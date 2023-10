Freiburg - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 01.11.2023

Unser Freiburg - Paderborn Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 01.11.2023 lautet: Die Breisgauer haben sich in den letzten Jahren im Pokalwettbewerb sehr wohl gefühlt. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass der SCF in Runde 2 diese Bilanz gegen Paderborn ausbaut.

Der SC Freiburg hat sich in den letzten beiden Spielzeiten als Pokalmannschaft etabliert. In der Saison 2021/22 standen die Breisgauer im DFB-Pokal-Endspiel und mussten sich dort nur knapp nach Elfmeterschießen RB Leipzig geschlagen geben.

Im Vorjahr erreichte der Sport-Club dann auch wieder die Runde der letzten Vier, in der man allerdings erneut an den Bullen aus Sachsen scheiterte. In Runde 2 des laufenden Wettbewerbs hat der SCF nun am Mittwoch Heimrecht gegen den Zweitligisten Paderborn. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.55 bei Interwetten für die Wette “Sieg Freiburg”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Paderborn auf “Sieg Freiburg”:

Freiburg kam in den letzten beiden Spielzeit im Pokal immer mindestens bis ins Halbfinale.

Qualität und Heimvorteil sprechen für den Sport-Club.

Paderborn kam seit der Saison 2018/19 im Pokal nicht mehr über das Achtelfinale hinaus.

Freiburg vs Paderborn Quoten Analyse:

Wenn ein Erstligist im Pokal einen Zweitligisten empfängt, ist die Ausgangslage meist recht eindeutig. Das ist auch bei der Freiburg vs Paderborn Prognose nicht anders. Die Hausherren sind aus Sicht der besten Buchmacher die deutlichen Favoriten.

Für einen Heimsieg nach 90 Minuten werden durchschnittliche Quoten von 1.55 aufgerufen. Auf der Gegenseite wird ein Überraschungserfolg des Außenseiters mit Quoten von im Schnitt 5.54 belohnt.

Wer etwas mehr ins Risiko gehen möchte, kann natürlich auf einen Handicap-Sieg der Gastgeber setzen. Gewinnt der SCF mit mindestens zwei Toren Vorsprung, gibt es bei Interwetten eine Quote von 2.40. Weitere Infos über den Bookie liefert unser Interwetten Test!

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Paderborn Prognose: Kann der Zweitligist den Favoriten ärgern?

Am Wochenende waren die Freiburger beim Tabellenführer Leverkusen zu Gast. Mit viel Laufarbeit konnten die Gäste die Abstände am eigenen Strafraum klein halten und machten dem Favoriten zunächst das Leben schwer. Das ging allerdings zu Lasten des eigenen Offensivspiels. Am Ende mussten sich die Männer von Coach Christian Streich, die erst nach einem 0:2-Rückstand selbst den Weg nach vorne suchten, knapp aber verdient mit 1:2 geschlagen geben.

Damit konnten die Breisgauer auch das 25. Bundesliga-Gastspiel in Serie bei einem Spitzenreiter nicht gewinnen. Die letzten 16 Auswärtspartien bei einem Tabellenführer gingen sogar alle verloren. Der SCF kassierte drei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen. Trotzdem liegt der Sport-Club auf Platz 8 noch voll im Soll. Allerdings hat man schon fünf Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. Nach neun Spieltagen stehen 16 Gegentore zu Buche. Am Ende der vergangenen Hinrunde hatte Freiburg gerade einmal 24 Gegentreffer kassiert.

Paderborn war sehr holprig in die neue Saison gekommen. Nach dem 5. Spieltag standen die Ostwestfalen mit nur einem Sieg und vier Punkten auf dem Relegationsrang 16. Danach startete die Mannschaft von Coach Lukas Kwasniok aber eine Serie mit fünf ungeschlagenen Spielen (3S, 2U). Diese ging am Samstag mit der 1:3-Pleite bei der Hertha allerdings wieder zu Ende. Die erste Niederlage seit dem 2. September 2023 war dabei unnötig.

Die Gäste wussten nämlich über weite Strecken spielerisch zu überzeugen, ließen aber im letzten Drittel die nötige Präzision vermissen und machten so zu wenig aus ihren Chancen. Mit 15 Punkten liegt der SCP aktuell im grauen Mittelfeld. Acht Punkte reichen in der Heimtabelle nur für Rang 14. Mit sieben Punkten in der Fremde steht man dafür im Auswärtsranking auf einem guten siebten Platz. Beim DFB-Pokal-Spiel in Freiburg am Mittwoch wird Lukas Kwasniok wohl etwas rotieren.

Freiburg - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:2 Leverkusen (A), 3:1 Backa Topola (A), 2:1 Bochum (H), 0:3 Bayern München (A), 1:2 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:3 Hertha (A), 2:2 St. Pauli (H), 3:1 Braunschweig (A), 3:1 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs Paderborn: 0:2 (H), 3:1 (A), 2:1 (A), 4:1 (H), 1:2 (H)

Beide Vereine standen sich bisher in 15 Pflichtspielen gegenüber. Mit sechs Siegen zu vier Niederlagen hat Freiburg knapp die Nase vorne. Drei der vier Pleiten gegen die Ostwestfalen mussten die Breisgauer allerdings daheim hinnehmen.

Die letzten drei Vergleiche (zwei davon in der Saison 2019/20) endeten mit einem Auswärtssieg. Im Pokal gab es diese Paarung erst einmal. Im Achtelfinale der Saison 2004/05 setzte sich der Sport-Club auswärts nach Elfmeterschießen durch.

In sechs der jüngsten sieben Aufeinandertreffen hätte die Wette “Beide Teams treffen” Erfolg gehabt. Der Wert “Über 2,5 Tore” wurde dabei fünfmal übertroffen.

Unser Freiburg - Paderborn Tipp: “Sieg Freiburg”

Die Freiburger tun sich in dieser Saison etwas schwer. Aber die letzten drei Niederlagen kassierte man gegen namhafte Teams wie West Ham, die Bayern und den Tabellenführer Leverkusen.

Im Pokal-Wettbewerb hat sich der Sport-Club in den letzten Jahren wohl gefühlt. Auch wenn die Hausherren verletzungsbedingt auf ein paar Stammspieler verzichten müssen, dürfte der Zweitligist keine Stolperfalle werden. Dafür waren die Ostwestfalen in dieser Saison einfach nicht konstant und gut genug.