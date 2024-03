Freiburg – Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 17.03.2024

Unser Freiburg - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.03.2024 lautet: Leverkusen scheint in der Bundesliga konkurrenzlos zu sein und marschiert unaufhaltsam in Richtung der ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. In unserem Wett Tipp heute bleibt der Tabellenführer seiner Linie treu.

Der Sport-Club aus Freiburg meldete sich nach sechs sieglosen Bundesliga-Spieltagen am vergangenen Sonntag mit einem knappen 2:1 in Bochum zurück. Leverkusen spielt eine grandiose Saison und holte kürzlich sechs Liga-Erfolge am Stück. Zuletzt konnte vor heimischer Kulisse ein 2:0-Triumph gegen Wolfsburg errungen werden.

Ähnlich der Wettanbieter-Einschätzung sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die Gäste aus Leverkusen in der Favoritenrolle und rechnen zudem mit drei oder mehr Treffern. Für „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“ gewährt Oddset eine Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Leverkusen auf „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“:

Der Sport-Club holte nur einen Sieg aus den letzten 7 Liga-Begegnungen (2U, 4N).

Leverkusen fungiert als bestes Auswärtsteam der Liga (10S, 2U).

Unabhängig vom Austragungsort endeten 4 der letzten 5 direkten Aufeinandertreffen mit 3 oder mehr Toren.



Freiburg vs Leverkusen Quoten Analyse:

Der klassische Drei-Weg-Markt ist deutlich eingepreist. Die Wettanbieter sehen die Gäste aus Nordrhein-Westfalen in der klaren Favoritenrolle und bewerten den Auswärtssieg mit einer durchschnittlichen Quote von 1,57.

Keines der letzten beiden Heimspiele gegen die Werkself haben die Schützlinge aus dem Breisgau verloren (1S, 1U). Eine Wette auf „Doppelte Chance 1X“ bietet in der Oddset App eine Quote von 2,37. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Beiderseitige Treffer werden nicht ausgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs. Leverkusen Prognose: Beschert Freiburg Bayer 04 die erste Liga-Pleite?

Die Mannen von Trainer Christian Streich tun sich in dieser Saison schwer, an die Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen. In der Tabelle rutschten die Breisgauer um drei Ränge ab und sind derzeit auf Platz acht anzutreffen.

Als Lichtblick ist zumindest die Leistung am vergangenen Spieltag gegen den VfL Bochum zu bewerten. Nach 90 Minuten stand ein knapper 2:1-Triumph zu Buche. Es war das erste Erfolgserlebnis in der Bundesliga seit dem 18. Spieltag, damals schaute ein 3:2-Heimsieg gegen Hoffenheim heraus.

20 der insgesamt 33 erbeuteten Punkte kamen im eigenen Stadion zustande. Dennoch fand der SCF zuletzt im Europa-Park-Stadion nicht in die Spur und wartet seit drei Begegnungen auf ein Erfolgserlebnis (2U, 1N).

Pro Heimspiel wurden im Durchschnitt 1,83 Treffer erzielt. Lediglich beim 0:0 gegen Union Berlin verpassten die Breisgauer ein eigenes Tor. Defensive Standfestigkeit ist auf heimischem Boden nicht immer vorhanden. Die Abwehr muss sich zu Hause satte 19 Gegentore ankreiden lassen. Zuletzt endeten vier Heimspiele der Streich-Elf mit drei oder mehr Toren.

Freiburg - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 VfL Bochum (A), 1:0 West Ham (H), 2:2 Bayern München (H), 1:2 FC Augsburg (A), 3:2 n.V. RC Lens (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 VfL Wolfsburg (H), 2:2 Qarabag (A), 2:0 1. FC Köln (A), 2:1 FSV Mainz 05 (H), 2:1 FC Heidenheim (A).

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. Leverkusen: 1:2 (A), 1:1 (H), 3:2 (A), 1:2 (A), 2:1 (H).



Leverkusens Trainer Xabi Alonso leistet erstklassige Arbeit mit der Werkself. Kaum jemand hat die Mannen aus Nordrhein-Westfalen nach 25 Spieltagen souverän an der Tabellenspitze gesehen. Mit 67 erbeuteten Punkten beträgt der Vorsprung auf den Zweiten aus München mittlerweile zehn Zähler und stellt neun Spieltage vor Saisonende ein sehr komfortables Polster dar. Mittlerweile sehen die Bookies Bayer 04 als absoluten Favoriten auf die Meisterschaft.

Als einziger Bundesligist ist Leverkusen nach wie vor ungeschlagen (21S, 4U). Die Offensive ist mit 63 erzielten Toren die zweitbeste im deutschen Oberhaus hinter Bayern (73). Defensiv leistet die Elf von Trainer Alonso einen sehr guten Job und hat mit 16 Gegentoren die wenigsten Buden in der Liga kassiert. Mehr als 50 Prozent der Bundesliga-Duelle endeten als „Clean Sheet“.

Auswärts sind die Leverkusener eine Bank und gewannen 83 Prozent ihrer Begegnungen (10S). Nur mit Stuttgart (1:1) und Bayern (2:2) wurden die Punkte in der Fremde geteilt. Zwei Drittel der Auswärtsspiele brachten drei oder mehr Tore mit sich. Auch ohne den derzeit verletzten Victor Boniface stellt Leverkusen auswärts mit 27 Treffern die beste Offensive der Liga. Neben Quoten-Boosts bieten einige Bookies Wettgutscheine zum Beispiel in Form einer Gratiswette für den Freiburg Leverkusen Tipp.

Unser Freiburg – Leverkusen Tipp: Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore

An der spielerischen Überlegenheit der Gäste aus Nordrhein-Westfalen gibt es keine Zweifel. Die Alonso-Elf spielt eine sehr starke Saison und wird vermutlich auch in Freiburg nichts anbrennen lassen. Bereits in der Hinrunde setzte sich Leverkusen knapp mit 2:1 durch. Beim erneuten Aufeinandertreffen rechnen wir ebenfalls mit einem Sieg der Werkself und gehen zudem von mindestens drei Toren aus.