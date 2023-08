Frankfurt – Levski Sofia Tipp, Prognose & Quoten | 31.08.2023

Unser Frankfurt - Levski Sofia Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 31.08.2023 lautet: Die Hessen sind nach wie vor in der Bundesliga ungeschlagen und werden auch gegen Sofia zu einem Sieg im Rückspiel gelangen.

Frankfurt versäumte im Hinspiel trotz des zeitigen Treffers von Shootingstar Randal Kolo Muani gegen den vermeintlichen Außenseiter aus Bulgarien einen Sieg. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang den Hausherren der Ausgleich durch Hassimi Fadiga.

In unserem Wett-Tipp sehen wir die Adler für das Re-Match als klaren Favoriten und tendieren zu einem Heimsieg. Ähnlich dem Hinspiel rechnen wir mit einer defensiv geführten Paarung und tendieren zu weniger als 3,5 Toren. Für diese Sportwette gibt‘s bei Bwin eine Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Levski Sofia auf „Sieg Frankfurt & Unter 3,5 Tore“:

Die SGE sackte zuletzt 3 Bundesliga-Heimsiege am Stück ein und ist seit 11 Liga-Heimspielen ungeschlagen (7S, 4U).

Levski Sofia absolvierte alle 5 Qualifikationsspiele mit weniger als 3,5 Toren.

Im Hinspiel begegneten sich beide Konkurrenten defensiv und trennten sich mit einem wenig glanzvollen 1:1.

Frankfurt vs Levski Sofia Quoten Analyse:

Schon vor dem Kick-Off sind die Rollen in der Begegnung deutlich verteilt. Die Gastgeber aus Hessen sind laut Buchmacher-Einschätzung zu favorisieren und weisen für den Heimsieg eine Frankfurt Levski Sofia Wettquote von durchschnittlich 1,20 auf.

Wer hingegen die Bulgaren als Anwärter auf den Triumph in der regulären Spielzeit betrachtet, darf sich über den bis zu 12-fachen Wetteinsatz freuen. Selbst eine Punkteteilung bringt eine Quote in Höhe von ca. 6,00 mit sich. Hierfür bietet sich wohl eine der zahlreichen Gratiswetten & Freebets an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs. Levski Sofia Prognose: Hält Frankfurts Defensive den Gästen stand?

Die Eintracht blickt auf einen großen internationalen Erfahrungsschatz und zog im Vorjahr ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Vor zwei Jahren stand sogar der Gewinn der Europa League zu Buche.

Vor allem defensiv wirken die Adler gefestigt und lassen im heimischen Deutsche-Bank-Park nur sehr wenig zu. Zwei der vergangenen drei Heim-Ansetzungen in der Bundesliga endeten als „Clean Sheet“. Saisonübergreifend sind die Hessen seit nunmehr elf Heimspielen im Oberhaus des deutschen Fußballs ungeschlagen (7S, 4U).

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Die Generalprobe in Mainz am vergangenen Spieltag führte zu einem glücklichen 1:1. Dabei gelang Omar Marmoush der Lucky Punch erst in der Nachspielzeit. Hierbei handelte es sich gleichzeitig um den einzigen Schuss auf den Kasten der Hausherren. Um zuhause gegen „die Blauen“ zu punkten, gilt es, den eigenen Torinstinkt wiederzuerlangen.

Der 26-fache bulgarische Meister will nach 13 Jahren Absenz vom internationalen Geschäft mit einem Sieg über den Bundesligisten seine Rückkehr feiern. Zumindest der späte Ausgleichstreffer im Hinspiel sorgt für ein gewisses Maß an Hoffnung.

Frankfurt - Levski Sofia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Mainz (BL, A), 1:1 Levski Sofia (Playoffs, A), 1:0 Darmstadt (BL, H), 7:0 Lok Leipzig (Pokal, A), 0:2 RB Leipzig (Pokal, A).

Letzte 5 Spiele Levski Sofia: 1:1 Frankfurt (Playoffs, H), 2:1 Beer Sheva (ECL-Quali, H), 1:0 Vratsa (Liga, H), 0:0 Beer Sheva (ECL-Quali, A), 1:2 Lok Plovdiv (Liga, A).

Letzte Spiele Frankfurt vs. Levski Sofia: 1:1 (UECL-Quali, A).

Obwohl die bisherigen beiden Qualifikationsrunden erfolgreich gegen KF Shkupi (2:0, 1:0) und Hapoel Beer Sheva (0:0, 2:1) gestaltet wurden, ist Frankfurt von einem ganz anderen Kaliber. Der Abwehr-Verbund ließ einschließlich des Hinspiels gegen die Hessen nur zwei Gegentore zu und steht defensiv sehr sicher.

Die Elf von Trainer Nikolay Kostov legte einen durchwachsenen Ligastart hin und musste zwei der bisherigen fünf Partien mit einer Niederlage abschreiben. Diesen beiden Misserfolgen stehen auf der anderen Seite drei Siege gegenüber.

Der Vorjahres-Vierte rangiert momentan auf Platz 8 der Tabelle und hat somit noch deutlich Luft nach oben. Um eine bestmögliche Vorbereitung für die Conference-League-Playoffs zu gewährleisten, wurde das Meisterschaftsspiel gegen Arda vom 27.08.2023 verschoben.

Um mit den Frankfurt Levski Sofia Wetten das nächste Level zu erreichen bzw. einfach mehr Sicherheit zu genießen, könnte sich die Nutzung eines Bwin Gutscheins als sinnvoll herausstellen.

Unser Frankfurt – Levski Sofia Tipp: Sieg Frankfurt & Unter 3,5 Tore

Mit einer Kader-Marktwert von 273,4 zu 18,35 Millionen Euro sind die Hausherren aus Frankfurt den Gästen aus Sofia spielerisch in sämtlichen Bereichen um Klassen überlegen und agieren obendrein vor heimischer Kulisse. Allein der von PSG umworbene Randal Kolo Muani bringt mit 80 Millionen Euro mehr als den vierfachen Kader-Marktwert der Bulgaren auf die Waage. Alle Augen sind im Rückspiel auf Frankfurts Superstar gerichtet.