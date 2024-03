Frankreich - Chile Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2024

Unser Frankreich - Chile Sportwetten Tipp zum Länderspiel am 26.03.2024 lautet: Dem erfahrenen Ricardo Gareca gelang bei seinem Debüt als chilenischer Nationaltrainer ein Sieg. Das erhöht die Chancen auf unseren Wett Tipp heute, der auf mehrere Tore setzt.

Frankreich unterlag der deutschen Nationalmannschaft im ersten Länderspiel des Jahres mit 0:2. Es war die erste Heim-Niederlage der Equipe Tricolore seit fast zwei Jahren. Im Angriff sah Didier Deschamps allerdings einige gute Ansätze, die gegen das schwächer einzuschätzende Chile zum Erfolg führen können. Die Südamerikaner sind in die Jahre gekommen und es fehlt den Gästen an Qualität im Nachwuchs. Ungeachtet dessen startete „El equipo de todes“ ihr Länderspiel-Jahr erfolgreich (3:0 vs. Albanien).