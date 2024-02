Frankfurt - Union St. Gilloise Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Frankfurt - Union St. Gilloise Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 22.02.2024 lautet: Eine 2:0-Führung im Hinspiel reichte den Hessen nicht aus, um mit einem Sieg im Rücken das Rückspiel zu bestreiten. In unserem Wett Tipp heute können wir uns ein einwandfreies Spiel der Frankfurter erneut nicht vorstellen.

Seit vier Pflichtspielen warten die Hessen auf einen Pflichtspielsieg (3 Remis, 1 Niederlage). Zuletzt gab die SGE sowohl gegen Union St. Gilloise (2:2) als auch gegen Freiburg (3:3) eine oder mehrere Führungen aus der Hand. Erlauben sich die Toppmöller-Schützlinge auch im Rückspiel zu viele Auszeiten, ist der Einzug in die nächste Runde gefährdet. Die Royale Union dominiert in diesem Jahr die Jupiler Pro League in Belgien und hat sich acht Punkte Vorsprung auf den RSC Anderlecht erarbeitet. Für die K.o.-Runde der Europa League waren die Gastauftritte der Blessin-Elf jedoch zu wenig.

Für unseren Wett Tipp heute spielen wir eine Quote von 1,80 bei Bet3000 auf „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Frankfurt vs Union St. Gilloise auf „Beide Teams treffen“:

Frankfurt schloss seine letzten 3 Pflichtspiele mit „Beide Teams treffen“ ab.

Union St. Gilloise beendete 4 der letzten 5 Pflichtspiele mit „Beide Teams treffen“.

Im Hinspiel übertrafen beide Mannschaften jeweils einen Wert von 1,5 erwartbaren Toren.



Frankfurt vs Union St. Gilloise Quoten Analyse:

Individuelle Fehler zogen sich wie ein roter Faden durch die letzten Begegnungen der Eintracht und verhinderten in den vergangenen vier Pflichtspielen einen SGE-Sieg. Profitiert der Bundesligist von der Auswärtsschwäche der Belgier, könnt ihr maximal das 2,07-fache eures Einsatzes gewinnen. Möglicherweise ist der Winamax Bonus eine passende Option für eure Wette.

St. Gilloise startete in der Europa League, erzielte in der Ferne jedoch kein Tor (0:5 Treffer). Ein Auswärtspunkt war zu wenig für die K.o.-Phase, reichte jedoch für ein Überwintern im europäischen Wettbewerb. Sollte der Weg von Alexander Blessin und der Royale Union in die nächste Runde führen, müssen die Gäste die Außenseiterrolle mit Siegquoten bis 3,78 überwinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankfurt vs Union St. Gilloise Prognose: Individuelle Aussetzer

Keine zehn Minuten war das Hinspiel zwischen Frankfurt und Union St. Gilloise alt, da führte die SGE in der Ferne bereits mit 2:0. Nach einem individuellen Fehler im Aufbau und einem guten Angriffsspielzug der Belgier stand es 2:2.

Das Gefühl einer vergebenen Führung begleitete die Hessen auch durch die gesamte Generalprobe am vergangenen Wochenende. Dreimal ging die Mannschaft von Dino Toppmöller gegen Freiburg in Führung, ebenso oft kassierte sie den Ausgleich. Am Ende musste sich die SGE mit einem Punkt begnügen (3:3).

Frankfurt ist seit vier Pflichtspielen sieglos (3 Remis, 1 Niederlage) und konnte in der Conference League keine der vorangegangenen drei Partien (1 Remis, 2 Niederlagen) für sich entscheiden. Das entsprechende Torverhältnis innerhalb der Conference League (13:9) fällt recht hoch aus.

Offensiv hat die SGE auch ohne den jüngst verletzten Sasa Kalajdzic genügend Qualität für mindestens ein Tor pro Spiel. Vor allem Omar Marmoush (9 BL-Tore, 4 Tore in der Conference League) ist ein ständiger Unruhe-Herd im gegnerischen Strafraum.

Frankfurt - Union St. Gilloise Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:3 Freiburg (A), 2:2 Union St. Gilloise (A), 1:1 Bochum (H), 0:2 Köln (A), 1:0 Mainz (H).

Letzte 5 Spiele Union St. Gilloise: 3:1 Kortrijk (A), 2:2 Frankfurt (H), 2:2 Westerlo (H), 1:2 Brügge (A), 1:0 Genk (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt vs. Union St. Gilloise: 2:2 (A).



Natürlich hofft die SGE darauf, dass Union St. Gilloise seiner traurigen Bilanz aus der Europa League treu bleibt und zum vierten Mal in Folge ein europäisches Auswärtsspiel ohne eigenen Treffer beendet (1 Remis, 2 Niederlagen).

Die Gäste sind jedoch insbesondere im Angriff zu gut aufgestellt, um nicht von den üblichen Fehlern der Hausherren zu profitieren. Mohamed Amoura (17 Tore) ist der zweitbeste Torschütze der Jupiler Pro League und Cameron Puertas der beste Vorlagengeber (13).

Darüber hinaus befindet sich die Defensive des Bundesligisten mit 7,2 erwartbaren Gegentoren nur im Mittelfeld der Conference League (20.) Offensiv wiederum legte kein Team im Wettbewerb mehr erwartbare Treffer als die Eintracht auf (13,2 xG).

„Über 2,5 Tore“ sind nach dem Endergebnis im Hinspiel und mit diesen Zahlen im Hinterkopf ebenfalls denkbar und führen bei Bet3000 zu einer ansprechenden Quote von 1,90.

Unser Frankfurt - Union St. Gilloise Tipp: Beide Teams treffen

Die Gäste sind in ihrer heimischen Liga absolut dominant, erzielen pro Spiel die meisten Tore (2,2) und geben durchschnittlich die meisten Torschüsse auf den gegnerischen Kasten ab (6,3). Wir erwarten einen offenen Schlagabtausch, wie er bereits in den vergangenen Pflichtspielen für die Eintracht üblich war.