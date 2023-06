Frankreich - Griechenland Tipp, Prognose & Quoten | 19.06.2023

Unser Frankreich - Griechenland Tipp zum EM-Quali Spiel am 19.06.2023 lautet: Frankreich hat klar Kurs auf die EM 2024 genommen. Im Heimspiel am Montag gegen die Griechen winkt der nächste Sieg.

Als amtierenden Vize-Weltmeister muss man Frankreich natürlich auch für die UEFA Europameisterschaft 2024 auf dem Zettel haben. Nach drei von acht Spielen stehen „Les Bleus“ in der Qualifikations-Gruppe B mit drei Siegen und einem Torverhältnis von 8:0 auch ganz oben. Vor der Sommerpause müssen die Männer von Nationaltrainer Didier Deschamps heute im Stade de France allerdings nochmal ran.

Es geht gegen die griechische Auswahl, die mit zwei Siegen aus zwei Spielen ebenfalls auf das EM-Ticket hoffen darf. Im Duell gegen die „Equipe Tricolore“ sind die Vorzeichen jedoch klar. Wir entscheiden uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,53 bei Bet365 für die Wette „Sieg Frankreich & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Griechenland auf „Sieg Frankreich & Unter 4,5 Tore“:

Frankreich ist in der EM-Quali seit 10 Heimspielen und 13 Jahren ungeschlagen

In den letzten beiden Duellen zwischen „Les Bleus“ und der „Ethniki“ fiel jeweils nur 1 Tor

Griechenland konnte lediglich 1 der letzten 4 Gastspiele gewinnen (in Gibraltar)

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Griechenland Quoten Analyse:

Die Wettquoten lassen bei der Frankreich vs Griechenland Prognose keine großen Zweifel zu. Die Gastgeber sind mit Siegquoten von im Schnitt 1,23 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite scheint ein Erfolg der Gäste aus Hellas aus Sicht der Bookies mit durchschnittlichen Quoten von 12,7 ziemlich unwahrscheinlich.

Frankreich vs Griechenland Prognose: Können die Griechen den Favoriten ärgern?

Nach der Niederlage im Endspiel der WM 2022 gegen Argentinien stand bei Frankreich ein kleiner Umbruch an. Wichtige Spieler wie Hugo Lloris oder Raphael Varane traten aus der Nationalelf zurück. Auf dem Trainerstuhl durfte Didier Deschamps aber weitermachen. Und der Coach hatte sich schnell auf seine neuen Säulen festgelegt. Kylian Mbappé ist der neue Kapitän, Antoine Griezmann sein Stellvertreter. Im Tor steht künftig Mike Maignan vom AC Mailand. Aus dem Kader, der 2018 den WM-Titel holte, sind nur noch 6 Spieler übrig.

Es kommen aber zahlreiche Topspieler nach. In der ersten Partie nach der WM zeigte Frankreich gleich seine Qualität. Gegen die Niederlande gab es einen klaren 4:0-Heimsieg. Im zweiten Quali-Spiel reichte es dann allerdings nur zum knappen 1:0-Sieg zu Gast bei der irischen Nationalmannschaft. Auch am Freitag beim Fußball-Zwerg Gibraltar spielten die Franzosen oftmals zu umständlich sowie unglücklich. Auch Stürmerstar Mbappé blieb blass. Am Ende reichten ein früher Treffer von Giroud, ein Elfmeter und ein Eigentor zum 3:0-Sieg.

2004 wurde Griechenland sensationell Europameister. Die EM-Turniere 2016 und 2021 fanden aber ohne Hellas statt. Auch die letzten beiden Weltmeisterschaften 2018 und 2022 verpasste die „Ethniki“. In diesem Zeitraum hat das Land auch einige Trainer verschlissen. Seit 2022 soll es nun Gus Poyet richten. Der Uruguayer lässt das Team konstant im 4-3-3 spielen. Da Olympiakos-Spielmacher Kostas Fortounis nicht in dieses System passt, wird er, trotz starker Form, aktuell nicht ins Aufgebot berufen.

In der Gruppe B dürften sich die Griechen einen Zweikampf mit Niederlande um Platz 2 liefern. Zum Auftakt der EM-Quali siegte die „Ethniki“ mit 3:0 in Gibraltar. Am Freitag folgte ein 2:1 daheim gegen Irland. Zuvor hatten die „Galanolefki“ auch eine gute Nations League Saison 2022/23 gespielt und sich vor Kosovo, Nordirland und Zypern den ersten Platz in der Gruppe C2 gesichert. Mit einem Torverhältnis von 10:2 schaffte die Mannschaft damit den Aufstieg in die Liga B.

Frankreich - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 3:0 Gibraltar, 1:0 Irland, 4:0 Niederlande, 2:4 (n.E.) Argentinien, 2:0 Marokko

Letzte 5 Spiele Griechenland: 2:1 Irland, 0:0 Litauen, 3:0 Gibraltar, 1:2 Ungarn, 2:2 Malta

Letzte Spiele Frankreich vs Griechenland: 1:0, 0:1, 3:1, 5:1, 3:1

In 8 Duellen mit Frankreich hat Griechenland nur einen Sieg gefeiert. Dieser kam bei der EM 2004 mit einem 1:0-Erfolg im Viertelfinale zustande. Hinzu kommt ein Remis (1:1) aus der Quali für die WM 1960. Alle anderen 6 Vergleiche mit „Les Bleus“ hat die „Ethniki“ verloren. Das letzte Kräftemessen war ein Testspiel im November 2006, welches in Paris mit 1:0 an die Franzosen ging.

Unser Frankreich - Griechenland Tipp: Sieg Frankreich & Unter 4,5 Tore

Auch bei diesem Spiel ist das Potenzial für eine Überraschung nicht allzu groß. Die Hausherren sind zurecht die großen Favoriten. Auch der direkte Vergleich spricht für „Les Bleus“. Allerdings war Griechenland zuletzt unter Coach Poyet gut in Form. So trauen wir den Gästen eine gute Leistung und eine knappe Niederlage zu. Eine Klatsche muss die „Ethniki“ unserer Meinung nach in Paris nicht befürchten.