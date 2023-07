Frankreich - Jamaika Tipp, Prognose & Quoten | 23.07.2023

Unser Frankreich - Jamaika Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 23.07.2023 lautet: Schon in der ersten Halbzeit bekommen die Fans mehr als nur ein Tor zu sehen.

In der Gruppe F der Frauen WM 2023 bekommt es Frankreich zum Auftakt mit der Auswahl Jamaikas zu tun. Die Rollen in diesem Match sind klar verteilt. Les Bleues gehen als klarer Favorit ins Rennen gegen die Reggae Girlz, die erst zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.

Bei der WM vor vier Jahren waren die Jamaikanerinnen in allen drei Gruppenspielen chancenlos und wir gehen davon aus, dass sie auch hier nichts Zählbares erringen. Die Französinnen sollten sich hier durchsetzen und wir schon in der ersten Hälfte einige Tore sehen. Wir entscheiden uns für die Wette „Über 1,5 Tore in 1. HZ“ mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Jamaika auf „Über 1,5 Tore in 1. HZ“:

Frankreich erzielte in den letzten vier Länderspielen zehn Treffer.

Jamaika kassierte in den letzten vier Länderspielen 13 Gegentore.

Jamaika verlor alle bisherigen vier Länderspiele gegen Teams aus Europa bei jeweils mindestens drei Gegentoren.

Frankreich vs Jamaika Quoten Analyse:

Wettanbieter ohne Steuer gibt es noch einige, aber selbst bei diesen empfiehlt sich in diesem Duell kein Tipp auf Frankreich. Denn die diesbezüglichen Quoten erreichen bestenfalls Werte von 1,05. Für Wetten auf die Jamaikanerinnen kann man dagegen hier und da schon Quoten bis 50,00 erhalten.

Selbst die Wettquoten für einen Tipp auf die Doppelte Chance X2 liegen in den meisten Fällen noch im zweistelligen Bereich. Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies den Reggae Girlz zu. Die Wettoption „Beide treffen“ ist mit Quoten von im Schnitt 2,75 verbunden. Der von uns getestete Buchmacher Bet3000 ist hierbei mit einer 2,85 Spitzenreiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Jamaika Prognose: Les Bleues dominieren vom Start weg

Sieben Länderspiele in Folge war die französische Frauen-Nationalmannschaft ungeschlagen geblieben und hatte sechs dieser sieben Partien gewonnen. Unter anderem gewann sie das Tournoi de France, ein Mini-Turnier mit Uruguay und den anderen WM-Teilnehmern Dänemark und Norwegen.

Doch der letzte Test vor der Weltmeisterschaft ging in die Hose. Gegen Co-Gastgeber Australien verloren Les Bleues mit 0:1. In den besagten sieben Länderspielen zuvor hatten sie noch 18 Tore und damit im Schnitt fast 2,6 Treffer pro Partie erzielt. Im Kampf um den Gruppensieg könnte am Ende das Torverhältnis auch ausschlaggebend sein.

Denn mit Brasilien hat man einen starken Konkurrenten in der Gruppe, wobei die Französinnen als Favorit auf den ersten Platz gelten. Gegen Jamaika wollen sich die Europäerinnen jedenfalls für den Schlagabtausch mit der Selecao warm schießen. Die Qualifikation für die WM gewann Frankreich dabei ohne Mühe.

Alle zehn Qualifikationsspiele haben die Französinnen gewonnen, dabei starke 54 Tore geschossen und nur vier Gegentreffer kassiert. Bei der Heim-WM vor vier Jahren erreichten sie das Viertelfinale, in dem gegen den späteren Champion USA nach einem knappen 1:2 Endstation war.

Frankreich - Jamaika Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 0:1 Australien, 3:0 Irland, 2:1 Kanada, 5:2 Kolumbien, 0:0 Norwegen

Letzte 5 Spiele Jamaika: 1:0 Marokko, 3:7 Mexiko, 1:1 Puerto Rico, 2:5 El Salvador, 2:0 Sheffield United Frauen

Letzte 5 Spiele Frankreich vs. Jamaika: -

Für die Jamaikanerinnen war bei der letzten WM schon in der Gruppenphase Schluss. Alle drei Partien der Vorrunde haben die Reggae Girlz bei insgesamt 1:12 Toren verloren. In jedem der drei Gruppenspiele unterlagen sie mit mindestens drei Treffern Unterschied. Nun sind sie zum zweiten Mal in Folge, aber auch zum erst zweiten Mal überhaupt dabei.

Qualifiziert haben sie sich durch einen zweiten Platz in ihrer Gruppe bei der CONCACAF Meisterschaft, in der sie unter anderem Mexiko mit 1:0 bezwangen. Gegen die Mexikanerinnen ging Jamaika dann Anfang Juli bei den Zentralamerika- und Karibikspielen mit 3:7 unter. Überhaupt waren die letzten Ergebnisse der Nordamerikanerinnen schwach.

Sie haben nur zwei ihrer letzten neun Länderspiele gewonnen und sechs der übrigen sieben verloren. Immerhin konnte der letzte Test vor der WM gegen Marokko noch einmal siegreich gestaltet werden (1:0). Der andere Sieg im besagten Zeitraum von neun Partien war der gegen die Frauen von Sheffield United.

Gegen Teams aus der UEFA sahen die Reggae Girlz bislang kein Land. In den vier Partien gegen Italien, Schottland, Spanien und Tschechien gab es vier Niederlagen und in jedem dieser Spiele mindestens drei Gegentore. Es spricht kaum etwas dafür, dass die Jamaikanerinnen diese Bilanz am Sonntag etwas aufbessern können.

Unser Frankreich - Jamaika Tipp: Über 1,5 Tore in 1. HZ

Vor dem letzten Erfolg gegen Marokko kassierte Jamaika in drei Länderspielen 13 Gegentore. Gegen Mexiko stand es zur Halbzeit 1:4 und gegen El Salvador 1:3. Frankreich ist nochmal ein ganz anderes Kaliber, das zum erweiterten Kreis der Turnierfavoriten gezählt wird. Les Bleues nehmen von Beginn an das Zepter in die Hand, sodass wir davon ausgehen, dass es schon im ersten Durchgang mehr als nur einen Treffer zu bestaunen geben wird.