Freiburg – RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten | 06.04.2024

Unser Freiburg - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Im Kampf um Rang 4 leistete sich RB Leipzig mit dem torlosen Remis gegen Mainz einen katastrophalen Aussetzer. Dennoch sehen wir die “Roten Bullen” in unserem Wett Tipp heute als heißen Kandidaten auf drei Punkte.

Der SC Freiburg feierte zuletzt nach zwei sieglosen Duellen am Stück in Gladbach einen starken 3:0-Triumph und fand zurück in die Erfolgsspur. Nach drei Siegen in Serie schlich sich jüngst bei RB Leipzig im Heimspiel gegen Mainz der Chancentod ein. Trotz 63 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Zug zum Tor kam am Ende nur ein torloses Remis zum Vorschein.