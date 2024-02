Freiburg - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser Freiburg - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.02.2024 lautet: Nach letzten Enttäuschungen sind beide Teams auf Wiedergutmachung aus. In unserem Wett Tipp heute setzen wir daher auf Tore auf beiden Seiten.

Sowohl Freiburg als auch Frankfurt können mit den letzten Ergebnissen nicht zufrieden sein. Auf den Sport-Club trifft das dabei noch viel mehr zu als auf die Eintracht. Denn es ist nicht nur die Anzahl an Niederlagen am Stück, die im Breisgau für Kopfzerbrechen sorgt, sondern auch die Anzahl der Gegentreffer, die der SCF bei diesen Pleiten kassiert hat.

Die Gäste-Fans auf der anderen Seite träumten noch vor zwei Wochen ganz leise von der Champions League. Doch Stand jetzt würde nicht mehr als ein Platz in der Europa Conference League herausspringen. Beide wollen eine Reaktion zeigen und wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Frankfurt auf „Beide Teams treffen“:

Freiburg kassierte in den letzten 4 Spielen 11 Gegentore.

Frankfurt hielt in nur 2 der letzten 11 Bundesliga-Spiele die Null.

In 6 der letzten 8 direkten Duelle trafen beide Teams.



Freiburg vs Frankfurt Quoten Analyse:

Die Wettanbieter sehen in diesem Aufeinandertreffen nur leichte Vorteile bei den Gastgebern, was der Tatsache geschuldet sein dürfte, dass der Sport-Club zu Hause antreten darf. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg betragen im besten Fall 2,37. Für einen Tipp auf die Eintracht erhält man Wettquoten bis 3,00.

Viele Tore erwarten die Buchmacher in diesem Match nicht. Bereits die Quoten für die Wette „Über 2,5 Tore“ knacken bei einigen Wettanbietern die Marke von 2,00. Tatsächlich spricht hier einiges für nicht allzu viele Treffer. Wer hier dennoch auf viele Tore setzen will, der sollte das am besten in Verbindung mit einem Bonus für Sportwetten tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Frankfurt Prognose: Wenige Highlights im Breisgau

„Da waren sie wieder, meine drei Probleme.“, sagte einst Otto in einem seiner Filme. Bei Freiburg könnte es heißen: „Da waren sie wieder, unsere drei Gegentore.“ Am vergangenen Wochenende kassierte der Sport-Club nämlich nicht nur seine dritte Niederlage in Folge, sondern kassierte auch zum dritten Mal in Serie drei Gegentreffer.

Nur eines ihrer letzten sechs Matches in der Bundesliga konnten die Breisgauer für sich entscheiden (1U, 4N) und auch in nur einer dieser letzten sechs Partien konnten sie eine weiße Weste wahren. In jedem der anderen fünf Spiele in diesem Zeitraum gab es mindestens zwei Gegentreffer und insgesamt waren es 14.

In ebenfalls fünf der letzten sechs Bundesliga-Partien der Freiburger gab es mindestens drei Tore zu sehen. Das ist etwas, wovon wir in der kommenden Begegnung nicht unbedingt ausgehen würden. Denn in den letzten 14 direkten Duellen mit der Eintracht im eigenen Stadion gab es nur zweimal mehr als zwei Treffer zu bestaunen.

An den letzten drei Spieltagen erzielte der SCF zudem nur zwei magere Törchen. Auch in drei der letzten fünf Bundesliga-Heimspiele konnte die Mannschaft von Trainer Christian Streich höchstens einen Treffer erzielen. Die letzte Heimpartie gegen Stuttgart hat Freiburg mit 1:3 verloren. Es war die erst zweite Heimpleite der laufenden Bundesliga-Saison.

Freiburg - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:3 Dortmund (A), 1:3 Stuttgart (H), 1:3 Bremen (A), 3:2 Hoffenheim (H), 0:0 Union Berlin (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:1 Bochum (H), 0:2 Köln (A), 1:0 Mainz (H), 2:2 Darmstadt (A), 1:0 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Frankfurt: 0:0 (A), 1:2 (A), 1:1 (H), 2:1 (A), 0:2 (H)



Frankfurt auf der anderen Seite geizte zuletzt ebenfalls mit Toren. In den bisherigen fünf BL-Partien des Jahres 2024 erzielte die Eintracht nur fünf Treffer. In vier dieser fünf Begegnungen gelang ihr höchstens ein Tor und nur im Derby beim Schlusslicht Darmstadt, das gleichzeitig die schlechteste Defensive der Liga stellt, gelangen der SGE zwei Tore.

So kommt es dann auch, dass die Hessen aus den letzten vier Partien nur einen Sieg holen konnten. Beim 0:2 in Köln und dem jüngsten 1:1 gegen Bochum vergaben sie wertvolle Punkte im Kampf um einen möglichen Champions-League-Platz. Auswärts gewannen die Frankfurter nur eines ihrer letzten acht Pflichtspiele (2U, 5N).

In sieben der letzten acht Pflichtspiele auf des Gegners Platz und in zwölf der letzten 14 Pflichtpartien überhaupt kassierte die Eintracht Gegentreffer. In Freiburg kassierte sie allerdings nur bei zwei der letzten 14 Gastspiele mehr als ein Gegentor. Nur eines der jüngsten Auswärtsspiele dort hat die SGE verloren (2S, 3U).

Insofern haben beide Teams Argumente für, aber auch gegen sich. Ein Remis ist kein unwahrscheinlicher Spielausgang. Die Höchstquote für die Punkteteilung bietet aktuell der Wettanbieter Betano. Bei diesem Buchmacher könnt ihr eure Tipps auch ganz bequem über die Betano App platzieren.

Unser Freiburg - Frankfurt Tipp: „Beide Teams treffen“

Das Hinspiel in Frankfurt endete ohne Tore und auch im Rückspiel erwarten wir kein Schützenfest. Allerdings wollen beide Wiedergutmachung für die letzten Wochen betreiben und vor allem die Freiburger wollen zu Hause nach drei Bundesliga-Pleiten am Stück mal wieder gewinnen.

Das trauen wir den durchaus heimstarken Breisgauern auch grundsätzlich zu, jedoch müssten sie dafür ihre Defizite in der Abwehr beheben, die sie zuletzt hatten. Wir denken nicht, dass sie dies schaffen und deshalb ist für uns eine Torwette die beste Option, zumal auch in sechs der letzten acht direkten Duelle zwischen diesen beiden Kontrahenten beide Teams treffen konnten.