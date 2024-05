Freiburg - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten | 11.05.2024

Unser Freiburg - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.05.2024 lautet: Beide Mannschaften haben die Aussicht, in der kommenden Saison am europäischen Wettbewerb teilzunehmen. Im Wett Tipp heute wahrt der Bundesliga-Neuling seine Chance.

Noch liegt der SC Freiburg (41) im Bundesliga-Tableau vor Heidenheim (38) und hat den siebten Tabellenplatz inne. Die Form der Hausherren ist jedoch bedenklich. Die Breisgauer warten seit drei Spieltagen auf einen Sieg und das, obwohl die letzten Gegner (Mainz, Wolfsburg, Köln) allesamt im Tabellenkeller zu finden waren. Gäste-Trainer Frank Schmidt erwähnt gerne den Satz „Wir beschränken uns nicht im Kopf“. Greift der erfolgshungrige Bundesliga-Neuling nach den Sternen, zieht er mit einem Sieg in der Tabelle am SCF vorbei.

Wir gehen in unserem Wett Tipp heute nicht ganz so weit, schließen das Szenario aber auch nicht aus. Wir spielen die „Doppelte Chance X2″ mit einer Quote von 2,00 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Heidenheim auf „Doppelte Chance X2″:

Freiburg ist seit 7 Heimspielen sieglos.

Heidenheim hat nur eines der letzten 9 Auswärtsspiele verloren.

Nur Frankfurt (366) gab in dieser Saison weniger Schüsse als Freiburg (368) und Heidenheim (371) ab.

Freiburg vs Heidenheim Quoten Analyse:

Eigentlich trägt der beste Torjäger dieser Begegnung das Trikot des Bundesliga-Neulings. Tim Kleindienst hat bereits zwölf Saisontore erzielt, ist für diesen Vergleich aber gesperrt (5. Gelbe Karte). Schließt ihr einen Dreier der Gäste nicht aus, ist die Maximalquote von 4,44 eine Option für eine Wette ohne Einzahlung.

Freiburg erhält für einen Sieg in diesem Vergleich Siegquoten zwischen 1,71 und 1,78. Die Hausherren warten jedoch seit sieben Heimspielen auf einen Sieg und sind nicht in der besten Verfassung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Heidenheim Prognose: Letztes Heimspiel für Christian Streich

Am 29.12.2011 übernahm Christian Streich die Verantwortung für das Team des SC Freiburg. Kommendes Wochenende führt er seine Mannschaft zum letzten Mal als Trainer in ein Heimspiel. Siegt der SCF gegen Heidenheim, winkt die dritte Europacup-Qualifikation in Serie.

Allerdings haben die Breisgauer in der Rückrunde große Probleme und weniger Punkte (16) als die Gäste (17) gesammelt. Drei der letzten vier Heimspiele endeten sogar mit einer Niederlage.

Die Durststrecke von sieben sieglosen Heimspielen in Serie könnte durch Heidenheim verlängert werden. Der Bundesliga-Neuling ist seit drei Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (1S, 2U) und hat nur einen der letzten neun Gastauftritte im deutschen Oberhaus verloren.

Fünf der acht vorangegangenen Spieltage schloss Heidenheim mit maximal einem Gegentreffer ab. Freiburg (368) gab bislang sogar weniger Schüsse als der 1. FCH ab (371) und hat seit fünf Liga-Spielen nicht mehr als ein Tor erzielt.

Freiburg - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Köln (A), 1:2 Wolfsburg (H), 1:1 Mainz (H), 1:0 Darmstadt (A), 1:4 RB Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:1 Mainz (H), 1:0 Darmstadt (A), 1:2 RB Leipzig (H), 1:1 Bochum (A), 3:2 Bayern (H).

Letzte Spiele Freiburg vs. Heidenheim: 2:3 (A), 2:0 (H), 2:1 (A).

Tendenziell sind in dieser Begegnung nicht allzu viele Tore zu erwarten, auch wenn die Paarung in der Hinrunde mit einem 3:2-Sieg für den Aufsteiger abgepfiffen wurde. Heidenheim beendete exakt die Hälfte der bisherigen Bundesliga-Auswärtsspiele mit maximal zwei Treffern in der Partie.

Den Gästen fehlt jedoch ihr bester Angreifer. Tim Kleindienst (12 Tore) muss eine Gelbsperre absitzen. Ohne ihren besten Stürmer könnte die viertschwächste erwartbare Offensive der Bundesliga (38,2 xG) Probleme vor dem gegnerischen Kasten haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass Freiburg bereits zehn Weiße Westen in dieser Spielzeit gesammelt hat. Umso wichtiger werden die Standards für den Aufsteiger in dieser Paarung. Heidenheim hat bereits 14 Tore nach einem ruhenden Ball erzielt.

Grundsätzlich erwarten wir kaum große Torchancen in diesem Duell. Eine Empfehlung ist die Quote von 2,29 für „Unter 2,5 Tore“ in der Partie, die ihr in der Sunmaker App finden könnt.

Unser Freiburg - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance X2

Nur Leverkusen hat seit Anfang März weniger Auswärtsniederlagen (0) eingesteckt als der Bundesliga-Neuling aus Heidenheim (1). Freiburg belegt in der Heim-Tabelle nur einen Platz in der unteren Tabellenhälfte und wartet seit sieben Liga-Heimspielen auf einen Sieg.