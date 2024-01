Frankfurt - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 26.01.2024

Unser Frankfurt - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.01.2024 lautet: Gegen die vermeintlich Kleinen tut sich die Eintracht oft schwer. So ist für die 05er im Wett Tipp heute im Rhein-Main-Derby unter Umständen auch ein Punkt drin.

Für die Eintracht stehen aktuell die Derbywochen an. Am vergangenen Spieltag empfing Frankfurt den hessischen Rivalen aus Darmstadt im Deutsche-Bank-Park. Am Freitag gastiert der Nachbar aus Mainz bei der SGE. Nachdem das Heimspiel gegen die Lilien nicht den gewünschten Dreier brachte, sind die Hausherren auf Wiedergutmachung aus. Die Wettquoten der Bookies lassen aber ein paar Zweifel aufkommen.

Auch wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Betano lediglich für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Mainz auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Frankfurt hat 2023/24 bisher nur eine Heimpleite kassiert

Die Nullfünfer warten seit 7 Derbys auf einen Sieg gegen die Eintracht

Mainz ist in dieser Saison noch ohne Auswärtssieg

Frankfurt vs Mainz Quoten Analyse:

Die Eintracht steht vor dem Derby als Sechster auf einem Europapokalplatz. Der FSV belegt dagegen nur den Relegationsrang 16. So gehen die Hausherren wenig überraschend als Favorit in die Frankfurt vs Mainz Prognose.

Allerdings klettern die Quoten für einen Heimsieg immerhin bis auf einen Durchschnitt von 2,00. Für einen Dreier der Gäste gibt es auch nur Quoten im Schnitt von 3,79. Hier hätte man beim Blick auf die Tabelle einen deutlicheren Unterschied erwarten können. Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut und ins Risiko gehen möchtet, lohnt sich ein Blick auf unseren Wettbonus Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Mainz Prognose: Die Eintracht ist auf dem Papier erneut der klare Favorit

Zum Ende der Hinrunde kam die Eintracht nach einem holprigen Saisonstart immer besser ins Rollen. Beleg für den Aufwärtstrend war das 5:1 daheim gegen die Bayern am 14. Spieltag oder der 1:0-Sieg in Leipzig im ersten Spiel des neuen Jahres. So wurde bei den Hessen schon wieder von der Champions League geträumt. Im Auswärtsspiel gegen das Schlusslicht aus Darmstadt schien auch alles für den perfekten Start angerichtet. Vor allem nachdem Frankfurt nach gut einer Stunde mit 2:0 führte.

Doch dann gaben die Männer von Coach Dino Toppmöller das Spiel völlig fahrlässig aus der Hand und mussten sich mit einem 2:2 begnügen. Am Ende hatte der Trainer zu wenig Qualität auf der Bank, um mit Wechseln für neue Impulse zu sorgen. Schon zu Saisonbeginn hatte die SGE aus den vier Spielen gegen Darmstadt, Mainz, Köln und Bochum nur sechs von zwölf möglichen Zählern geholt. Zudem konnten die Adler nur drei der jüngsten zehn Duelle gegen ein Schlusslicht für sich entscheiden (4U, 3N).

WETT-NEWS BEI SPORT1

Seit dem 3. Spieltag der laufenden Saison steht Mainz auf einem der letzten drei Plätze. Der neue Trainer Jan Siewert konnte immerhin die Defensive stabilisieren. In acht Spielen unter dem neuen Coach kassierte der FSV nur fünf Gegentore. Damit haben die Rheinhessen in diesem Zeitraum die beste Defensive der Bundesliga. Auch kämpferisch und von der Moral her kann man der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Allerdings konnten die Nullfünfer auch nur das erste Spiel unter Siewert gewinnen, mit 2:0 daheim gegen Leipzig.

Mit fünf Remis und zwei Niederlagen machte die Mannschaft seitdem im Tabellenkeller keinen Boden gut. Die große Problemzone bleibt die Offensive. 14 Treffer sind der zweitschwächste Wert hinter dem 1. FC Köln (11). In noch keiner Partie traf Mainz mehr als zweimal. Zudem fehlt ein Achter mit Vorwärtsdrang. Am vergangenen Freitag fiel das Kellerduell mit Union Berlin dem Wetter zum Opfer. In der Fremde ist der „Karnevalsverein“ in dieser Spielzeit mit sechs Remis und drei Niederlagen noch ohne Dreier.

Frankfurt - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:2 Darmstadt (A), 1:0 RB Leipzig (A), 2:5 SC Freiburg (H), 2:1 Gladbach (H), 0:3 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 Wolfsburg (H), 1:1 Dortmund (A), 0:1 Heidenheim (H), 0:0 Köln (A), 0:1 SC Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Mainz: 1:1 (A), 3:0 (H), 1:1 (A), 2:2 (A), 1:0 (H)

Das Nachbarschaftsduell zwischen Frankfurt und Mainz wurde bisher 43 Mal ausgetragen. Die Frankfurter führen die Bilanz mit 16 Siegen zu zehn Niederlagen an. Zu Gast bei der Eintracht ist der Unterschied noch deutlicher. Hier konnten die Mainzer in 21 Versuchen nur dreimal alle Punkte mit nach Hause nehmen, bei sechs Remis und zwölf Pleiten. Die Rheinhessen konnten im Juni 2020 letztmals gegen und bei der SGE gewinnen (2:0).

In den folgenden sieben Vergleichen reichte es zu vier Unentschieden (3N). In den letzten acht Derbys wurde der Wert von 2,5 Toren auch nur zweimal übertroffen. Setzt sich diese Serie am Freitag fort, bekommt ihr dafür von Intertops eine Quote von 1,81. Ausführliche Infos zum neuen Buchmacher liefert euch unser Intertops Test.

Unser Frankfurt - Mainz Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Auf den ersten Blick spricht hier alles für die Hausherren: Egal ob das Tabellenbild, die Formkurve, der Heimvorteil, die Qualität oder der direkte Vergleich. Doch das dachte man auch im Heimspiel der Eintracht gegen Darmstadt. Da die Nullfünfer mit ihrer starken Defensive aktuell ein unangenehmer Gegner sind und sich Frankfurt gegen die vermeintlich Kleinen gern schwer tut, sichern wir unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab.