Frankreich - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | 08.08.2023

Unser Frankreich - Marokko Tipp zum Frauen WM 2023 Achtelfinale am 08.08.2023 lautet: Dieses Achtelfinale konnte so im Vorfeld nicht erwartet werden. Marokko hat sich nach einem Nackenschlag zum Auftakt (0:6 vs. Deutschland) besonders defensiv stabilisiert.

Gleich bei ihrer ersten Teilnahme an einer Frauen-Weltmeisterschaft stehen die Marokkanerinnen im Achtelfinale. Dort duellieren sich die Spielerinnen aus Nordafrika mit einem der Favoriten in diesem Turnier: Frankreich.

„Les Bleues“ haben bei dieser Ausgabe der Frauen-WM die Chance, zum vierten Mal in Folge das Viertelfinale zu erreichen. Die Frage, die sich um dieses Spiel dreht, ist: Wie gut ist die Hintermannschaft von Marokko wirklich? Wir haben dazu eine Meinung und setzen deswegen auf „Frankreich Unter 2,5 Tore“. Diese Wette bringt euch bei NEObet eine Quote von 1,82 ein.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Marokko auf „Frankreich Unter 2,5 Tore“:

Marokko hielt in 4 der letzten 5 Spiele die Null.

Frankreich erzielte in 4 der vergangenen 6 Länderspiele Unter 2,5 Tore.

Gegen Südkorea (1,26 xGA) und Kolumbien (0,59 xGA) blieb Marokko jeweils Unter 1,5 erwartbaren Gegentoren.

Frankreich vs Marokko Quoten Analyse:

Diese neunte Ausgabe der Frauen-Weltmeisterschaft hat für mehrere Überraschungen gesorgt. Eines fällt besonders auf: Die Kluft zwischen den Elite-Teams und den vermeintlichen Underdogs hat sich deutlich reduziert. Trotzdem darf Frankreich mit Quoten bis 1,17 als haushoher Favorit ins Achtelfinale starten.

Marokko hat sich von der deutlichen 0:6-Niederlage zum Auftakt gegen Deutschland nicht beirren lassen. Mit zwei Siegen in Folge landeten die Nordafrikanerinnen am Ende der Gruppenphase vor dem zweifachen Weltmeister. Siegt Marokko gegen Frankreich, liegen die Quoten auch in den Sportwetten Apps zwischen 13,00 und 19,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Marokko Prognose: Timing und Defensive

Nach einer 0:6-Niederlage im ersten WM-Spiel der Verbandsgeschichte deutete nicht viel auf eine spätere Achtelfinal-Teilnahme im selben Turnier hin. Doch genau diese Meisterleistung ist Marokko geglückt. Die Ironie an der Geschichte: Am Ende landeten die Nordafrikanerinnen noch vor ihrem Kryptonit des ersten Spieltags - Deutschland!

Hatte man sich nach den sechs Gegentoren im ersten Turnierspiel noch große Sorgen um die Abwehrleistung der Atlas-Löwinnen gemacht, hat sich der Defensivverbund in den darauf folgenden Begegnungen wieder zu einer Stärke entwickelt. Marokko blieb in den beiden späteren Partien ohne Gegentor, genauso wie in vier der letzten fünf Partien.

Wollen Skeptiker den Faktor Glück in dieser Hinsicht hervorheben, können die erwartbaren Gegentore aus dem zweiten und dritten Gruppenspiel herausgekramt werden. Weder gegen Südkorea (1,26 xGA) noch gegen Kolumbien (0,59 xGA) ließ der Underdog aus Marokko Über 1,5 erwartbare Gegentreffer zu.

Auf der anderen Seite erzielten die Atlas-Löwinnen ihre eigenen Treffer bisher zum richtigen Zeitpunkt. So reichten 4,00 Torschüsse pro Spiel (16.) zu zwei 1:0-Siegen. Ließ die Pedros-Elf Südkorea bereits nach sechs Minuten einem Rückstand hinterher laufen, durfte sich Kolumbien mit einem späten Gegentor (45.+4) in der Kabine beschäftigen.

Frankreich - Marokko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 6:3 Panama (A), 2:1 Brasilien (H), 0:0 Jamaika (H), 0:1 Australien (A), 3:0 Irland (A).

Letzte 5 Spiele Marokko: 1:0 Kolumbien (H), 1:0 Südkorea (A), 0:6 Deutschland (A), 0:0 Schweiz (A), 0:0 Italien (H).

Letzte 5 Spiele Frankreich vs. Marokko: -

Frankreich zählt zu den Turnier-Favoriten und hat das vierte Frauen-WM-Viertelfinale in Folge fest im Blick. Auf ein mageres 0:0 zum Auftakt gegen Jamaika folgten ein starker Auftritt (2:1) gegen Brasilien und ein abschließender Sieg (6:3) gegen Panama. Summa summarum waren sieben Zähler ausreichend, um sich als Gruppenerster zu behaupten.

Gleichzeitig gibt es hier und da immer wieder Auftritte, in denen „Les Bleues“ weit entfernt vom eigenen Potenzial spielen. Eine dieser Begegnungen bekamen wir bereits beim 0:0 gegen Jamaika zu sehen. Beziehen wir den abschließenden Test (0:1 vs. Australien) vor dem Turnier mit ein, ging Frankreich in zwei der letzten vier Spiele ohne Treffer vom Feld.

Darüber hinaus kann der 6:3-Kantersieg gegen Panama relativiert werden. Frankreich erzielte zwei Tore durch einen Strafstoß. Zudem jubelte die Auswahl von Herve Renard extrem spät in der Nachspielzeit (90.+10). Den Trainer selbst ärgerten vor allem die drei Gegentreffer durch Panama.

Fehlt den französischen Spielerinnen erneut in mehreren Momenten der Fokus, könnte Marokko ein spannendes Spiel forcieren. Immerhin haben „Les Bleues“ in fünf der letzten sieben Spiele ein Gegentor zugelassen. Bei NEObet könnt ihr jetzt einen NEObet Promotion Code verwenden und für die Wette „Beide treffen“ eine Quote von 2,50 abstauben.

Unser Frankreich - Marokko Tipp: Frankreich Unter 2,5 Tore

Vermutlich wird Frankreich sich auf Distanz gegen Marokko durchsetzen, doch die Truppe von Herve Renard kann sich auf die maximale Gegenwehr der Nordafrikanerinnen einstellen. Wir sehen den WM-Neuling in der Lage, die Französinnen bei Unter 2,5 Toren zu halten. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn „Les Bleues“ blieben in vier ihrer vergangenen sechs Länderspiele Unter 2,5 Tore.