Freiburg - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2023

Unser Freiburg - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.11.2023 lautet: Seit drei Spieltagen warten die Breisgauer vergeblich auf einen Sieg. Auffallend ist die anfällige Defensive der Hausherren (22 Gegentore). Den Lilien wurden bereits zehn Treffer mehr eingeschenkt (32), sodass unser Wett Tipp heute von vielen Toren ausgeht.

Christian Streich und der SC Freiburg profitierten in den vergangenen Spielzeiten von einer starken Defensive sowie einer enormen Standard-Stärke. Beides fehlt in dieser Saison. 22 Gegentore sind nach elf Spieltagen genauso viele wie zum selben Zeitpunkt in den vorangegangenen beiden Bundesliga-Jahren zusammen. Darmstadt kämpft mit einer deutlich anfälligeren Defensive, die im Augenblick schon 32 Gegentore auf dem Zettel hat.

In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem Spiel aus, in dem „Beide Teams treffen“ und erhalten dafür bei DAZN Bet eine Quote von 1,73.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Darmstadt auf „Beide Teams treffen“:

Durchschnittlich fielen in den Heimspielen der Freiburger 3,60 Tore pro Partie - Darmstadt beendete seine Auswärtsspiele im Schnitt mit 4,40 Treffern pro Spiel.

D98 beendete 73 Prozent der Spieltage mit „Beide Teams treffen“.

Freiburg ließ bisher 2,0 Gegentore pro Spiel zu - Darmstadt sogar 2,9.

Freiburg vs Darmstadt Quoten Analyse:

Der SCF verlor keine der vergangenen 30 Begegnungen mit einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte (21 Siege, 9 Remis). Eine Serie, die sich fortsetzen könnte. Im Quotenvergleich haben die Hausherren mit einer maximalen Siegquote von 1,60 klare Vorteile.

Darmstadt verlor vier der vorangegangenen fünf Gastauftritte und muss sich mit Siegquoten von 5,35 bis 5,75 anfreunden. In dieser Hinsicht empfehlen wir, einen Sportwetten Bonus ohne Einzahlung für eine andere Wett-Variante zu nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Darmstadt Prognose: Wann steigern sich die Defensiven?

Weder Freiburg noch Darmstadt fanden in den vergangenen Wochen einen Rhythmus im eigenen Spiel. Die Hausherren sind seit drei Spieltagen sieglos, Darmstadt sogar seit vier Partien.

In dieser Begegnung werden wir mit großer Spannung auf beide Hintermannschaften blicken. Freiburg kassierte in elf Auftritten dieser Saison ebenso viele Gegentore wie zum selben Zeitpunkt der beiden vorherigen Spielzeiten zusammen (22).

Den Gästen aus Darmstadt obliegt derzeit der Titel „Schwächste Defensive der Bundesliga“. Insgesamt 32 Gegentreffer, umgerechnet 2,9 Gegentore pro Partie, überbietet keine andere Mannschaft im deutschen Oberhaus.

Allerdings sind beide Mannschaften auch in der Lage, selbst Tore zu erzielen. Christian Streich freute sich zumindest in den letzten vier Begegnungen jeweils über mindestens einen Treffer seiner Truppe. Zu Hause endeten 60 Prozent der Freiburger Partien mit Toren auf beiden Seiten.

Freiburg - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:3 RB Leipzig (A), 5:0 Backa Topola (H), 3:3 Gladbach (H), 1:3 Paderborn (H), 1:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:0 Mainz (H), 1:2 Bochum (H), 0:8 Bayern (A), 1:3 RB Leipzig (H), 2:1 Augsburg (A)

Letzte Spiele Freiburg vs. Darmstadt: 0:3 (A), 1:0 (H), 3:1 (H)

Beide Mannschaften erlauben sich in ihrer Hintermannschaft viele Fehler, aber der Austragungsort bringt den SCF in die Favoritenrolle. Freiburg holte im heimischen Europa-Park-Stadion 2,00 Punkte pro Spiel. Die Lilien konnten auswärts bisher nicht überzeugen und sammelten 0,60 Punkte pro Partie mit einem Torverhältnis von 4:18.

Gleichzeitig sollten wir uns darauf einstellen, dass die Lilien mindestens ein Tor erzielen. Ebenso wie Freiburg verpassten die Gäste nur in 27 Prozent der ersten elf Spieltage ein eigenes Tor. Ebenfalls zuträglich für unsere Wette: 73 Prozent der bisherigen Begegnungen der Lilien endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Aus dem Spiel heraus brachten beide Mannschaften erst sieben Treffer zustande. Nur Union Berlin (6) und Köln (5) waren in dieser Hinsicht schwächer. Außerdem erzielten Freiburg und Darmstadt jeweils drei Standard-Tore und stehen insgesamt bei 14 Treffern.

Es ist also durchaus vorstellbar, am Ende dieser Begegnung ein Unentschieden zu sehen. Für diesen Fall hat DAZN Bet eine Quote von 4,20 im Angebot. Diese könnt ihr wunderbar mit dem DAZN Bet Bonus kombinieren.

Unser Freiburg - Darmstadt Tipp: Beide Teams treffen

Das Europa-Park-Stadion wird am Wochenende Austragungsort einer Partie zweier Mannschaften, die das Feld bisher selten ohne Gegentor verließen. Darmstadt beendete erst eine Begegnung ohne einen Gegentreffer, der SCF immerhin drei. Wir erwarten eine weitere Partie, in der beide Teams treffen.