Frankreich - Schweden Tipp, Prognose, Quoten | 26.01.2024

Unser Frankreich - Schweden Sportwetten Tipp zum Handball EM 2024 Spiel am 26.01.2024 lautet: Beim Halbfinal-Leckerbissen trifft im Wett Tipp heute Frankreich auf den amtierenden Europameister Schweden. Die starke Offensive der Equipe Tricolore könnte den Ausschlag geben, jedoch zeigten sich die Franzosen in der Defensive verwundbar.

Besser hätte man sich die Halbfinal-Partien der Handball EM 2024 nicht ausmalen können! Gastgeber Deutschland fordert die wohl momentan beste Mannschaft der Welt aus Dänemark und der amtierende Olympiasieger Frankreich kämpft mit dem amtierenden Europameister Schweden um den Einzug ins Finale.

In einer Partie auf Augenhöhe können wir keinen Favoriten ausmachen und wählen ob der enorm starken Offensive der Franzosen lieber den Wett Tipp heute „Frankreich Über 29,5 Tore“ mit einer Quote von 1,91 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Schweden auf „Frankreich Über 29,5 Tore“:

● Die Franzosen kommen im laufenden Turnier auf einen Schnitt von 34 erzielten Treffern pro Partie.

● Frankreich erzielte in den letzten 5 Partien immer mindestens 33 Treffer.

● Frankreich konnte in den letzten 2 Partien gegen Schweden über 30 Tore auflegen.

Frankreich vs Schweden Quoten Analyse:

Die Franzosen gehen als leichter Favorit in die kommende Partie gegen Schweden. Kein Wunder, die Equipe Tricolore ist immerhin das einzige Team im Wettbewerb, das bisher keine Niederlage einstecken musste. So liegt die Quote für einen Sieg der Franzosen mit 1,75 etwas niedriger als die Quote von 2,65 für einen Sieg der Schweden.

Die Over-/Under-Line für den Gesamtscore liegt mit 57,5 Toren recht niedrig, wie wir finden. Immerhin fielen in den Spielen der Franzosen im laufenden Wettbewerb im Schnitt knapp 64 Treffer. Eine Wette auf „Über Tore“ könnte sich also durchaus lohnen, vor allem wenn ihr dazu noch den Oddset Sportwetten Bonus nutzt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Schweden Prognose: Können sich die Schweden für das verlorene WM-Halbfinale revanchieren?

Die Franzosen spielten sich während dieser EM in einen Rausch. Nach einem kleinen Dämpfer in der Gruppenphase, als gegen die Schweiz nur ein 26:26-Remis erkämpft werden konnte, folgten fünf Siege in Folge, in denen immer mindestens 33 Tore aufgelegt werden konnten. In Sachen Wurf-Effizienz liegen die Franzosen mit 66 Prozent jedoch etwa einen Prozentpunkt unter dem kommenden Gegner aus Schweden, dabei kommen sie jedoch insgesamt zu deutlich mehr Abschlüssen.

Bester Scorer der „Equipe Tricolore“ ist Dika Mem mit 41 Treffern. Ludovic Fabregas kommt bei einer hervorragenden Wurfquote von 89 Prozent auf 32 Tore. Bei der Fangquote der Torhüter haben die Franzosen gegenüber den Schweden (32 Prozent) etwas das Nachsehen und kommen im Schnitt auf nur 29 Prozent gehaltene Bälle.

Die Schweden starteten mit vier Siegen in Folge ins Turnier und unterlagen dann nach starkem Kampf dem Topfavoriten aus Dänemark denkbar knapp mit 27:28. Dieses Spiel sollte den Mannen von Trainer Glenn Solberg jedoch Mut für die kommende Partie mit dem Weltranglisten-Dritten aus Frankreich geben. Im Schnitt kommen die Schweden auf 31,2 Treffer pro Partie und könnten diese Marke auch gegen eine anfällige französische Hintermannschaft knacken.

Bester Torschütze der Schweden ist Hampus Wanne, der 28 seiner insgesamt 42 Wurf-Versuche verwandelte. Die Schweden sollten gegen die pfeilschnellen Franzosen sehr darauf bedacht sein, nicht zu viele unnötige Ballverluste zu erzeugen. Im Schnitt warfen die schwedischen Spieler das Spielgerät neun Mal pro Partie weg, dies könnte sich gegen „Les Experts“ als spielentscheidend herausstellen.

Frankreich - Schweden Statistik & Bilanz:

● Letzte 5 Spiele Frankreich: 35:32 (H) Ungarn, 33:28 (H) Österreich, 39:32 (H) Island, 34:32 (H) Kroatien, 33:30 (H) Deutschland.

● Letzte 5 Spiele Schweden: 23:33 (A) Norwegen, 40:33 (H) Portugal, 27:28 (A) Dänemark, 28:22 (A) Slowenien, 29:28 Niederlande (H).

● Letzte Spiele Frankreich vs. Schweden: 31:26 (H), 33:34 (H), 26:33 (H), 23:17 (A), 33:30 (H).

Die beiden Teams trafen im Profi-Handball insgesamt 14 Mal aufeinander. Frankreich konnte dabei zehn Siege feiern, während Schweden erst dreimal als Sieger von der Platte gehen konnte. Immerhin gelangen zwei dieser drei Erfolge innerhalb der letzten drei Begegnungen. Im Schnitt fielen in den Begegnungen zwischen den beiden Teams etwa 54 Tore.

Im letzten Aufeinandertreffen unterlagen die Schweden den Franzosen im letzten WM-Halbfinale mit 26:31 recht deutlich und dürften somit auf Rache aus sein. Bei der letzten Europameisterschaft konnten die Schweden in einem packenden und schwer umkämpften Halbfinale die Franzosen jedoch mit 34:33 besiegen und holten am Ende die Goldmedaille. Wer auch im laufenden Wettbewerb an einen Sieg der Skandinavier glaubt, könnte bei einer derartigen Wette auf Freiwetten zurückgreifen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

Unser Frankreich - Schweden Tipp: Frankreich Über 29,5 Tore

Frankreich konnte in drei der letzten fünf Partien gegen Schweden mindestens 30 Tore auflegen und sollte diese Marke aufgrund der aktuellen Form auch in der kommenden Partie knacken können. Ob dies für einen Sieg und den Einzug ins Finale reicht, wird jedoch die französische Abwehr entscheiden. Wir glauben jedenfalls an eine spannende, knappe Partie mit einigen Toren auf beiden Seiten des Feldes.