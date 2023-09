Frankreich - Irland Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2023

Unser Frankreich - Irland Tipp zum EM-Quali Spiel am 07.09.2023 lautet: Die Franzosen sind spielerisch das bessere Team und werden den Platz als Sieger verlassen.

„Les Bleus“ holten jüngst auf heimischem Boden in der Qualifikation einen knappen 1:0-Erfolg gegen Griechenland. Dabei sorgte ein Mbappé-Elfmeter für den Unterschied. Irland setzte sich zuletzt souverän mit 3:0 gegen Außenseiter Gibraltar durch. Trotz klarer Überlegenheit im ersten Durchgang ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgten die Tore von Mikey Johnston, Evan Ferguson und Adam Idah für klare Verhältnisse.

Wir sehen den zweimaligen Europameister vorne und rechnen mit einem Triumph ohne Gegentor. Für diesen Spielausgang hält Oddset eine Quote von 1,87 bereit .

Darum tippen wir bei Frankreich vs Irland auf „Frankreich siegt zu Null“:

Frankreich vs Irland Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt sind die Hausherren aus Frankreich als klarer Favorit auf drei Punkte gesetzt. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg würde die Bookies überraschen, eine Tatsache, die durch eine Frankreich Irland Wettquote in Höhe von ca. 1,29 untermauert wird. Sportwetten-Fans, die hingegen die Gäste in der Pflicht sehen, erhalten im Erfolgsfall den bis zu neunfachen Wetteinsatz.