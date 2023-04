Freiburg - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Freiburg - Schalke Tipp zum Bundesligaspiel am 23.04.2023 lautet: S04 hat am vergangenen Spieltag Big-Points im Abstiegskampf gesammelt. Fünf erzielte Tore entsprechen jedoch bei Weitem nicht ihrer Qualität im Angriff. Daher werden wir nur wenige Tore sehen.

Für die einen geht es um die Champions League, für die anderen um den Klassenerhalt. Freiburg könnte erstmals in der Vereinshistorie zwei Mal nacheinander im Europacup stehen. Die zweitbeste Heim-Defensive der Liga wird den schwächsten Auswärts-Sturm der Saison stark eingrenzen können. Wir halten unter 2,5 Treffer für durchaus möglich und setzen bei AdmiralBet mit einer Quote von 1,85 genau darauf.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Schalke auf „Unter 2,5 Tore“:

Freiburg vs Schalke Quoten Analyse:

Hin und wieder reicht eine brutale Effektivität für drei Zähler aus. So erbeuteten die Freiburger am letzten Wochenende drei Punkte in Bremen und holten das Maximum aus 0,79 xG heraus.