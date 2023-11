Frankfurt - PAOK Saloniki Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2023

Unser Frankfurt - PAOK Saloniki Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 30.11.2023 lautet: Im Rennen um den Gruppensieg benötigt die Eintracht am Donnerstag einen Heimsieg gegen PAOK. Diesen trauen wir den Hessen im Wett Tipp heute auch zu.

In der Gruppe G der Conference League haben sich PAOK und die Eintracht schon das Weiterkommen gesichert. Nun geht es noch um den Gruppensieg. Der Tabellenerste zieht direkt ins Achtelfinale ein, während der Zweite den Umweg über die Playoffs nehmen muss.

Die Griechen liegen nach vier Spieltagen einen Punkt vor Frankfurt. Die Hessen müssen im direkten Duell gewinnen, um noch Chancen auf Platz 1 zu haben. Es ist nämlich äußerst unwahrscheinlich, dass PAOK am 6. Spieltag daheim gegen HJK Helsinki Federn lässt.

Wir trauen den Hausherren den Sieg zu und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet3000 die Wette „Sieg Frankfurt“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs PAOK Saloniki auf „Sieg Frankfurt“:

Frankfurt hat nur eines der letzten 16 Liga-Heimspiele verloren

Die Eintracht hat beim Marktwert klar die Nase vorne

Die SGE ist daheim gegen griechische Teams noch ohne Punktverlust

Frankfurt vs PAOK Saloniki Quoten Analyse:

Beim Marktwert hat die Eintracht mit 188 zu 64 Millionen Euro die Nase vorne. Dann kommt am Donnerstag natürlich noch der Heimvorteil dazu. So gehen die Hausherren bei der Frankfurt vs PAOK Saloniki Prognose als Favoriten ins Rennen.

Für einen Heimsieg gibt es bei den Bookies Quoten im Schnitt von 1,58. Ein Erfolg der Gäste wird mit durchschnittlichen Quoten von 5,22 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs PAOK Saloniki Prognose: Unterstützen die Eintracht-Fans ihr Team?

15 Heimspiele in Folge war Frankfurt in der Bundesliga ungeschlagen. Dann kassierte man am Samstag gegen den VfB eine 1:2-Pleite. Vor allem in der zweiten Hälfte wirkte die Mannschaft seltsam blutleer. Sicher hatte der Stimmungsboykott der Fans auch eine Auswirkung auf die Spieler.

Doch auch die Defensive der Eintracht bekommt immer mehr Löcher. An den ersten acht Spieltagen hatte die SGE gerade mal sechs Gegentore kassiert. Nun waren es in den letzten drei Partien insgesamt sieben.

Mit 18 Punkten und zwei Niederlagen stehen die Hessen aber noch auf einem ordentlichen siebten Platz und haben nur zwei Zähler Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. In der Conference League reichten drei Siege gegen Aberdeen und Helsinki (2x) fürs Weiterkommen. Von den letzten 16 UEFA-Gruppenspielen hat Frankfurt lediglich drei verloren (9S, 4U). Gegen Mannschaften aus Griechenland gab es vier Siege und zwei Pleiten. Beide Niederlagen setzte es auswärts.

Mit insgesamt drei Meistertiteln ist PAOK im Vergleich mit Olympiakos, Panathinaikos und AEK Athen in Griechenland eher ein kleines Licht. 2019 sicherte sich der Verein aus Thessaloniki aber den letzten Liga-Titel und wurde in Folge dreimal in Serie Vizemeister.

In der vergangenen Saison mussten sich die „Aspromavri“ dann mit dem vierten Rang zufriedengeben, der für die Teilnahme an der Conference League genügte. Die „Schwarz-Weißen“ stehen 2023/24 zum elften Mal in einer UEFA-Gruppenphase.

Durch drei Siege und ein Remis aus den ersten vier Partien hat PAOK das fünfte Mal die nächste Runde erreicht. Acht von 14 Gastspielen in der ECL hat Thessaloniki gewonnen. Die Bilanz gegen deutsche Vereine steht bei drei Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen.

In der heimischen Liga steht die Mannschaft von Coach Razvan Lucescu nach zwölf Spieltagen wieder auf Rang 4. Nach sieben Heimspielen ist Saloniki noch ungeschlagen (6S, 1U) und damit das beste Heimteam der griechischen Liga. Alle zwei Saisonpleiten setzte es auswärts.

Frankfurt - PAOK Saloniki Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:2 VfB Stuttgart (H), 2:2 Werder Bremen (A), 1:0 HJK Helsinki (A), 3:0 Union Berlin (A), 2:0 Viktoria Köln (A)

Letzte 5 Spiele PAOK Saloniki: 5:0 Panserraikos (H), 2:1 Panaitolikos (H), 2:2 Aberdeen (H), 4:2 Olympiakos Piräus (A), 0:2 AEK Athen (A)

Letzte Spiele Frankfurt vs PAOK Saloniki: 1:2 (A), 0:2 (A), 2:0 (H)

Das erste Duell der beiden Vereine stammt aus der Saison 1981/82 und dem Europapokal der Pokalsieger. Da Hin- und Rückspiel mit einem 2:0-Heimsieg geendet hatten, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Hier setzte sich Frankfurt mit 5:4 durch. Im Hinspiel des laufenden Wettbewerbs am 5. Oktober sah alles nach einem Remis aus, als die Hausherren in Thessaloniki in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch das Tor zum 2:1-Sieg erzielten.

18:4 Torschüsse hatten eigentlich klar für die Eintracht gesprochen. Nach dem Abpfiff kam es noch zu einer Rudelbildung, in deren Folge Kevin Trapp und der bereits ausgewechselte Meité die Rote Karte sahen.

Unser Frankfurt - PAOK Saloniki Tipp: Sieg Frankfurt

Schon im Hinspiel war PAOK ein unangenehmer Gegner. Die Eintracht scheiterte damals aber vor allem an ihrer mangelhaften Chancenverwertung. Daheim trauen wir Frankfurt aber eine bessere Leistung zu.

Nach der Pleite gegen den VfB steht Wiedergutmachung auf dem Programm. Im Europapokal sind die Hessen zudem traditionell stark. Zudem tun sich die Griechen in der Fremde deutlich schwerer als vor den eigenen Fans.