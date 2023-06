Frankreich - Italien Tipp, Prognose & Quoten | 22.06.2023

Unser Frankreich - Italien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 22.06.2023 lautet: Gleich am ersten Spieltag findet in der Gruppe D ein Vergleich zwischen dem Rekordchampion und dem Turnierfavoriten statt. Beide Konkurrenten blieben in ihrer Qualifikation ungeschlagen.

Der französische Nachwuchs ist für viele Buchmacher der große Favorit auf den Turniersieg. Am ersten Spieltag wird diese Vermutung direkt auf die Probe gestellt, denn Italien hat im Kampf um die Trophäe ein Wörtchen mitzureden. Die erwartbaren Werte (Tore, Gegentore) der Qualifikationsrunde bestätigen das hohe Maß an Talent im Kader der Franzosen. Unser Tipp: „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“. Happybet belohnt euch für diese Wette mit einer Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Italien auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Frankreich kassierte die wenigsten erwartbaren Gegentore in der gesamten Qualifikation (1,78 xGA).

Frankreich und Italien verloren kein einziges Qualifikationsspiel.

Frankreich erzielte 31 Tore in der Qualifikation (5.) - Italien bejubelte 19 Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Italien Quoten Analyse:

Stolpern ist in der Gruppe D verboten, sogar für den Turnierfavoriten aus Frankreich. Somit wird selbst ein Sieg gegen ebenfalls stark einzuschätzende Italiener zur Pflicht. Gewinnt das Team von Sylvain Ripoll zum Auftakt, reichen die Quoten bis zu 2,17.

Diese Einschätzung deutet auf einen starken Konkurrenten hin. Den stellt der Nachwuchs der Gli Azzurri auf alle Fälle dar. Trainer Paolo Nicolato und seine Spieler starten mit Wettquoten von 3,15 bis 3,35 als leichter Außenseiter in dieses Duell.

Bevor ihr euch im Detail mit den Wettquoten auseinandersetzt, könnt ihr euch in unserer Übersicht die Buchmacher aussuchen, die ein Wetten ohne Einzahlung ermöglichen.

Frankreich vs Italien Prognose: „Defensiv auf Augenhöhe“

Les Bleus lieferten eine wechselhafte Turniervorbereitung. Zunächst wurden sie von den ebenfalls hoch gehandelten Engländern mit 4:0 abserviert, ehe gegen Spanien ein 0:0 folgte.

Italien ließ sich in den Testspielen deutlich weniger zu Schulden kommen und siegte gleich doppelt. Neben einem 2:0-Erfolg gegen Serbien, gelang ein 3:1-Sieg gegen die Ukraine.

Der französische Ausrutscher gegen einen Mitfavoriten auf den Titel sollte nicht zu hoch gehängt werden. Wir halten es für relevant, dass die Ripoll-Elf diesen Rückschlag als Wachmacher nutzte und in der Folge gegen die beste Offensive der Qualifikationsrunde (Spanien: 41 Tore) beim abschließenden Test kein Gegentor zuließ.

Kommen wir in diesem Atemzug auf das jeweilige Abschneiden in der Qualifikation zu sprechen: Weder Frankreich noch Italien haben auf dem Weg zur U21-EM-Endrunde ein Spiel verloren. Dabei zeigten sich beide Hintermannschaften stabil und ließen jeweils nur fünf Gegentore in zehn Spielen zu.

Frankreich - Italien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 0:0 Spanien (H), 0:4 England (A), 1:1 Norwegen (H), 2:2 Belgien (H), 1:0 Deutschland (H)

Letzte 5 Spiele Italien: 3:1 Ukraine (H), 2:0 Serbien (A), 2:4 Deutschland (H), 1:1 Japan (H), 0:2 England (H)

Letzte Spiele Frankreich vs. Italien 1:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H), 1:2 (A)

Den entscheidenden Unterschied in dieser Begegnung könnte die Offensivabteilung der Equipe Tricolore machen. Frankreichs Angriff zählte zu den fünf besten Offensiven der Qualifikation und sorgte für insgesamt 31 Treffer.

In dieser Kategorie hatte die U21 der Italiener eindeutig das Nachsehen. Insgesamt begnügte sich der Herausforderer mit 19 Toren. Genug, um als Gruppenerster den Einzug in die Endrunde zu feiern.

Greifen wir auf die erwartbaren Werte beider Mannschaften zurück, sprechen die Zahlen in beiden Spielphasen für die Franzosen. Der Nachwuchs der Equipe Tricolore hat mit 1,78 xGA die wenigsten erwartbaren Gegentore kassiert und 24,68 xG auf dem Konto. Italien hingegen musste sich mit 18,67 xG und 9,07 erwartbaren Gegentoren zufriedengeben.

Amine Gouiri ist eine der prägenden Figuren in der Mannschaft von Sylvain Ripoll. Der Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison für Stade Rennes 15 Tore in der Ligue 1 und zeigte sich treffsicher. Knipst der 23-Jährige im ersten Spiel, versorgt euch Buchmacher Happybet mit einer Quote von 3,00.

Unser Frankreich - Italien Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Frankreich zählt zu den großen Favoriten auf den Titel bei der U21-Europameisterschaft. Nach einer fulminanten Qualifikation brauchte es in der Vorbereitung etwas Vorlaufzeit, um in die Gänge zu kommen. Italien spielte ebenfalls eine starke Qualifikation und blieb ungeschlagen. Wir gehen von einer ausgeglichenen Partie aus, in der Frankreich leichte Vorteile hat.