Freiburg - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Freiburg - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Nach zwei Niederlagen am Stück steht der Sport-Club etwas unter Druck. In unserem Wett Tipp heute ist am Samstag gegen die Fohlen aber mindestens ein Punkt drin.

Am 10. Spieltag der Bundesliga-Saison 2023/24 empfängt der SC Freiburg die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Der Sport-Club spielt vor allem im Breisgau gern gegen die Fohlen. Diese Serie wollen die Hausherren am Samstag ausbauen.

Die Wettquoten sehen die Gastgeber etwas vorne. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,60 bei DAZN Bet den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Gladbach auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Freiburg hat 3 von 4 Heimspielen in dieser Saison gewonnen

Gladbach konnte nur eines von 21 Gastspielen beim Sport-Club für sich entscheiden

Die Breisgauer sind seit November 2021 ohne Niederlage gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte

Freiburg vs Gladbach Quoten Analyse:

Die Breisgauer gewannen drei der ersten vier Heimspiele dieser Saison. Zudem hat der SCF drei Plätze und vier Punkte Vorsprung auf die Fohlen. So sind die Hausherren für die Bookies mit Gratiswetten & Freebets bei der Freiburg vs Gladbach Prognose die Favoriten.

Für einen Heimsieg gibt es Quoten im Schnitt von 2,12. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 3,27 belohnt. Allerdings kassierte die Borussia in dieser Saison auswärts nur eine Pleite und holte aus vier Gastspielen mehr Punkte (fünf) als aus fünf Heimspielen (vier).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Gladbach Prognose: Vor den eigenen Fans ist der SCF schwer zu schlagen

Am Samstag zu Gast bei Tabellenführer Leverkusen konnte Freiburg dem Favoriten das Leben schwer machen. So ließen die Breisgauer auch keine Chancen-Flut gegen die Werkself zu. Allerdings spielte die Elf von Christian Streich erst zu spät selbst mutig nach vorne. Am Ende setzte es eine knappe, aber verdiente 1:2-Niederlage. Am Mittwoch war der SCF im DFB-Pokal daheim gegen Zweitligist Paderborn auf Wiedergutmachung aus.

Hier taten sich die Hausherren nach einem frühen Rückstand aber äußerst schwer, das Spiel zu machen. Bei einer insgesamt blutleeren Leistung erreichte kein SC-Profi Normalform. So schied Freiburg, nachdem man in den letzten beiden Spielzeiten im Pokal einmal im Endspiel und einmal im Halbfinale gestanden war, mit einer 1:3-Niederlage dieses Mal schon in der zweiten Runde aus. Der SC verlor seit fast zwei Jahren kein Ligaspiel gegen eine Mannschaft, die vor der Partie in der unteren Tabellenhälfte stand.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Am vorletzten Spieltag kassierte Gladbach eine bittere Derby-Pleite in Köln (1:3) und ermöglichte damit dem Erzrivalen den ersten Saisonsieg. Danach war das Selbstvertrauen der Fohlen angeknackst. Doch die Aufbauhilfe kam danach im Doppel-Duell daheim gegen Heidenheim daher. Am Samstag siegte die Borussia zunächst in der Liga mit 2:1 gegen den Aufsteiger, drei Tage später besiegte man den FCH im Pokal daheim sogar mit 3:1.

So holte Borussia Mönchengladbach in den letzten vier Bundesligaspielen sieben Punkte (2S, 1U, 1N), nachdem der Verein in den ersten fünf Saisonpartien nur zwei Zähler gesammelt hatte. Ein Schlüssel zum Erfolg ist die Standardstärke. Mit sechs erzielten Toren nach einer Ecke liegt Gladbach im Liga-Ranking auf Platz 1. Auf der Gegenseite bedeuten neun Gegentore nach Standards aber auch einen der schlechtesten Werte in der Liga.

Freiburg - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:3 Paderborn (H), 1:2 Leverkusen (A), 3:1 Backa Topola (A), 2:1 Bochum (H), 0:3 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:1 Heidenheim (H), 2:1 Heidenheim (H), 1:3 Köln (A), 4:1 St. Truiden (H), 2:2 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Gladbach: 0:0 (A), 0:0 (H), 3:3 (H), 6:0 (A), 1:2 (A)

Gladbach gehört zu den Lieblingsgegnern von Freiburg. Die Breisgauer gingen nur in einem der letzten 21 Bundesliga-Heimspiele gegen die Fohlen als Verlierer vom Platz (12S, 8U). Diese Niederlage stammt von einem 0:1 im März 2002. In den jüngsten 15 Heimpartien gegen die Borussia blieb der Sport-Club ungeschlagen. Zudem erzielte der SCF in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen Verein mehr Tore als gegen Mönchengladbach (64).

Die Männer vom Niederrhein erzielten saisonübergreifend in jedem ihrer letzten acht Bundesliga-Auswärtsspiele mindestens ein Tor, mussten aber in jedem der ersten neun Partien in dieser Bundesliga-Saison auch mindestens ein Gegentor hinnehmen. So rechnen die Buchmacher auch am Samstag mit einigen Toren. Für die Wette „Über 2,5 Tore“ gibt es beispielsweise bei DAZN Bet eine Quote von 1,60. Der Buchmacher bietet auch einen DAZN Bet Bonus an.

Unser Freiburg - Gladbach Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Durch die zwei Erfolge gegen Heidenheim hat Gladbach viel Selbstvertrauen getankt. Die Freiburger müssen dagegen mit einem eingeschränkten Angriffs-Personal auskommen. Trotzdem trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu. Das hat einerseits mit der guten Heimbilanz des SCF gegen die Fohlen zu tun, zudem lassen die Breisgauer gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte grundsätzlich nur wenige Punkte liegen.