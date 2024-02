Freiburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2024

Unser Freiburg - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.03.2024 lautet: Die Freiburger wollen dringend ihre aktuelle Krise beenden. Im Wett Tipp heute ist daheim gegen den Rekordmeister aber nur eine minimale Besserung möglich.

Am vergangenen Spieltag waren alle Augen nach München gerichtet. Wie reagiert die Mannschaft auf die Trennung von Trainer Thomas Tuchel zum Saisonende? Kann der Rekordmeister nach drei Pflichtspiel-Pleiten in Serie die Trendwende schaffen? Am Ende zeigten die Bayern eine Leistungssteigerung und besiegten die Roten Bullen 2:1. Das Eis bleibt aber brüchig. Schon bei der nächsten Pleite könnte wieder über ein vorzeitiges Ende der Amtszeit von Tuchel diskutiert werden. Am Freitag dürfte es aber nicht so weit sein.

Denn zu Gast in Freiburg trauen wir den Münchnern mindestens einen Punkt zu und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Tipwin die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Bayern auf „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“:

Seit Mai 2015 wartet Freiburg auf einen Heimsieg gegen die Bayern

Die Breisgauer holten aus den letzten fünf Ligaspielen gerade mal einen Punkt

Der Sport-Club ist das zweitschwächste Team der Rückrunde



Freiburg vs Bayern Quoten Analyse:

Trotz der schwierigen Saison halten die Buchmacher immer noch große Stücke auf den Rekordmeister. Das zeigt sich auch bei der Freiburg vs Bayern Prognose. Für einen Sieg der Münchner bekommt ihr nur Quoten im Schnitt von 1,49. Für einen Dreier der Hausherren warten durchschnittliche Quoten von 6,12 auf euch. Wenn ihr dem Außenseiter in dieser Partie etwas zutraut, könnt ihr euren Tipp durch eine Freiwette ohne Einzahlung absichern.

Die Bayern haben 37 ihrer 63 Tore im zweiten Durchgang erzielt. Auch am Wochenende gegen RB Leipzig fielen alle drei Treffer nach dem Seitenwechsel. Setzt sich diese Tendenz fort, gibt es für die Wette „Mehr Tore in 2. HZ“ eine Quote von 2,04 bei Crazybuzzer. Alle Infos über den neuen Anbieter liefert euch unser ausführlicher Crazybuzzer Test!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Bayern Prognose: Setzt der Rekordmeister den Aufwärtstrend fort?

In der Europa League feierte Freiburg einen magischen Abend, drehte einen 0:2-Rückstand gegen Champions-League-Absteiger Lens noch in einen 3:2-Sieg nach Verlängerung. Diesen Schwung wollten die Breisgauer auch in die Liga mitnehmen. Zu Gast in Augsburg legte der SCF auch ordentlich los und lag zur Pause erstmals seit sechs Pflichtspielen wieder in Front. In der zweiten Hälfte gingen Freiburg allerdings merklich die Kräfte aus.

Da der Sport-Club gegen deutlich verbesserte Augsburger extrem passiv wurde und auch die Defensive erneut alles andere als sattelfest war, setzte es am Ende eine 1:2-Pleite. Damit konnte Freiburg nur eines der letzten acht Liga-Spiele gewinnen. Aus den jüngsten fünf Liga-Partien holten die Badener sogar nur einen Punkt. 16 Gegentore in der zweiten Saisonhälfte sind der klare Negativwert im Oberhaus. Mit acht Siegen und zehn Niederlagen steht der SCF auf Rang 9 der Tabelle.

Mit der Entscheidung, das vorzeitige Ende der Amtszeit von Thomas Tuchel bekanntzugeben, wollten die Verantwortlichen für die restliche Saison für Klarheit sorgen. Das Team soll sich ausschließlich auf das Sportliche konzentrieren. Am Samstag gegen RB war auch definitiv eine Verbesserung erkennbar. Der Rekordmeister konnte sich auf einen bärenstarken Torwart Manuel Neuer sowie einen treffsicheren Harry Kane verlassen.

Doch nach einem ordentlichen Start ging vor allem nach der Pause wieder einmal die Linie verloren. Am Montag wurde auch der neue Sportvorstand Max Eberl verkündet. Der neue Mann wird sich nun zunächst auf die Suche nach einem neuen Coach begeben und will die laufende Saison aber auch noch nicht abschenken. In der Liga hat der FCB acht Punkte Rückstand auf Rang 1. In der Königsklasse muss man im Achtelfinale ein 0:1 aus dem Hinspiel gegen Lazio Rom aufholen.

Freiburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:2 Augsburg (A), 3:2 RC Lens (H), 3:3 Eintracht Frankfurt (H), 0:0 RC Lens (A), 0:3 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 RB Leipzig (H), 2:3 Bochum (A), 0:1 Lazio Rom (A), 0:3 Bayer Leverkusen (A), 3:1 Gladbach (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Bayern: 0:3 (A), 0:1 (H), 2:1 (A), 0:5 (A), 1:4 (H)



In 49 Duellen gegen den Rekordmeister gingen die Breisgauer lediglich fünfmal als Sieger vom Feld, bei neun Remis und 35 Niederlagen. Vier dieser Erfolge kamen vor den eigenen Fans zustande. Der letzte Heimsieg gegen die Bayern, ein 2:1, stammt aber schon aus dem Mai 2015. Seitdem konnte Freiburg nur einen von 16 Vergleichen gegen die Münchner für sich entscheiden.

Dieser Sieg war ein 2:1 in der Allianz Arena im Pokal-Viertelfinale der vergangenen Saison. Das Hinspiel ging daheim mit 3:0 an den FCB. Statistiken wie 70 Prozent Ballbesitz, 21:2 Gesamt-Schüsse und 2,43:0,05 xG sprachen klar für die Hausherren.

Unser Freiburg - Bayern Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore

Da beide Teams in der Vergangenheit recht formschwach waren, ist ein Ergebnistipp gar nicht so einfach. Wir sehen den Rekordmeister aber leicht vorne. Das hat zum einen mit dem guten direkten Vergleich gegen die Breisgauer zu tun.

Zum anderen wurde bei den Bayern gegen Leipzig eine leichte Trendwende angedeutet. Bei den Freiburgern finden sich dagegen noch keine Anzeichen für ein Ende der Krise. Zudem ist die Personallage immer noch sehr angespannt. Dafür macht bei den Münchnern die Qualität mit Spielern wie Manuel Neuer oder Harry Kane den Unterschied.