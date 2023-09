Freiburg – Augsburg Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2023

Unser Freiburg - Augsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.10.2023 lautet: Obwohl die Breisgauer auf drei sieglose Partien am Stück blicken, sehen wir sie im Heimspiel gegen Augsburg in der Favoritenrolle.

Auch bei Eintracht Frankfurt reichte es für den SC Freiburg nicht zum Sieg, am Ende stand ein torloses Remis. Dabei mangelte es an Entschlossenheit im letzten Drittel. Augsburg hatte nach vier sieglosen Begegnungen in der WWK Arena beim 2:1 gegen Mainz erstmals Grund zum Jubeln. Matchwinner war Kapitän Ermedin Demirovic, der beide Tore erzielte. Selbst der Platzverweis von Arne Engels konnte den ersten Heimsieg nicht verhindern.

Die Gastgeber aus dem Breisgau werden sich im Europa-Park-Stadion durchsetzen und darüber hinaus tendieren wir zu weniger als 3,5 Toren. Für diese Sportwette hält Interwetten eine Quote von 2,55 bereit.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Augsburg auf „Sieg Freiburg & Unter 3,5 Tore“:

Freiburg gewann 2 der 3 Bundesliga-Spiele im eigenen Stadion als „Clean Sheet“ .

Seit 15 Bundesliga-Auswärtsspielen wartet der FCA auf einen Sieg (3U, 12N).

6 der letzten 7 Duelle im Europa-Park-Stadion gegen Augsburg gingen an den Sport-Club (1U).

Freiburg vs Augsburg Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff zeichnet sich am Markt „1x2″ eine klare Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Die Schützlinge aus dem Breisgau weisen eine durchschnittliche Freiburg Augsburg Wettquote in Höhe von 1,73 auf. Da sechs der letzten sieben Heimspiele gegen den FCA zu einem Sieg führten, hat diese Quote ihre Daseinsberechtigung.

Hat das 2:1 gegen Mainz die Fuggerstädter beflügelt und führt eventuell zu einem weiteren Triumph? In diesem Fall steht der bis zu 4,75-fache Wetteinsatz im Raum. Eine hohe Quote, die etwa für das Erfüllen der Rollover-Konditionen des Interwetten Bonus herangezogen werden könnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs. Augsburg Prognose: Gewinnt der Sport-Club das 3. Bundesliga-Heimspiel zu Null?

Freiburg gab sich an den ersten beiden Spieltagen gegen Hoffenheim (2:1) und Bremen (1:0) keine Blöße und feierte zwei Erfolgserlebnisse. Beim VfB Stuttgart konnten die starken Leistungen aber nicht fortgeführt werden, die Breisgauer wurden mit 0:5 vom Platz gefegt. Der katastrophalen Vorstellung folgte ein unglücklicher Misserfolg gegen Dortmund (2:4).

Mit dem torlosen Remis in Frankfurt warten die Mannen von Trainer Christian Streich, der bereits seit Januar 2012 an der Seitenlinie steht, seit nunmehr drei Bundesliga-Partien auf ein Erfolgserlebnis (1U, 2N).

Trotz der zuletzt durchwachsenen Statistik ist der Tabellen-Neunte auf heimischem Boden nicht zu unterschätzen und gewann zwei der bisherigen drei Heimspiele. In beiden Ansetzungen stand der Defensivverbund sicher und konnte hinten die Null halten.

Bereits im vergangenen Jahr stellte Augsburg nur sehr knapp die Klasse sicher. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz belief sich auf lediglich einen mageren Zähler.

Freiburg - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Frankfurt (A), 3:2 Olympiakos (A), 2:4 Dortmund (H), 0:5 Stuttgart (A), 1:0 Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:1 Mainz (H), 0:3 RB Leipzig (A), 2:2 Bochum (H), 1:3 Bayern (A), 4:4 Gladbach (H)

Letzte Spiele Freiburg vs. Augsburg: 3:1 (H), 4:0 (A), 2:1 (A), 3:0 (H), 2:0 (H)

Nach vier sieglosen Spieltagen feierten die Fuggerstädter kürzlich einen 2:1-Triumph gegen Mainz und kletterten in der Tabelle auf Rang 12. Der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt vier Punkte. Auswärts taten sich die Augsburger sehr schwer und mussten sich zwei Niederlagen gegen Leipzig (0:3) und Bayern (1:3) ankreiden lassen. Dabei mangelte es der Offensive mit nur einem Treffer an jeglicher Durchschlagskraft.

Übungsleiter Enrico Maaßen scheint sich zudem nicht über seine Spielphilosophie schlüssig zu sein. In den letzten drei Bundesliga Partien wurde die Startformation von 4-4-2 mit Doppel-Sechs über 3-4-3 bis hin zum 3-4-2-1 stetig gewechselt. Da das 3-4-2-1 gegen Mainz zum Triumph führte, könnte der 39-Jährige gegen Freiburg ähnlich aufstellen. Wett-Interessierte sollten einen Blick in unseren Sportwetten-Vergleich werfen, um von der großen Anzahl der Bookies mit einem lukrativen Sportwetten Bonus zu profitieren.

Unser Freiburg – Augsburg Tipp: Sieg Freiburg & Unter 3,5 Tore

Zweifelsohne ist Freiburg ein Angstgegner der Mannen aus Bayern. Seit Oktober 2015 glückte Augsburg nämlich kein Erfolgserlebnis mehr gegen die Breisgauer (1U, 6N).

Wenngleich der SCF mit 160 zu 121 Millionen Euro den etwas teureren Kader aufzeigt, bewegen sich beide Konkurrenten spielerisch auf gleicher Wellenlänge. Den Unterschied könnte dabei aber das Heimrecht ausmachen. Freiburg präsentierte sich zuhause auf der Höhe und die Fuggerstädter kassierten bisher zwei Auswärtsniederlagen.