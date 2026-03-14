Freiburg vs Union Berlin Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 15.03.2026

SPORT1 Betting 14.03.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Freiburg vs Union Berlin Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 15.03.2026.

Freiburg gewann nur zwei der 13 Bundesliga-Spiele gegen den 1. FC Union Berlin (5U, 6N). Beide Siege gab es allerdings zu Hause. Folgt nun der dritte Streich? Die Chancen stehen nicht schlecht.

Unsere Freiburg vs Union Berlin Prognose deutet klar auf einen Heimsieg für die Breisgauer hin. Der Sport-Club ist im eigenen Stadion eine Macht und dürfte sich am Sonntag, den 15. März 2026, gegen formschwache Berliner durchsetzen. Die Partie in der Bundesliga wird um 17:30 Uhr angepfiffen.

Angesichts der beeindruckenden Heimstärke der Freiburger favorisieren wir die Gastgeber und spielen bei Winamax mit einer Quote von 2,15 den Wett Tipp auf einen Sieg des SC Freiburg.

Ihr wollt wissen, warum Winamax zu den besten Bookies angehört, was der Buchmacher alles zu bieten hat und wie der Winamax Bonus ausfällt. Das alles und noch viel mehr verraten wir euch in unseren Winamax Erfahrungen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Heimbilanz des SC Freiburg ist in dieser Saison das Fundament des Erfolgs. Wettbewerbsübergreifend sind die Breisgauer seit 17 Partien im heimischen Europa-Park Stadion ungeschlagen. In der Bundesliga haben nur vier Teams mehr als die 25 Punkte gesammelt, die Freiburg vor eigenem Publikum einfahren konnte.

Diese Zahlen unterstreichen, warum die Freiburger als Favorit in dieses Duell gehen. Die Freiburg vs Union Berlin Quoten spiegeln dies wider, denn die Buchmacher geben dem Heimteam eine Siegwahrscheinlichkeit von fast 47 Prozent.

Auf der anderen Seite reisen die Eisernen aus Berlin mit wenig Selbstvertrauen an. Die Köpenicker konnten nur eines ihrer letzten zehn Ligaspiele im Jahr 2026 gewinnen und haben fünf der letzten sieben Partien verloren. Besonders auswärts tut sich die Mannschaft von Steffen Baumgart schwer, was die drei Niederlagen in den letzten drei Auswärtsspielen belegen.

Obwohl die Berliner in den letzten sechs direkten Duellen ungeschlagen blieben, spricht die aktuelle Formkurve eine andere Sprache. Ein interessanter Aspekt für Prognosen ist die Defensive beider Mannschaften. Freiburg hat in zwölf Heimspielen nur zwei Mal eine weiße Weste gewahrt, während Union-Torwart Frederik Rönnow eine der schwächsten Paradenquoten der Liga aufweist.

Freiburg vs Union Berlin: Wett Tipps für Sportwetten-Fans

Ihr sucht nach den passenden Wett Tipps für dieses Sonntagsspiel? Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Optionen für euch zusammengestellt, die das Spielgeschehen gut widerspiegeln könnten.

Sieg Freiburg ( Quote 2,15 bei Winamax ): Die herausragende Heimbilanz ist das Hauptargument. Freiburg hat in den letzten elf Liga-Heimspielen nicht verloren und dabei sieben Siege geholt. Mit durchschnittlich 2,09 erzielten Toren pro Heimspiel stellen die Badener ihre Offensivkraft unter Beweis, während Union auswärts zuletzt große Probleme hatte.

Die herausragende Heimbilanz ist das Hauptargument. Freiburg hat in den letzten elf Liga-Heimspielen nicht verloren und dabei sieben Siege geholt. Mit durchschnittlich 2,09 erzielten Toren pro Heimspiel stellen die Badener ihre Offensivkraft unter Beweis, während Union auswärts zuletzt große Probleme hatte. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,90 bei Winamax ): Trotz der Heimstärke ist Freiburgs Abwehr nicht immer sattelfest. Nur zwei Mal zu null in zwölf Heimspielen ist ein Indiz dafür. Da Union Berlin dringend Punkte benötigt und in vier der letzten fünf Auswärtsspiele getroffen hat, ist ein Tor der Gäste durchaus wahrscheinlich.

Trotz der Heimstärke ist Freiburgs Abwehr nicht immer sattelfest. Nur zwei Mal zu null in zwölf Heimspielen ist ein Indiz dafür. Da Union Berlin dringend Punkte benötigt und in vier der letzten fünf Auswärtsspiele getroffen hat, ist ein Tor der Gäste durchaus wahrscheinlich. Über 2,0 Tore (Quote 1,57 bei bet365): Diese asiatische Torlinie bietet eine gewisse Sicherheit. In elf von zwölf Freiburger Heimspielen fielen mindestens zwei Tore. Sollten genau zwei Treffer erzielt werden, gäbe es den Einsatz zurück. Da auch bei den Berlinern in acht der letzten zehn Partien mindestens zwei Tore fielen, ist dies eine überlegenswerte Option.

Jetzt seid ihr bestens auf das Duell vorbereitet! Die besten Anbieter für eure persönlichen Wett Tipps findet ihr übersichtlich auf unserer Vergleichsseite. Zudem erfahrt ihr bei uns, welche Anbieter Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen. Wir wünschen euch ein packendes Bundesligaspiel und viel Vergnügen am Sonntagnachmittag!