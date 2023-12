Freiburg – Köln Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser Freiburg - Köln Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.12.2023 lautet: Auf nationaler Ebene sackten die Breisgauer zuletzt zwei Siege am Stück ein und gelten auch in unserem Wett Tipp heute als Anwärter auf ein Erfolgserlebnis.

Unter der Woche unterlag der SC Freiburg in der Europa League gegen West Ham im Kampf um den Gruppensieg (0:2) und muss somit den Umweg über die Playoffs bestreiten. Köln hat in dieser Saison mit dem internationalen Geschäft nichts am Hut und kämpft um den Klassenerhalt. Ein Sieg aus den jüngsten sechs Liga-Duellen bescheinigt eine überschaubare momentane Form.

Aufgrund der Heimstärke (3S, 2U, 1N) sehen wir die Breisgauer als heißen Kandidaten auf drei Punkte. Unser Wett Tipp heute lautet: “Sieg Freiburg” zu einer Quote von 1,83 bei Betano.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Köln auf “Sieg Freiburg”:

Freiburg ist seit 4 BL-Heimspielen ungeschlagen (2S, 2U).



Der Effzeh holte nur einen Triumph in 7 Auswärtsspielen (2U, 4N).



8 der vergangenen 10 Duelle im Europa-Park-Stadion gegen Köln gingen an die Breisgauer (1U, 1N).



Freiburg vs Köln Quoten Analyse:

Der positive Direktvergleich auf heimischem Boden gegen Köln ist auch den Wettanbietern nicht entgangen und nimmt direkten Einfluss auf den Drei-Weg-Markt. Dort sind die Hausherren aus Baden-Württemberg als Favorit zu erkennen und mit einer durchschnittlichen Quote von 1,80 bewertet.

Nur einer der letzten zehn Gastauftritte im Breisgau ging an die Domstädter. Für ein weiteres Erfolgserlebnis servieren die Bookies auch in ihren Sportwetten Apps eine Quote von ca. 4,25. Recht ausgeglichen verhalten sich die Freiburg Köln Wettquoten hingegen am Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore”. Nur bedingt nachvollziehbar, da sieben der letzten zehn Kräftemessen im Europa-Park-Stadion mit drei oder mehr Treffern endeten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs. Köln Prognose: Rehabilitiert sich der SCF für die Niederlage gegen West Ham?

Christian Streich ist als Freiburger Urgestein zu bezeichnen und sitzt bereits seit Januar 2012 auf der Trainerbank.

Wenngleich er in dieser Saison mit seiner Elf nicht an die starken Leistungen des Vorjahres anknüpfen konnte, spielen die Breisgauer nach wie vor um die Teilnahme am internationalen Geschäft mit und sind auf Rang 8 anzutreffen.

Mit sieben Punkten an den jüngsten drei Bundesliga-Spieltagen zeichnete sich kürzlich ein Aufwärtstrend ab.

Auf heimischem Boden spielten die Breisgauer guten Fußball und konnten mal abgesehen von der unglücklichen Pleite gegen Dortmund (2:4) mit drei Siegen und zwei Remis überzeugen. Bisweilen schenkte der Sport-Club dem Konkurrenten in jedem Heimspiel mindestens einen Treffer ein.

Freiburg - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 0:2 West Ham (A), 1:0 Wolfsburg (A), 1:0 Mainz (A), 5:0 Olympiakos Piräus (H), 1:1 Darmstadt (H).



Letzte 5 Spiele Köln: 0:0 Mainz (H), 1:0 Darmstadt (A), 0:1 FC Bayern (H), 1:1 Bochum (A), 1:1 Augsburg (H).



Letzte Spiele Freiburg vs. Köln: 1:0 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 1:1 (H), 4:1 (A).



Kaum jemand in der Domstadt hat vor Saisonbeginn damit gerechnet, dass die Geißböcke um den Abstieg spielen würden. Wobei fairerweise erwähnt werden muss, dass es mit Darmstadt (41 Millionen Euro), Heidenheim (49,25 Millionen Euro), Bochum (57,6 Millionen Euro) und Bremen (88,2 Millionen Euro) nur vier Teams gibt, die den Kader-Marktwert der Kölner (95,6 Millionen Euro) unterschreiten.

Noch ist bei der Elf von Trainer Steffen Baumgart nichts verloren. Nachdem die ersten sechs Auswärtsduelle vier Niederlagen und zwei Remis mit sich gebracht hatten, wurde zuletzt ein Erfolgserlebnis beim Aufsteiger in Darmstadt eingefahren. Gegen Konkurrenten aus der vorderen Tabellenhälfte stehen aber auswärts drei Niederlagen und ein Remis zu Buche. Darüber hinaus kamen die drei Misserfolge ohne eigenen Treffer zustande.

Im Allgemeinen präsentierte sich zuletzt der Offensivverbund der Domstädter sehr harmlos und erzielte nur ein Tor in drei Bundesliga-Spielen. Wer seinen Freiburg Köln Tipp komplett risikofrei spielen möchte, ist bei Betano genau richtig. Der Bookie gewährt für die erfolgreiche Verifizierung des Wettkontos eine 20 Euro Gratiswette ohne Einzahlung. Detaillierte Informationen sind im Betano Test ersichtlich.

Unser Freiburg – Köln Tipp: Sieg Freiburg

Köln enttäuschte vor allem gegen Konkurrenten aus der vorderen Hälfte der Tabelle (1U, 3N). Darüber hinaus präsentierte sich zuletzt die Offensive sehr harmlos und bot kaum Zug zum gegnerischen Tor.

Obwohl Freiburg am Donnerstag in der Europa League gegen West Ham die Grenzen aufgezeigt wurden, sehen wir den SCF klar im Vorteil und wären über alles andere als einen Heimsieg überrascht. Der Direktvergleich untermauert diese These, da acht der vergangenen zehn Duelle im Europa-Park-Stadion gegen den Effzeh siegreich gestaltet wurden.