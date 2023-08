Freiburg – Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 26.8.2023

Unser Freiburg - Werder Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.08.2023 lautet: Nach dem Ausscheiden im Pokal und der klaren Niederlage zum Saisonauftakt wird Bremen auch in Freiburg leer ausgehen.

Wenngleich Freiburg von einem anderen Kaliber als der FCB ist, stehen die Chancen auf einen Sieg der Gäste im Europa-Park-Stadion schlecht. Wir visieren einen Triumph der Breisgauer zu einer Quote von 1,68 bei AdmiralBet an .

Darum tippen wir bei Freiburg vs Werder Bremen auf „Sieg Freiburg“:

Freiburg vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt sehen die Bookies die Gastgeber aus Freiburg in der Favoritenrolle und tendieren zu einem Heimsieg. Ein Umstand, der durch eine Freiburg Werder Bremen Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,67 bestätigt wird. Wer hingegen die Hanseaten nach dem 0:4 gegen Bayern in der Pflicht sieht, darf sich im Erfolgsfall über mehr als den fünffachen Wetteinsatz freuen.