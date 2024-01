Frankreich - Deutschland Tipp, Prognose, Quote | 16.01.2024

Unser Frankreich - Deutschland Sportwetten Tipp zum Handball EM Spiel am 16.01.2024 lautet: Die DHB-Auswahl feierte zwei souveräne Siege zum Auftakt in die Heim-EM 2024. Das Hauptrunden-Ticket ist bereits gebucht. Das stimmt uns für den Wett Tipp heute positiv.

Im Gegensatz zur DHB-Auswahl verpasste Frankreich den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM 2024. Die Schweiz zeigte sich im Vergleich zum ersten Spieltag deutlich formverbessert und zwang die Franzosen zu einer Punkteteilung. Verliert die Auswahl von Guillaume Gille gegen Deutschland, droht sogar das Vorrunden-Aus. Unmöglich ist ein deutscher Erfolg am letzten Gruppenspieltag nicht. Die DHB-Auswahl verwandelte bisher die Stimmung im eigenen Land hervorragend in Leistung und Energie, gewann beide absolvierten Partien jeweils mit mindestens neun Toren Differenz.