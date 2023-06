Frankreich - Ukraine Tipp, Prognose & Quoten | 02.07.2023

Unser Frankreich - Ukraine Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 02.07.2023 lautet: Mit ihrer Qualität sind die Franzosen im Viertelfinale der U21-Europameisterschaft die klaren Favoriten. Gegen die Ukrainer wartet aber eine harte Nuss auf „Les Bleuets“.

Bei den Wettanbietern sind die Teams von Spanien, England und Frankreich die Top-Kandidaten auf den U21-Europameistertitel 2023. Die Franzosen und die Engländer haben ihre Vorrundengruppen ohne Punktverlust überstanden.

Da „Les Bleuets“ im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz auch noch ihre beste Turnierleistung gezeigt haben, gehen die Männer von Coach Sylvain Ripoll am Sonntag favorisiert in ihr Viertelfinale gegen die Ukraine. Doch die Außenseiter sind ebenfalls noch ungeschlagen und gehören zu den Überraschungen der EM. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,70 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Frankreich vs Ukraine auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Frankreich ist einer der Top-Favoriten bei der EM

Die Ukraine konnte nur eines der 9 Duelle gegen „Les Bleuets“ für sich entscheiden

Die Ukraine ist seit 5 Länderspielen ungeschlagen

Frankreich vs Ukraine Quoten Analyse:

Da die Franzosen bei der U21-EM 2023 zu den Top-Favoriten gehören, liegen „Les Bleuets“ auch bei der Frankreich vs Ukraine Prognose in der Gunst der neuen Wettanbieter vorne.

Für einen Sieg der „Espoirs“ gibt es Quoten im Schnitt von 1,58. Somit erscheint aus der Sicht der Bookies ein Erfolg der Ukrainer mit durchschnittlichen Quoten von 5,27 recht unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frankreich vs Ukraine Prognose: Setzt sich der Favorit durch?

Nachdem Frankreich schon die ersten beiden Gruppenspiele gegen Italien (2:1) und Norwegen (1:0) gewonnen hatte, rotierte Coach Sylvain Ripoll gegen die Schweiz kräftig durch. Dabei brauchten „Les Bleuets“ noch mindestens einen Punkt, um sicher ins Viertelfinale einzuziehen. Der Anfang war auch noch etwas zäh. Aber vor allem im zweiten Durchgang waren die Franzosen sehr spielfreudig und zeigten am Ende beim hochverdienten 4:1-Sieg ihre beste Turnierleistung.

Mit sieben Toren haben „Les Espoirs“ die beste Offensive bei der U21-EM. Doch in 15 Gruppenspielen der U21-Europameisterschaft haben die Franzosen nun auch nie mehr als einen Gegentreffer kassiert. Nun hofft die „Grande Nation“ auf den zweiten Titel nach 1988. In fünf K.o.-Spielen bei diesem Wettbewerb konnten „Les Bleuets“ lediglich einmal die nächste Runde erreichen. Immerhin können die Männer von Coach Ripoll in Cluj bleiben und müssen keine Reisestrapazen auf sich nehmen.

Schon vor dem letzten Vorrunden-Spieltag dieser U-21-EM hatte die Ukraine das Ticket fürs Viertelfinale in der Tasche. In der finalen Partie gegen Spanien ging es somit noch um den Gruppensieg. Coach Ruslan Rotan nahm im Vergleich zum 1:0 gegen Rumänien neun Wechsel in der Startelf vor. Schon zum dritten Mal in Folge ließ der Trainer dabei den 100-Millionen-Mann von Chelsea, Mykhailo Mudryk, über 90 Minuten auf der Bank schmoren. Am Ende entwickelte sich ein sehenswertes und offensiv geprägtes Duell.

Mit einem 2:2 verteidigten die Spanier den ersten Platz. Die Ukrainer haben bei der dritten Teilnahme an der U21-EM zum zweiten Mal nach 2006 die K.o.-Phase erreicht. Damals schafften sie es sogar ins Finale, wo man den Niederlanden mit 0:3 unterlegen war. Mit Kashchuk und Sikan stehen zwei Spieler im Kader, die 2019 für ihr Land die U20-WM gewonnen haben. Nach den ganzen Handicaps der vergangenen Monate sind die Verantwortlichen und Spieler schon über den Viertelfinal-Einzug extrem stolz.

Frankreich - Ukraine Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frankreich: 4:1 Schweiz (A), 1:0 Norwegen (A), 2:1 Italien (H), 0:2 Australien (H), 2:2 Mexiko (H)

Letzte 5 Spiele Ukraine: 2:2 Spanien (A), 1:0 Rumänien (A), 2:0 Kroatien (H), 2:2 Irland (H), 2:0 Kuwait (A)

Letzte Spiele Frankreich vs Ukraine: 3:3, 5:0, 0:1, 2:0, 1:1

In neun Duellen gegen Frankreich feierte die U21 der Ukraine nur einen Sieg. Dieser 1:0-Erfolg in Kiew stammt aus der Quali für die EM 2017. Das Tor für die Hausherren fiel dabei erst in der 90. Minute. Allerdings kassierten die Ukrainer auch nur drei Pleiten gegen „Les Bleuets“. Fünf der neun Vergleiche endeten mit einer Punkteteilung. Das jüngste Aufeinandertreffen gab es im Kampf um die Tickets für die EM 2023. Hier gewannen die Franzosen daheim mit 5:0, mussten sich auswärts aber mit einem 3:3 begnügen.

Unser Frankreich - Ukraine Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Auf dem Papier sind die Franzosen die klaren Favoriten. Doch die Ukrainer spielen ein starkes Turnier und haben ihre Gruppe ohne Niederlage überstanden. Auch aus dem direkten Vergleich gegen „Les Bleuets“ können die Underdogs durchaus einiges an Selbstvertrauen ziehen. Am Ende sehen wir Frankreich knapp vorne, können uns aber auch gut vorstellen, dass dieses enge Duell nicht in der regulären Spielzeit entschieden wird.