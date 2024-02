Freiburg - Lens Tipp, Prognose & Quoten | 22.02.2024

Unser Freiburg - Lens Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 22.02.2024 lautet: Das Hinspiel endete ohne Treffer. Nach dem Abpfiff stand kein einziger Schuss aufs Tor für „Les Sang et Or“ in der Statistik. In unserem Wett Tipp heute profitiert Freiburg nun von der Auswärtsschwäche der Franzosen.

Die Generalprobe für das anstehende Rückspiel zwischen Freiburg und Lens konnten weder die Hausherren (3:3 vs. Frankfurt) noch die Gäste (1:1 vs. Stade Reims) erfolgreich abschließen. Immerhin erzielten beide Mannschaften nach dem torlosen Hinspiel (0:0) am darauffolgenden Wochenende eigene Treffer.

Die erwartbaren Tore sprachen nach dem Hinspiel in Frankreich für den SC Freiburg (1,68:0,57 xG), die sich einen Sieg redlich verdient hatten. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute einen „Sieg Freiburg“, den wir bei Happybet mit einer Quote von 2,30 spielen.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Lens auf „Sieg Freiburg“:

Freiburg gewann seine letzten beiden Heimspiele in der Europa League jeweils mit 5:0.

Lens ist in den europäischen Wettbewerben seit 12 Auswärtsspielen sieglos (5 Remis, 7 Niederlagen).

Les Sang et Or verpasste in 9 dieser 12 europäischen Gastauftritte einen Torerfolg.



Freiburg vs Lens Quoten Analyse:

Im Anschluss an das torlose Hinspiel treten die Freiburger mit Siegquoten bis 2,33 vor heimischer Kulisse als Quotenfavorit an. Die fatale Chancenverwertung aus dem ersten Vergleich sollte in diesem Duell kein Thema sein. Drei Treffer am vergangenen Bundesliga-Wochenende haben die Blockade aufgelöst.

Der RC Lens gastiert mit Siegquoten von 2,98 bis 3,15 im Breisgau. Aus der Erfahrung der letzten europäischen Auswärtsspiele lässt sich herleiten, dass ihr diese Wettquoten nicht für eine Bwin Gratiswette nutzen solltet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Lens Prognose: Die bessere Offensive setzt sich durch

Im Hinspiel drehte Christian Streich etwas überraschend an seiner Formation und ließ den SCF im 5-3-2 auflaufen. Das gab den Schwarzwäldern die nötige Stabilität gegen den Ball, um kein Gegentor zuzulassen, geschweige denn einen Schuss aufs Tor. Sogar die erwartbaren Tore der Franzosen konnten unter 0,60 xG gehalten werden.

Die besseren Torchancen im ersten Vergleich hatte definitiv der SCF. Freiburg erspielte sich Möglichkeiten im Wert von 1,68 erwartbaren Treffern und hätte durchaus mit einem Sieg ins Rückspiel gehen können.

Ein Unentschieden ist dennoch eine gute Grundlage für das Weiterkommen. Freiburg gewann in dieser Saison zwei von drei Europa-League-Heimspielen und versorgte das heimische Publikum mit 11:2 Toren. Während der Generalprobe gegen Eintracht Frankfurt erzielten die Streich-Schützlinge ebenfalls drei Treffer (3:3).

Fehlende Gefahr im Angriffsspiel könnte vor allem den französischen Gästen zum Verhängnis werden. Der RC Lens schloss zwei von drei Gastauftritten in der diesjährigen Königsklasse ohne eigenen Torerfolg ab (insgesamt 1:8 Tore) und hatte in der Ferne große Probleme.

Freiburg - Lens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 3:3 Frankfurt (H), 0:0 Lens (A), 0:3 Dortmund (A), 1:3 Stuttgart (H), 1:3 Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Lens: 1:1 Stade Reims (A), 0:0 Freiburg (H), 3:1 Strasbourg Alsace (H), 1:0 Nantes (A), 2:0 Toulouse (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. Lens: 0:0 (A).



Schwierigkeiten außerhalb der eigenen Arena sind für „Les Sang et Or“ kein neues Phänomen. Lens wartet bereits seit zwölf europäischen Auswärtsspielen auf einen Sieg (5 Remis, 7 Niederlagen).

In der Regel lassen die Gäste ihre möglichen Erfolge im Angriffsspiel liegen. Der RC Lens kehrte aus neun der letzten zwölf europäischen Auswärtsspiele ohne eigenen Treffer nach Frankreich zurück.

Darüber hinaus waren die letzten Erfahrungen mit deutschen Teilnehmern ein unangenehmes Vergnügen. Keines der letzten fünf Duelle gegen ein deutsches Team konnten „Les Sang et Or“ für sich entscheiden (3 Remis, 2 Niederlagen).

Ein ähnlicher Spielverlauf wie beim letzten Aufeinandertreffen ist für das Rückspiel zwischen Freiburg und Lens denkbar. Somit ist die Quote von 2,05 für „Beide Teams treffen: Nein“ bei Happybet eine lohnenswerte Option.

Unser Freiburg - Lens Tipp: Sieg Freiburg

Drei der letzten vier europäischen Gastauftritte des RC Lens wurden ohne Torerfolg der Franzosen abgepfiffen. Freiburg hingegen gewann zwei der drei Heimspiele in der Gruppenphase ohne Gegentor (jeweils 5:0) und zeigte am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt (3:3) den eigenen Offensivdrang. Das Angriffsspiel wird die Franzosen, wie bereits über weite Strecken im Hinspiel, überfordern und den SCF seine Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen in Serie beenden lassen.