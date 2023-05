Freiburg 2 - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 13.05.2023

Unser Freiburg 2 - Elversberg Tipp zum 3. Liga Spiel am 13.05.2023 lautet: Die zweite Mannschaft der Freiburger tat sich jüngst sehr schwer und wartet seit drei Begegnungen auf einen Triumph. Im Topspiel gegen den Spitzenreiter muss es diesen nicht zwingend geben.

Elversberg setzte kürzlich auf heimischem Boden gegen Bayreuth ein Zeichen und meldete sich nach vier sieglosen Liga-Duellen mit einem satten 5:2-Erfolg zurück. Den Einstieg ins Match haben die Gastgeber gehörig verpasst und lagen bereits nach 12 Minuten mit 0:2 zurück. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt und drehten die Partie noch vor der Pause in ein 4:2. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jannik Rochelt für den Endstand.

Einen Favoriten sehen wir in dieser Begegnung nicht, sondern halten beide Kontrahenten für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen. Eine Wette auf „Beide Teams treffen“ bringt bei Winamax eine Quote in Höhe von 1,58 mit sich.