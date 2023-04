Frankfurt - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 04.04.2023

Unser Frankfurt - Union Berlin Tipp zum DFB Pokal Spiel am 04.04.2023 lautet: Die Eintracht steckt in einer kleinen Krise. In Pokal- und K.o.-Spielen läuft Frankfurt aber oft zur Hochform auf. So muss man der SGE gegen Union auch den Halbfinaleinzug zutrauen.

Die Eintracht ist seit sieben Pflichtspielen ohne Sieg. Auch daheim gegen Kellerkinder wie Stuttgart oder Bochum reichte es in diesem Zeitraum nur für Punkteteilungen. In der Bundesliga setzte es dabei zwei Pleiten. Eine davon war vor der Länderspielpause ein 0:2 bei Union Berlin. Am Dienstagabend treffen die Frankfurter erneut auf die Eisernen. Im Viertelfinale des DFB-Pokals haben die Hessen dieses Mal aber Heimrecht. Für die Buchmacher sind die Gastgeber auch die leichten Favoriten. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,63 bei Bet-at-home die Wette „Die Eintracht kommt weiter“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Union Berlin auf „Die Eintracht kommt weiter“:

Frankfurt erreichte in den letzten 6 Spielzeiten 3 Mal mindestens das Pokal-Halbfinale

Von 7 Gastspielen bei der Eintracht konnte Union nur eines gewinnen

Die Eisernen kassierten alle ihre Liga-Niederlagen in der Fremde



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Union Berlin Quoten Analyse:

Nach 26 Spieltagen der Bundesliga-Saison 2022/23 steht die Eintracht mit 41 Punkten auf Rang 6. Der FC Union hat zehn Zähler mehr auf dem Konto und belegt damit den dritten Tabellenplatz.

Trotzdem sind die Gäste bei der Frankfurt vs Union Berlin Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 3,34 die leichten Außenseiter. Die Bookies bezahlen hingegen einen Erfolg der Hausherren in der regulären Spielzeit am Dienstag mit Quoten im Schnitt von 2,30.

Frankfurt vs Union Berlin Prognose: Zeigt die SGE ihr Pokal-Gesicht?

Vor zwei Monaten herrschte in Frankfurt noch eitel Sonnenschein. Die Mannschaft stand auf Platz 5, nur einen Punkt hinter den Champions-League-Plätzen. Zudem hatte die Eintracht erstmals das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht. Von den letzten neun Pflichtspielen konnten die Hessen aber nur eines gewinnen. Auch am Samstag daheim gegen Bochum reichte es nur zu einem 1:1.

Spielerisch konnte die Elf von Coach Oliver Glasner dabei durchaus überzeugen. Doch in der Offensive gibt Randal Kolo Muani aktuell den Alleinunterhalter. Von seinen Mitspielern im Angriff geht aktuell keine Torgefahr aus. Dadurch wird die SGE sehr berechenbar. Vor allem, weil irgendjemand die regelmäßigen Aussetzer in der Abwehr ausgleichen muss. So steht die Eintracht mit zwei Siegen aus neun Spielen nur auf Rang 11 der Rückrunden-Tabelle.

Immer wieder hat Union Probleme im ersten Durchgang. Viermal in Folge gingen die Berliner zuletzt mit einem 0:0 in die Pause, so auch am Samstag daheim gegen den VfB Stuttgart. Die Hausherren waren nicht aggressiv genug und waren in den Umschaltmomenten zu unpräzise. Nach dem Pausentee präsentieren sich die Eisernen aber wie ausgewechselt. Die ersten Chancen wurden eiskalt zur 3:0-Führung genutzt.

So stehen die Köpenicker in der Tabelle der ersten Halbzeit mit 33 Punkten nur auf Rang 8. In einem Ranking der zweiten Hälfte grüßen die Männer von Trainer Urs Fischer mit 48 Zählern von der Spitze. Rang 1 in der Bundesliga ist nur vier Punkte entfernt. Da die Konkurrenz regelmäßig patzt, hat der FCU schon sechs Zähler Polster auf den Tabellenfünften RB Leipzig. Daheim ist Union mit neun Siegen und vier Remis noch ungeschlagen.

Frankfurt - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Bochum (H), 1:1 Greuther Fürth (H), 0:2 Union Berlin (A), 0:3 SSC Neapel (A), 1:1 Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 3:0 Stuttgart (H), 2:0 Frankfurt (H), 0:3 Union Saint-Gilloise (A), 1:1 Wolfsburg (A), 3:3 Union Saint-Gilloise (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs Union Berlin: 0:2 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 2:1 (H), 5:2 (H)

Union konnte nur drei von 15 Vergleichen gegen die Eintracht gewinnen. Einer dieser drei Erfolge stammt vom 19. März 2023. Hinzu kommen vier Remis und acht Siege für Frankfurt. Den einzigen Dreier bei den Hessen feierten die Berliner am 23. Spieltag der Saison 2019/20 mit einem 2:1. Im Pokal gab es diese Paarung nur einmal. In der ersten Runde der Saison 2007/08 siegte die SGE auswärts mit 4:1. Die letzten 5 Duelle endeten alle mit einem Heimsieg.

Unser Frankfurt - Union Berlin Tipp: Die Eintracht kommt weiter

Frankfurt-Sportvorstand Krösche bestätigte am Samstag, dass der Pokalsieg in dieser Saison das Ziel sei. In K.o.-Spielen ist die Eintracht auch recht stark. Zudem stand Frankfurt im DFB-Pokal seit der Saison 2016/17 zweimal im Finale und erreichte zusätzlich noch einmal die Runde der letzten Vier. Zudem sind die Berliner in der Fremde deutlich anfälliger als daheim. So rechnen wir auch mit einem Halbfinal-Einzug der SGE.