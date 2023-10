Freiburg - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2023

Unser Freiburg - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: Gegen die Bayern hatte Freiburg vor der Länderspielpause keine Chance. Gegen die vermeintlich kleinen Teams der Liga punktet der SC aber konstant. So auch am Samstag?

In der vergangenen Spielzeit kam Bochum nur schwer in die Gänge. Erst am neunten Spieltag konnte der VfL den ersten Dreier feiern. Nach sieben Spieltagen der Saison 2023/24 steuern die Blau-Weißen auf einen ähnlichen Start zu. Immer noch steht in der Bilanz bei den Siegen eine Null. Glaubt man den Wettquoten, reicht es am 8. Spieltag zu Gast beim Sport-Club Freiburg ebenfalls nicht zu einem Erfolgserlebnis.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen in unserem Wett-Tipp heute mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs. Bochum auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Freiburg hat seit 28 Spielen nicht mehr gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte verloren

Bochum gewann in diesem Kalenderjahr nur eines von 13 Gastspielen

Der VfL wartet seit 27 Jahren auf einen Sieg im Breisgau

Freiburg vs. Bochum Quoten Analyse:

Trotz eines holprigen Starts steht Freiburg mit zehn Punkten auf einem guten neunten Platz. Bochum belegt dagegen mit vier Zählern den Relegationsplatz. So sind die Hausherren für die Buchmacher, die für ihre Kunden fast ausnahmslos tolle Sportwetten Apps parat haben, bei der Freiburg vs. Bochum Prognose auch die Favoriten.

Die Quote für einen Heimsieg steht aktuell bei einem Schnitt von 1,73. Während ein Remis mit durchschnittlichen Quoten von 4,04 bezahlt wird, ist ein Sieg der Gäste mit Quoten im Durchschnitt von 4,80 aus Sicht der Bookies am wenigsten wahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs. Bochum Prognose: Macht der SCF die Schotten dicht?

In dieser Saison musste Freiburg immer wieder einige Stammspieler ersetzen. Zudem ist die neue Nummer 1 Noah Atubolu noch nicht so stabil. So haben die Breisgauer erst drei Siege, dafür aber schon drei Niederlagen auf dem Konto. Vor allem bei der 0:3-Pleite vor der Länderspielpause bei den Bayern war die Mannschaft von Christian Streich ziemlich chancenlos. Hier fand der Sport-Club weder Kompaktheit noch in die Zweikämpfe. Die Gäste präsentieren sich zu verhalten und wehrlos.

Zudem verzeichnete der SCF nur zwei Torschüsse. Das war der Mannschaft zuletzt im Januar 2018 passiert. Die Defensive ist ebenfalls nicht mehr das Prunkstück. Freiburg steht schon bei 13 Gegentoren. Das ist seit dem Wiederaufstieg 2016 der zweitschwächste Wert nach der Saison 2020/21. Gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte punktet der SC aber konstant. Hier steht die Bilanz der letzten 28 Partien bei 20 Siegen und 8 Remis. Die jüngste Niederlage setzte es dabei im November 2021 - ausgerechnet gegen Bochum.

WETT-INFOS BEI SPORT1

Nach zwei bitteren Niederlagen gegen die Bayern (0:7) und Mönchengladbach (1:3) krempelte Bochum-Coach Thomas Letsch sein Team um. Zu Gast in Leipzig vor der Länderspielpause stand der VfL viel tiefer sowie engmaschiger und verabschiedete sich von seinem allzu hohen Pressing. Da RB zwei Strafstöße vergab und der Ruhrverein mit Hingabe sowie Geschick verteidigte, brachte man ein torloses Remis über die Zeit. Trotzdem warten die Bochumer immer noch auf den ersten Saisonsieg.

In der Fremde tut sich der VfL schwer. Nur eines von 13 Gastspielen im Kalenderjahr 2023 konnte man für sich entscheiden. Seit acht Partien auf des Gegners Platz gab es keinen Sieg (5U, 3N). Immerhin schon dreimal konnten die Blau-Weißen in dieser Spielzeit einen Europapokal-Teilnehmer ärgern: Dortmund (1:1), Frankfurt (1:1) und RB Leipzig (0:0). Die Bilanz von Letsch an der Castroper Straße steht bei zehn Siegen, acht Remis und 16 Niederlagen. Nur Neururer, Koller und Toppmöller hatten einen besseren Punkteschnitt.

Freiburg - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:3 Bayern München (A), 1:2 West Ham United (H), 2:0 Augsburg (H), 0:0 Frankfurt (A), 3:2 Olympiakos Piräus (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:0 RB Leipzig (A), 1:3 Gladbach (H), 0:7 Bayern München (A), 1:1 Frankfurt (H), 1:1 St. Truiden (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. Bochum: 2:0 (A), 1:0 (H), 3:0 (H), 2:1 (A), 1:2 (A)

Das Duell Freiburg gegen Bochum gab es bisher 24 Mal. Der Sport-Club führt den direkten Vergleich knapp mit elf Siegen zu neun Niederlagen an. Auch im Breisgau haben die Gastgeber nur recht knapp die Nase vorne (5S, 4U, 3N). Der letzte Dreier des VfL beim SCF ist aber schon 27 Jahre her und stammt aus dem Oktober 1996. Die jüngsten vier Pflichtspiele (3x Bundesliga, 1x DFB-Pokal) gegen die Badener verlor der Ruhrverein.

Bei den drei Bundesliga-Siegen gewannen die Breisgauer jeweils zu Null. Noch nie endete diese Bundesliga-Paarung torlos. In dieser Saison kommen beide Teams zusammen lediglich auf zwölf Treffer und blieben jeweils in drei Partien ohne eigenen Treffer. Sehen wir weniger als 2,5 Tore, bekommen Sportwetten-Tipper bei Interwetten eine Quote von 2,15. Für die Wette bei diesem Buchmacher kann man auch den Interwetten Bonus nutzen.

Unser Freiburg - Bochum Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Beide Teams haben Probleme in der Offensive. Zudem hat VfL-Coach Letsch seinem Team ein neues Defensiv-Konzept verpasst. Das spricht für ein enges und torarmes Spiel. Am Ende trauen wir den Hausherren aber aufgrund des Heimvorteils und der höheren Qualität mindestens einen Punkt zu. Zudem kehren einige verletzte Spieler zurück. Gegen Teams ab Platz 10 sehen die Breisgauer immer gut aus, hinzu kommt eine gute Bilanz gegen Bochum.