niederlagen in die neue Saison.

In 17 der letzten 18 Pflichtspiele der Eintracht zu Hause fielen mindestens zwei Tore.

Frankfurt vs Köln Quoten Analyse:

Die Wettanbieter schicken die Gastgeber als Favoriten ins Rennen, allerdings zeugen Quoten bis 2,20 für Wetten auf Heimsieg auch nicht von der ganz großen Favoritenstellung. Für einen Tipp auf die Kölner kann man Wettquoten bis 3,50 erhalten. Nichts falsch machen kann man, wenn man für dieses Duell Gratiswetten & Freebets nutzt.

Höchstens zwei oder mindestens drei Tore? Dessen sind sich die Bookies, bei denen wir gerne unser Augenmerk auf die Buchmacher ohne Wettsteuer legen, nicht ganz sicher. Die Quoten für das Over bzw. Under 2,5 sind in etwa gleich hoch. Die Wettoption „Beide treffen“ bewegt sich hingegen im Bereich von 1,70 bis 1,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Köln Prognose: Die Adler halten die Geißböcke in Schach

Rund um das Wechseltheater um Randal Kolo Muani erreichte die Eintracht durch einen 2:0-Erfolg im Conference-League-Playoff-Rückspiel gegen Levski Sofia die Gruppenphase des Wettbewerbs. Die beiden erlösenden Treffer fielen spät, genauer gesagt ab der 79. Minute. Das Ziel Europa ist erreicht, womit es sich nun sicherlich befreiter aufspielen lässt.

Den Start in die neue Bundesliga-Saison mit dem 1:0-Heimsieg im Hessenderby gegen Darmstadt und dem 1:1 im Rheinhessenderby in Mainz kann man durchaus als positiv bezeichnen. Bei den Nullfünfern traf die SGE in der Nachspielzeit zum Endstand. Am Sonntag sollen drei weitere Punkte auf das Konto kommen.

Mit dem Remis in Mainz blieben die Hessen saisonübergreifend im fünften Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen. Aktuell ist nur Dortmund länger unbesiegt (10 Mal). Die Borussia war es auch, die den Frankfurtern zuletzt eine Heimniederlage in der Bundesliga zufügen konnte. Das war bereits im Oktober letzten Jahres.

Seitdem hat die SGE elf Heimspiele im deutschen Oberhaus bestritten und sieben von ihnen gewonnen (4 Remis). Hinzu kommen zwei weitere Heimsiege im DFB-Pokal. In den letzten zehn Heimpartien im Ligabetrieb kassierten die Adler nie mehr als ein Gegentor - eine Serie, welche die Eintracht zuletzt im Jahr 2000 vorweisen konnte.

Frankfurt - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Frankfurt: 2:0 Levski Sofia (H), 1:1 Mainz (A), 1:1 Levski Sofia (A), 1:0 Darmstadt (H), 7:0 Lok Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Köln: 1:2 Wolfsburg (H), 0:1 Dortmund (A), 1:1, 3:1 n.V. Osnabrück (N), 2:0 Nantes (N), 2:0 Erzgebirge Aue (N)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Köln: 0:3 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 2:0 (H)

Die Kölner auf der anderen Seite starteten mit zwei Niederlagen in die neue Saison. Für die Geißböcke ist das der schlechteste Saisonstart unter ihrem Trainer Steffen Baumgart. Wettbewerbsübergreifend sind sie sogar seit vier Partien in der Bundesliga sieglos und haben die letzten drei verloren.

Allerdings stimmte die letzte Bilanz des Effzeh gegen Frankfurt. In sieben der letzten acht direkten Aufeinandertreffen mit der SGE konnte Köln punkten. Zuletzt blieben die Kölner viermal in Folge gegen die Frankfurter ungeschlagen und holten zwei Siege sowie zwei Remis.

Allerdings gelangen beide Dreier zu Hause. In Frankfurt hat Köln nur eines der letzten acht Gastspiele gewonnen und fünf verloren. Die letzten beiden Begegnungen dort endeten mit einer Punkteteilung. In jedem der letzten fünf Duelle in der Mainmetropole gab es mindestens zwei Treffer zu bestaunen.

In allen Begegnungen gab es nur einmal in den letzten neun Fällen nur ein Tor, wenn sich die beiden Kontrahenten begegneten. Ein Wiedersehen mit seinem alten Klub wird Ellyes Skhiri erleben, der in seinen zwei Kölner Jahren unter Baumgart der zweitbeste Effzeh-Torschütze war. Am Donnerstag machte Skhiri mit dem 2:0 gegen Sofia sein erstes Tor für die Eintracht.

Unser Frankfurt - Köln Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Eintracht ist seit elf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, während die Kölner mit drei Liga-Niederlagen am Stück in den Deutsche Bank Park reisen. Die SGE ist nach dem Erreichen der Conference-League-Gruppenphase obenauf und sollte am Sonntag nicht verlieren. Da in den Heimspielen der Eintracht in den letzten Monaten auch einige Treffer gefallen sind, erwarten wir diese auch gegen den Effzeh.