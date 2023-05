Frankfurt - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Frankfurt - Mainz Tipp zum Bundesliga Spiel am 13.05.2023 lautet: Beide treffen und mindestens drei Tore im Spiel.

Bei Eintracht Frankfurt läuft in der Bundesliga seit Monaten nichts mehr zusammen. Nun wurde zudem bekannt, dass man sich vom zuletzt immer wieder in die Kritik geratenen Trainer Oliver Glasner nach Saisonende trennen werde.

Die Stimmung bei den Hessen könnte besser sein. Doch auch die Mainzer hatten zuletzt nicht viel Grund zur Freude. Im Rhein-Main-Derby am Samstag entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen & Über 2,5 Tore“. Hierfür bietet Admiralbet eine Quote von 1,95.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Mainz auf „Beide treffen & Über 2,5 Tore“

Die Eintracht ist seit 10 Bundesliga-Spielen sieglos

Mainz hat die letzten beiden Partien verloren und dabei 6 Gegentore kassiert

In 6 der letzten 7 Spiele der Frankfurter trafen beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Mainz Quoten Analyse:

Admiralbet ist einer der Wettanbieter, die auch PayPal unterstützen. Der Bookie sieht wie die anderen Buchmacher die Frankfurter in der Favoritenrolle - was durchaus überraschen mag. Allerdings ist die Favoritenstellung auch nicht so deutlich. Schließlich gibt es für Wetten auf einen Heim-Dreier Quoten über 2,00.

Und dennoch: Wer einen erfolgreichen Tipp auf die Mainzer abgibt, kann seinen Einsatz mehr als verdreifachen. Dabei sollte den Gästen nach Meinung der Bookies mindestens ein Treffer gelingen. Anders sind die Quoten von 1,60 für die Wettoption „Beide treffen“ nicht zu erklären.

Frankfurt vs Mainz Prognose: In diesem Spiel ist alles möglich

Was ist mit der Eintracht los? In der Bundesliga läuft seit knapp drei Monaten einfach nichts mehr zusammen. Der letzte Dreier datiert vom 18. Februar 2023. Seitdem blieben die Hessen zehnmal in Folge ohne Sieg. Es gab je fünf Remis und Niederlagen. Nach dem 16. Spieltag stand die SGE noch auf Platz zwei.

Mittlerweile ist sie nur noch auf Rang 9 zu finden und hat die Qualifikation für Europa über die Bundesliga wohl innerlich schon abgeschrieben, auch wenn Rang 7, der bei einer eigenen Niederlage im DFB-Pokalfinale noch für die Conference League berechtigen würde, nur drei Punkte entfernt ist.

Doch tatsächlich gilt die volle Konzentration wohl nur noch dem Finale in Berlin, das auch gleichzeitig das Endspiel für Oliver Glasner als Trainer der Frankfurter sein wird. Durch sein Verhalten und seine Äußerungen, insbesondere während und nach dem letzten Spiel bei der TSG Hoffenheim, entschieden sich die Verantwortlichen für diesen Schritt.

Glasner, der in Sinsheim die Rote Karte sah und im Anschluss eine Wutrede auf der Pressekonferenz hielt, wird seiner Mannschaft am Samstag fehlen. Doch auch ohne ihn wird sie versuchen, ihre immerhin positive Heimserie fortzusetzen. Keines der letzten zehn Spiele im eigenen Stadion in nationalen Wettbewerben hat Frankfurt verloren.

Frankfurt - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:3 Hoffenheim (BL, A), 3:2 Stuttgart (Pokal, A), 1:1 Augsburg (BL, H), 0:4 Dortmund (BL, A), 1:1 Gladbach (BL, H)

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:3 Schalke (BL, H), 0:3 Wolfsburg (BL, A), 3:1 Bayern (BL, H), 1:1 Köln (BL, A), 2:2 Bremen (BL, H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Mainz: 1:1 (BL, A), 2:2 (BL, A), 1:0 (BL, H), 1:1 (BL, H), 2:0 (BL, A)

Die Mainzer treffen also auf einen angeknockten Gegner, was ihnen im Kampf um Europa eigentlich zugute kommen müsste. Doch die Nullfünfer reisen selbst mit zwei Niederlagen in Folge an. Auf das 0:3 in Wolfsburg folgte am vergangenen Wochenende eine 2:3-Heimschlappe gegen Schalke.

In jeder der letzten beiden Partien kassierten die Nullfünfer also drei Gegentore, den dritten gegen S04 dabei in der zwölften Minute der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt. Noch vor diesen beiden Niederlagen hatte der FSV mit 3:1 über die Bayern brilliert und war zehn Bundesligaspiele in Folge ungeschlagen geblieben, von denen er sechs gewann.

Durch die beiden Schlappen hat Mainz im Kampf um Europa einige Federn gelassen. Allerdings ist noch alles möglich. Als Achter haben die Rheinhessen nur drei Punkte Rückstand auf den Sechsten Leverkusen und einen Zähler weniger als der Siebte Wolfsburg. Rang 7 könnte bekanntlich noch für die Conference League reichen.

In Frankfurt haben die Mainzer aber nur zwei der letzten zehn Gastspiele gewonnen. Die beiden Auswärtserfolge gab es seinerzeit in Serie. Von den übrigen acht Partien in der Main-Metropole wurden aber sechs verloren. Insgesamt wartet der FSV seit fünf direkten Duellen auf einen Sieg über die Adler.

Unser Frankfurt - Mainz Tipp: Beide treffen & Über 2,5 Tore

Keines der letzten zehn Heimspiele in nationalen Wettbewerben hat die Eintracht also verloren. Allerdings gab es in den vergangenen vier Heimpartien in der Bundesliga auch keinen Sieg. Jede dieser letzten vier Heimbegegnungen endete 1:1.

In den letzten zehn Liga-Spielen kassierte die Eintracht immer Gegentreffer. Bei den Mainzern war das in sieben der letzten acht Partien der Fall. Das Spiel kann in alle Richtungen ausgehen, wobei wir die leichten Vorteile sogar noch bei den Gästen sehen würden.

Torlos sollte es hier jedenfalls nicht zu Ende gehen und so wie die Abwehrreihen der beiden Teams zuletzt drauf waren, sehen wir eine große Wahrscheinlichkeit, dass es mindestens drei Treffer im Spiel gibt.