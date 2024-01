Freiburg - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2024

Unser Freiburg - Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.02.2024 lautet: Der VfB will seine gute Form aus dem Leipzig-Spiel mit ins Ba-Wü-Derby nehmen. Unser Wett Tipp heute traut den Gästen am Ende aber nicht mehr als einen Punkt zu.

Der VfB Stuttgart ist mit zwei Niederlagen in Mönchengladbach und in Bochum nicht gut ins neue Jahr gestartet. Nicht wenige Experten und Fußballfans rechneten damit, dass auf Stuttgart nach der sensationellen Hinrunde nun ein deutlicher Abwärtstrend wartet. Doch mit dem starken 5:2 am Samstag daheim gegen RB Leipzig zeigten die Schwaben, dass man sie auch in der zweiten Saisonhälfte nicht abschreiben darf. Am kommenden Spieltag steht nun das Baden-Württemberg-Derby in Freiburg an.

Hier entscheiden wir uns mit einer Quote von 2,35 bei Interwetten für die Wette “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Stuttgart auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Freiburg hat in den letzten 10 Heimspielen nur eine Niederlage kassiert



Der VfB hat 4 der vergangenen 5 Liga-Gastspiele verloren



Von den jüngsten 7 Duellen gegen den SCF konnte Stuttgart nur eines gewinnen



Freiburg vs Stuttgart Quoten Analyse:

Nach dem 19. Spieltag hat der VfB in der Tabelle vier Plätze und neun Punkte Vorsprung auf den SCF. Aus diesem Grund werden die Gäste bei der Freiburg vs Stuttgart Prognose auch von den Buchmachern als leichte Favoriten ins Spiel geschickt.

Für einen Sieg der Schwaben bekommt ihr durchschnittliche Quoten von 2,25. Für einen Dreier der Hausherren klettern die Quoten dagegen auf einen Schnitt von 3,04. Wer auf dieses Spiel gerne ohne Einzahlung wetten möchte, sollte einen Blick auf unsere aktuelle Übersicht der Freiwetten werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs Stuttgart Prognose: Zeigt der Sport-Club eine Reaktion?

Nach dem 3:2 daheim gegen Hoffenheim wollte Freiburg zum ersten Mal in 24 Bundesliga-Jahren mit zwei Siegen in eine Rückrunde starten. Das blieb den Breisgauern zu Gast in Bremen aber verwehrt. Vor allem in der zweiten Hälfte agierte der Sport-Club viel zu passiv und ging mit einer 1:3-Pleite vom Feld. Vielen Spielern, die nach Verletzungen oder Krankheiten nicht bei hundert Prozent waren, ging am Ende die Puste ausging.

Diese Niederlage wirft den Verein aber nicht aus der Bahn. Die Tabellenposition ist mit Rang 7 und drei Punkten hinter dem ersten Europapokal-Platz immer noch recht komfortabel. Nun geht es daheim weiter, wo man in den letzten zehn Partien nur eine Niederlage (gegen den BVB) kassiert hat. Allerdings sollte Coach Christian Streich die frühen Gegentore abstellen. Seit Mai 2022 geriet der SCF in neun Spielen vor der 13. Minute in Rückstand und verlor am Ende alle diese Partien. In dieser Saison war das auch schon fünfmal der Fall.

Nach den ersten beiden Niederlagen im Jahr 2024 war im Umfeld des VfB schon davon die Rede, dass das System von Trainer Sebastian Hoeneß endgültig entschlüsselt sei und man Stürmer Serhou Guirassy, der beim Afrika Cup weilt, nicht ersetzen kann. Mit dem 5:2-Sieg am Samstag gegen Leipzig straften die Stuttgarter aber alle Zweifler Lügen. Gegen desolate Bullen fanden die Hausherren im Laufe der Partie zu immer mehr Mut und Spielfreude. Mann des Tages war natürlich Deniz Undav mit drei Toren.

Der Stürmer steht nun mit zwölf Treffern auf Platz 4 der Torjägerliste. Trifft der Angreifer auch Samstag in Freiburg, wird das von Happybet mit einer Quote von 2,45 belohnt. Zuvor liefert unser Happybet Test alle Infos über den Buchmacher. Vor allem daheim bleiben die Schwaben eine Macht. In der Heimtabelle hat nur Leverkusen (26) mehr Punkte geholt als der VfB (25). Auswärts ist die Bilanz mit fünf Niederlagen und vier Siegen jedoch negativ, Alleine in den letzten fünf Gastspielen setzte es vier Niederlagen.

Freiburg - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:3 Werder Bremen (A), 3:2 Hoffenheim (H), 0:0 Union Berlin (H), 5:2 Eintracht Frankfurt (A), 2:3 Heidenheim (A)



Letzte 5 Spiele Stuttgart: 5:2 Leipzig (H), 0:1 Bochum (A), 1:3 Gladbach (A), 3:0 Augsburg (H), 0:3 Bayern (A)



Letzte 5 Spiele Freiburg vs Stuttgart: 0:5 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 2:0 (H), 3:2 (A)



Die Schwaben führen den direkten Vergleich gegen die Badener nach 48 Derbys mit 25 Siegen zu 17 Niederlagen an. Nachdem der VfB 2020 aufgestiegen war, gewann der SCF alle sechs Bundesliga-Partien gegen Stuttgart. Diese Serie ging im Hinspiel der laufenden Saison in der MHP-Arena zu Ende. Die Hausherren kamen am 3. Spieltag eigentlich nur auf einen Expected-Goals-Wert von 1,74. Das Gesamt-Torschuss-Verhältnis stand am Ende auch bei 13:13.

Trotzdem siegte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß überdeutlich mit 5:0. Schon nach 19 Minuten hatten die Gäste mit 0:3 zurück gelegen. Das war die höchste Niederlage der Freiburger gegen den Rivalen aus dem “Ländle”.

Unser Freiburg - Stuttgart Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Schaut man auf die Ergebnisse des letzten Spieltags, müsste der VfB der Favorit sein. Doch zu einer grundierten Einschätzung gehört mehr. So ist der Sport-Club im Europa-Park- Stadion nur schwer zu schlagen und die Hausherren wollen sicherlich eine Reaktion auf das enttäuschende 1:3 in Bremen zeigen. Außerdem hat man nach dem Hinspiel eine kleine Rechnung mit Stuttgart offen. Die Schwaben dagegen haben sich seit November in der Fremde schwerer getan als daheim, zudem gehört Freiburg nicht zu den Lieblingsgegnern der Brustringträger. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu.