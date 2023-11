Freiburg - Backa Topola Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.23

Unser Freiburg - Backa Topola Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.11.2023 lautet: Das Hinspiel war bereits eine klare Angelegenheit und im Rückspiel erwarten wir Ähnliches. Unser Wett Tipp heute zielt auf einige Treffer der Gastgeber ab.

Nach der Hälfte der Gruppenspiele ist die Ausgangsposition für Freiburg in der Europa Conference League sehr gut. Am Donnerstag ist im Heimspiel gegen das schwächste Mitglied der Gruppe ein Sieg Pflicht. Schon das Hinspiel bei Backa Topola hat der Sport-Club letztlich souverän gewonnen.

Auf dem Weg in die K.o.-Phase des Wettbewerbs rechnen wir mit einer ähnlich klaren Angelegenheit und entsprechend einigen Toren der Breisgauer. Daher tendieren wir zur Wette „Freiburg Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Backa Topola auf „Freiburg Über 2,5 Tore“:

Freiburg erzielte am Wochenende 3 Tore im Heimspiel gegen Gladbach.

Backa Topola hat in 3 Gruppenspielen 8 Gegentore kassiert.

Das Hinspiel gewann der Sport-Club auswärts mit 3:1.

Freiburg vs Backa Topola Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben keinen Zweifel daran, dass der Sport-Club den Platz als Sieger verlassen wird. Für Wetten auf Heimsieg gibt es nicht nennenswerte Quoten um 1,15. Die Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste erreichen dagegen hier und da die Marke von 20,00. Handicapwetten in Richtung der Freiburger sind hier sicherlich eine Option.

Ein Heimsieg mit mindestens drei Toren Differenz bringt Quoten bis 2,20. Dafür lässt sich wunderbar eine Gratiswette ohne Einzahlung verwenden. Einen Treffer trauen die Bookies den Gästen jedenfalls nicht zu. Für die Wette „Beide Teams treffen“ werfen die Buchmacher Quoten bis 2,25 auf den Markt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Backa Topola Prognose: SCF bestimmt das Geschehen

Nach dem peinlichen Aus im DFB-Pokal, als Freiburg an heimischer WIrkungsstätte mit 1:3 gegen Zweitligist Paderborn verlor, war der Sport-Club drei Tage später an selber Stelle auf Wiedergutmachung aus. Im Bundesliga-Heimspiel gegen Gladbach sah es allerdings lange Zeit nach der insgesamt dritten Pflichtspiel-Pleite in Folge aus.

Bis zur 70. Minute lag der SCF mit 1:3 zurück, ehe Noah Weißhaupt und Vincenzo Grifo mit einem Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch einen Punkt retteten. Vor der Pleite gegen Paderborn hatten die Breisgauer bereits in Leverkusen mit 1:2 verloren. Am Donnerstag wollen sie nun wieder siegen, um sich frisches Selbstvertrauen zu holen.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Denn am Sonntag muss der SCF zum schweren Auswärtsspiel nach Leipzig. Da täte ein Erfolg in der Conference League sicherlich gut. Dort steht der deutsche Vertreter mit sechs Punkten nach drei Spieltagen auf Rang 2. Mit sieben Treffern hat man in der Gruppe mit zudem noch West Ham und Olympiakos die meisten.

Allerdings haben die Freiburger auch schon fünf Gegentore kassiert. Die Defensive ist ohnehin ein Thema im Breisgau. In der Bundesliga steht Freiburg auf dem 8. Platz und hat von den Teams auf den Rängen 1 bis 9 die meisten Gegentreffer. In den letzten sieben Pflichtspielen in Folge konnte die Mannschaft von Christian Streich nicht zu Null spielen.

Freiburg - Backa Topola Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:3 Gladbach (H), 1:3 Paderborn (H), 1:2 Leverkusen (A), 3:1 Backa Topola (A), 2:1 Bochum (H)

Letzte 5 Spiele Backa Topola: 2:0 Cukaricki (A), 1:1 Roter Stern Belgrad (A), 1:1 Novi Pazar (H), 1:3 Freiburg (H), 1:1 Vozdovac (A)

Letztes Spiel Freiburg vs Backa Topola: 3:1 (A)

Dieser Aspekt ist für die Freiburg Backa Topola Prognose sicherlich nicht uninteressant, zumal die Gäste ihrerseits in den letzten sechs Pflichtspielen stets treffen konnten. Weiter zurückblickend haben die Serben in nur einem ihrer letzten 17 Pflichtspiele kein eigenes Tor schießen können.

Auch in jedem der bisherigen drei Gruppenspiele in der Conference League war der TSC erfolgreich und traf unter anderem im London Stadium bei West Ham United. Insofern lässt sich auch über die Wette „Sieg Freiburg & Beide Teams treffen“ nachdenken. Diesen Tipp kann man zum Beispiel bei Oddset online abgeben. Er bringt aktuell eine Quote von 2,70.

Dass den Gästen zwar ein Tor, nicht aber etwas Zählbares zuzutrauen ist, liegt mitunter daran, dass sie erst am vergangenen Wochenende ihren ersten Sieg nach zuvor neun sieglosen Pflichtspielen in Folge geholt haben und zum ersten Mal nach elf Partien hinten mal wieder die Null halten konnten.

In der serbischen Super Liga belegt Backa Topola zwar den 3. Rang, doch die beiden führenden Belgrader Klubs Partizan und Roter Stern sind bereits elf bzw. fünf Punkte entfernt. In zwei der bisherigen drei Gruppenspiele der Conference League kassierte der Gast drei und in dem verbliebenen Match zwei Gegentore.

Unser Freiburg - Backa Topola Tipp: „Freiburg Über 2,5 Tore“

Es ist eines dieser Spiele, bei dem es eigentlich nur um die Höhe des Sieges geht. Dass es einen Heimerfolg geben wird, sollte außer Frage stehen. Nach zuletzt drei sieglosen Partien in nationalen Wettbewerben will sich der Sport-Club neues Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben holen. Die Gäste kassierten in den bisherigen drei Gruppenspielen acht Gegentreffer und im Hinspiel allein in 25 Minuten drei Gegentore durch Vincenzo Grifo. Zu Hause sollte das Ergebnis mindestens genauso deutlich sein.