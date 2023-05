Freiburg - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 02.05.2023

Unser Freiburg - RB Leipzig Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 02.05.2023 lautet: Die Freiburger haben aus dem Pokal-Finale der Vorsaison noch eine Rechnung mit den Leipzigern offen. Die Chancen für eine Revanche stehen gar nicht so schlecht.

In der Vorsaison bestritten der SC Freiburg und RB Leipzig das DFB-Pokal-Finale. Die Bullen setzten sich damals mit 4:2 nach Elfmeterschießen durch und sicherten sich damit den ersten Titel der Vereinsgeschichte. In den nächsten Tagen treffen beide Vereine gleich zweimal aufeinander, beide Male im Breisgau. Den Auftakt macht das Duell am Dienstag im Pokal-Halbfinale. Dann kämpfen der SCF und RB am Samstag in der Liga um einen Champions-League-Platz. Im ersten Aufeinandertreffen schlagen sich die Buchmacher auf die Seite der Gäste. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Betano allerdings für die Wette „Doppelte Chance 1/x“.

Darum tippen wir bei Freiburg vs RB Leipzig auf „DC 1/x“:

Freiburg kassierte in den letzten 14 Bundesliga-Heimspielen nur eine Niederlage.

Leipzig ging in 4 der jüngsten 5 Pflicht-Gastspiele als Verlierer vom Platz.

Der Sport-Club hat alle seine 4 Siege gegen RB daheim gefeiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Der SC Freiburg steht in der Bundesliga-Tabelle einen Platz und zwei Punkte vor Leipzig. Zudem belegen die Breisgauer im Heimranking einen guten fünften Rang, während RB 6 seiner 8 Saisonpleiten in der Fremde kassiert hat.

Trotzdem schicken die Buchmacher die Gäste bei der Freiburg vs RB Leipzig Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,03 als leichte Favoriten ins Rennen. Für einen Sieg der Gäste gibt es dagegen lediglich durchschnittliche Quoten von 3,68.

In der Aufstiegsfrage hat sich Betano, dessen Neukundenbonus wir hier bewertet haben, mit Wettquoten von 1.60 zu 2.35 zugunsten der Sachsen positioniert.

Freiburg vs RB Leipzig Prognose: Macht die Heimstärke des SCF den Unterschied?

Am Samstag gewann Freiburg mit 1:0 beim 1. FC Köln. Damit stehen die Breisgauer schon bei 25 Punkten aus 13 Spielen der Rückrunde. Nur der BVB (30) und die Bayern (26) haben in der zweiten Saisonhälfte mehr Zähler geholt. Zudem kassierte der Sport-Club mit dem 0:1 daheim gegen die Bayern am 27. Spieltag aus den vergangenen elf Ligaspielen nur eine einzige Niederlage.

Gegen die Geißböcke blieben die Männer von Coach Christian Streich zum zwölften Mal ohne Gegentor und feierten den dritten Sieg in Folge. 56 Punkte aus 30 Spielen sind zudem ein neuer Vereinsrekord. Zahlen wie Torschüsse (13:19), Ballbesitz (43%), Laufleistung (115:118 km) oder Passquote (68% vs 79%) hatten hier aber gegen die Gäste gesprochen. Am Ende entschied der SCF mal wieder mit einem Standard das Spiel. 24 der 46 Treffer erzielte Freiburg nach ruhenden Bällen.

Nach der 0:2-Niederlage am 29. Spieltag in Leverkusen war Leipzig aus den Champions-League-Rängen herausgerutscht. Dabei ist die Teilnahme an der Königsklasse für den ambitionierten Verein aus Sachsen eigentlich Pflicht. Probleme macht der Mannschaft in dieser Saison allerdings die Chancenverwertung. Hier ist ein Wert von 28 Prozent der schwächste aller Teams in den Top 10 der Bundesliga-Tabelle.

Auch am Samstag im Heimspiel gegen Hoffenheim dominierten die Bullen klar und betrieben vor allem im ersten Durchgang Chancenwucher. Doch Top-Stürmer Nkunku, der nach langer Verletzungspause endlich mal wieder in der Startelf stand, erzielte den Treffer des Tages zum knappen 1:0-Sieg. Somit hat RB weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Rang 4. In der Auswärtstabelle steht die Mannschaft mit 5 Siegen, 4 Remis und 6 Niederlagen lediglich auf Rang 8.

Freiburg - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:0 Köln (A), 4:0 Schalke (H), 2:1 Bremen (A), 0:1 Bayern (H), 2:1 Bayern

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 1:0 Hoffenheim (H), 0:2 Leverkusen (A), 3:2 Augsburg (H), 1:0 Hertha (A), 2:0 BVB (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg vs RB Leipzig: 1:3 (A), 2:4 n.E. (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 0:3 (H)

Nach 16 Aufeinandertreffen liegt Leipzig in der direkten Bilanz mit 7 Siegen zu 4 Niederlagen vorne. Die Freiburger warten seit sechs Duellen auf einen Erfolg. Den letzten Dreier gegen die Sachsen holten die Breisgauer mit einem 2:1 daheim am 9. Spieltag der Saison 2019/20. In den folgenden sechs Vergleichen glückten dem SCF lediglich noch drei Remis. Alle vier Siege gegen RB holte der Sport-Club vor den eigenen Fans.

Unser Freiburg - RB Leipzig Tipp: DC 1/x

Für die Buchmacher mit deutscher Lizenz sind die Gäste die Favoriten. Diese Einschätzung können wir nicht ganz nachvollziehen. Denn vor allem daheim ist der Sport-Club in dieser Saison stark und seit 14 Ligaspielen ungeschlagen. Zudem hat man im Pokal ja schon die Bayern ausgeschaltet.

Auf der Gegenseite hat RB von den letzten fünf Gastspielen nur die Partie bei Schlusslicht Hertha für sich entscheiden können. Auch standen drei der letzten vier Duelle zwischen beiden Vereinen nach 90 Minuten 1:1 Unentschieden. So trauen wir den Bullen auch dieses Mal nicht mehr als Remis nach der regulären Spielzeit zu.