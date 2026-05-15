Freiburg vs Leipzig: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 16.05.2026

SPORT1 Betting 15.05.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Bundesligaspiel Freiburg gegen Leipzig am 16.05.2026. Wer holt sich die drei Punkte?

RB ist in seinen letzten 14 Pflichtspielen gegen den SCF ungeschlagen (9S, 5U). Und der Sport-Club ist der einzige Verein, der sein letztes Bundesligaspiel in jeder der vergangenen fünf Spielzeiten verloren hat. Am letzten Spieltag wird Leipzig als Favorit auf den Sieg gehandelt, obwohl Freiburg im Kampf um die europäischen Plätze dringend Punkte benötigt.

Das Spiel findet am Samstag, den 16.05.2026, statt. Die Buchmacher favorisieren die Gäste. Wir sehen die Bullen ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 2,30 bei Winamax den Leipzig Sieg Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für RB Leipzig ist die Saison praktisch gelaufen; der dritte Platz und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation sind gesichert. Für Freiburg hingegen hat dieses Spiel eine weitaus größere Bedeutung. Auf dem siebten Platz liegend und mit einem bevorstehenden Europa-League-Finale vor Augen, kann das Team von Julian Schuster das letzte Bundesligaspiel nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Die Freiburger müssen punkten, um sich die Teilnahme am europäischen Wettbewerb für die nächste Saison zu sichern. Trotz der fehlenden sportlichen Notwendigkeit für Leipzig sprechen die Quoten und die Formkurve eine klare Sprache.

Leipzig hat seit Anfang März 24 Punkte in der Bundesliga gesammelt, mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum. Acht ihrer letzten zehn Ligaspiele konnten die Bullen für sich entscheiden.

Im Gegensatz dazu hat Freiburg gerade mal drei der letzten zehn Partien gewonnen und dabei durchschnittlich 1,9 Gegentore kassiert. Auch der direkte Vergleich unterstreicht die Favoritenrolle der Gäste: Leipzig hat sieben der letzten acht Duelle gegen Freiburg gewonnen und ist seit 14 Vergleichen ungeschlagen.

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Freiburg vs Leipzig: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt, die das Spiel noch spannender machen könnten:

Sieg für Leipzig ( Quote 2,30 bei Winamax ): Trotz möglicher Rotation im Kader ist Leipzig qualitativ stark besetzt. Die überragende Form der Sachsen und die schwachen letzten Ergebnisse der Freiburger, die lediglich eines ihrer letzten fünf Heimspiele gewinnen konnten, machen einen Auswärtssieg sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 2,30.

Trotz möglicher Rotation im Kader ist Leipzig qualitativ stark besetzt. Die überragende Form der Sachsen und die schwachen letzten Ergebnisse der Freiburger, die lediglich eines ihrer letzten fünf Heimspiele gewinnen konnten, machen einen Auswärtssieg sehr wahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 2,30. Über 3,5 Tore im Spiel ( Quote 2,10 bei Winamax ): Freiburg muss auf Sieg spielen, was Räume für Leipzigs Offensive öffnen wird. In fünf der letzten sechs Ligaspiele von Leipzig fielen im Schnitt 3,33 Tore, und auch bei den Freiburgern gab es in vier der letzten acht Partien mehr als 3,5 Treffer. Eine Quote von 2,10 ist hier verlockend.

Freiburg muss auf Sieg spielen, was Räume für Leipzigs Offensive öffnen wird. In fünf der letzten sechs Ligaspiele von Leipzig fielen im Schnitt 3,33 Tore, und auch bei den Freiburgern gab es in vier der letzten acht Partien mehr als 3,5 Treffer. Eine Quote von 2,10 ist hier verlockend. Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit (Quote 2,37 bei bet365): Eine Wette für die Statistik-Fans! Beide Mannschaften erzielen tendenziell mehr Tore in der zweiten Spielhälfte. Freiburg erzielt zu Hause im Schnitt 1,06 Tore nach der Pause, während Leipzig auswärts ebenfalls in der zweiten Halbzeit treffsicherer ist. Für diesen Tipp gibt es eine attraktive Quote von 2,37.

Das Spiel verspricht Spannung, auch wenn die Vorzeichen klar verteilt sind. Für eure eigenen Prognosen findet ihr die besten Anbieter auf unserer dedizierten Seite. Macht es euch bequem und genießt ein hoffentlich torreiches Bundesligaspiel!