Freiburg - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quote | 20.01.2024

Unser Freiburg - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.01.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir Vorteile beim Sport-Club, der gegen Hoffenheim zu Hause aber mal wieder ein Gegentor kassieren wird.

Weder Freiburg noch Hoffenheim konnten im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres ein Tor erzielen, folglich auch nicht gewinnen. Während die TSG mit der Auswärtspartie bei den Bayern die deutliche schwerere Aufgabe hatte, war es für den Sport-Club gegen Union Berlin der eigene Chancenwucher, der drei Zähler vereitelte. Beide Teams wollen nun im direkten Duell nicht nur das erste Tor 2024, sondern auch mit einem Dreier erfolgreich in die Rückrunde starten. Treffer trauen wir beiden Teams zu, den Sieg aber eher den Hausherren.

Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Hoffenheim auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Freiburg ist seit 6 Heimspielen sowohl wettbewerbsübergreifend als auch nur in der Bundesliga ungeschlagen.



Hoffenheim konnte nur eines der letzten 9 Pflichtspiele für sich entscheiden.



In 7 der letzten 8 direkten Duelle trafen beide Teams.



Freiburg vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Die besten Sportwetten-Anbieter, die in der Regel auch die besten Sportwetten Apps im Portfolio haben, favorisieren im bevorstehenden Duell die Gastgeber. Allerdings kann man mit einem erfolgreichen Tipp auf einen Sieg Freiburgs seinen Wetteinsatz auch schon etwas mehr als verdoppeln, was nicht von der ganz großen Favoritenstellung zeugt.

Wer sich hingegen für eine Wette auf den Auswärtssieg entscheidet, der darf aktuell mit Quoten bis 3,40 rechnen. Wenn sich die Bookies bei etwas sicher sind, dann damit, dass hier einige Tore fallen werden. Sowohl die Option “Beide Teams treffen” als auch der Tipp “Über 2,5 Tore” werfen Wettquoten von gerade einmal 1,55 bis 1,65 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Hoffenheim Prognose: TSG bleibt weiter sieglos

Trotz 14:8 Torschüssen und 57 Prozent Ballbesitz kam Freiburg im ersten Bundesligaspiel des Jahres 2024 nicht über ein torloses Remis zu Hause gegen Union Berlin hinaus. Gleichzeitig konnte der Sport-Club mal wieder kein eigenes Tor erzielen, nachdem diesem mindestens eines in den neun Bundesliga-Partien zuvor immer gelungen war.

Zu Hause hatten die Freiburger vor der Begegnung mit Union in allen elf Pflichtspielen in dieser Saison treffen können. Immerhin blieb die Mannschaft von Trainer Christian Streich mit dieser Nullnummer auch im sechsten Bundesliga-Heimspiel in Folge ungeschlagen.

Überhaupt hat Freiburg von den bisherigen acht Liga-Heimspielen in dieser Saison nur jenes gegen Dortmund verloren, ansonsten gab es vier Siege und drei Remis. Nimmt man die Partien aus der Europa League hinzu, dann ist der Sport-Club aktuell ebenfalls seit sechs Heimspielen unbezwungen.

Mit Hoffenheim kommt nun ein Team ins Europa-Park Stadion, gegen das man zuletzt gerne spielte. Von den letzten zehn direkten Duellen hat der SCF nur eines verloren und sieben gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen blieb der Sport-Club ungeschlagen (4S, 1U).

Freiburg - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:0 Union Berlin (H), 5:2 Frankfurt (A), 2:3 Heidenheim (A), 2:0 Köln (H), 0:2 West Ham (A)



Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 0:3 Bayern (A), 0:1 Augsburg (A), 3:3 Darmstadt (H), 1:3 RB Leipzig (A), 3:1 Bochum (H)



Letzte 5 Spiele Freiburg vs Hoffenheim: 2:1 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 4:3 (A), 4:1 (A)



Es spricht einiges dafür, dass die Freiburger ihren positiven Lauf gegen die TSG fortsetzen, denn die Gäste reisen mit nur einem Sieg aus ihren letzten neun Pflichtspielen in den Breisgau. Den gab es zu Hause gegen Bochum (3:1). Auswärts gab es in den letzten fünf Pflichtspielen vier Pleiten und ein Remis.

Dabei waren die Kraichgauer mit sechs Auswärtssiegen in Folge (5x Bundesliga, 1x DFB-Pokal) grandios gestartet. Zuletzt aber fielen auch die Leistungen in der Fremde ab. In den letzten drei Liga-Auswärtsspielen gab es insgesamt acht Gegentreffer und in jeder dieser Partien mindestens zwei Gegentore.

Am vergangenen Wochenende spielte Hoffenheim bei den Bayern phasenweise gut mit und hatte große Chancen auf den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, ging schließlich mit 0:3 aber dennoch als klarer Verlierer vom Platz. Nach alldem lässt sich über eine Wette auf einen Heimsieg zweifelsfrei nachdenken.

Bei Bet-at-home zum Beispiel gibt es für einen Tipp auf einen Freiburg-Sieg eine Quote von 2,03 und mit dem Bet-at-home Bonus Code kann man diese Wette auch risikofrei platzieren. Aufwerten könnte man diese Wette noch mit dem Zusatz, dass beide Teams treffen. In sieben der letzten acht direkten Duelle gab es jedenfalls Tore auf beiden Seiten.

Unser Freiburg - Hoffenheim Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Trafen sich die beiden Teams in Freiburg, dann gab es in neun der letzten zehn dortigen Duelle Tore für beide Mannschaften. Nachdem beide im ersten Spiel des Jahres 2024 ohne Treffer geblieben sind, gehen wir davon aus, dass sich das im direkten Duell ändert. Der heimstarke Sport-Club hätte schon gegen Union den einen oder anderen Treffer erzielen müssen, während die TSG in München gute Chancen hatte. Wegen der letzten direkten Duelle und auch der aktuellen Ergebnisse sehen wir insgesamt die Hausherren im Vorteil.