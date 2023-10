Freiburg – West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2023

Der SC Freiburg tankte am Wochenende beim 2:0-Erfolg gegen Augsburg noch einmal Selbstvertrauen und geht mit breiter Brust ins Gipfeltreffen der Gruppe A. West Ham verbuchte nach dem 1:0-Zittersieg gegen Lincoln City im EFL-Cup auch in der Premier League gegen Sheffield United einen 2:0-Triumph. Mit den Treffern von Jarrod Bowen und Tomas Soucek stellten die Hammers bereits vor der Pause die Weichen auf drei Punkte.

Aufgrund des Heimrechts favorisieren wir den Sport-Club, schließen aber ein Remis mit Toren auf beiden Seiten nicht gänzlich aus. Für diesen Spielausgang stellt DAZN Bet eine Quote von 2,13 in Aussicht .

Darum tippen wir bei Freiburg vs West Ham auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Freiburg vs West Ham Quoten Analyse:

Anhand der Freiburg West Ham Wettquoten lässt sich am Drei-Weg-Markt auf keinen klaren Favoriten schließen. Kurzum gehen die Bookies von einem Duell auf Augenhöhe aus. Da beide Teams in der Vergangenheit noch nie aufeinander getroffen sind, liegen keine statistischen Daten für einen Direktvergleich vor.

Freiburg vs. West Ham Prognose: Wer geht einen entscheidenden Schritt in Richtung Gruppensieg?

Ob Freiburg auch in dieser Saison an die internationalen Leistungen des Vorjahres anknüpfen kann, ist mehr als fraglich. Damals konnte man nämlich die Gruppenphase mit vier Siegen und zwei Remis als Tabellenprimus beenden. Im Achtelfinale war gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin Endstation.

Auf nationaler Ebene überzeugte der Sport-Club vor allem in heimischen Gefilden und holte zwei der drei Erfolgserlebnisse im Europa-Park-Stadion. Beide Siege kamen ohne Gegentor zustande. Fünf Heimtore lassen zudem auf ein gewisses Maß an Angriffslust schließen.

Freiburg - West Ham Statistik & Bilanz:

Am ersten Europa-League-Spieltag bekleckerte sich der Premier-League-Klub auf heimischem Boden gegen den serbischen Vertreter Backa Topola nicht gerade mit Ruhm und geriet gegen den absoluten Außenseiter sogar in Rückstand. Ein Eigentor leitete den zwischenzeitlichen Ausgleich ein und ebnete den Weg zum 3:1-Endstand.

Zum Auftakt fehlte jedoch Jarrod Bowen, der mit fünf Premier-League-Toren West Hams bester Angreifer ist. Gegen Freiburg dürfte der Rechtsaußen von Beginn an auf dem Feld stehen und offensive Akzente setzen. Nach zwei Niederlagen in der Premier League gegen Liverpool (1:3) und Manchester City (1:3) konnte zuletzt mit einem 2:0 gegen Sheffield das Ruder herumgerissen werden.

Sieben Auswärtstore in vier Liga-Spielen attestieren den Mannen von Trainer David Moyes ein gewisses Maß an offensiver Durchschlagskraft. In jeder der vier Begegnungen in den gegnerischen Stadien steht mindestens ein Tor zu Buche. DAZN Bet gehört zur neuen Garde der Bookies am Markt und hält zum Spitzenspiel einen interessanten Neukunden-Bonus bereit. Genauere Informationen sind im DAZN Bet Test nachzulesen.