Freiburg - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2023

Unser Freiburg - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.05.2023 lautet: Können die Freiburger nach zwei Bundesliga-Niederlagen und einem weiteren Misserfolg im DFB-Pokal noch gewinnen? Wir sind uns nicht sicher, halten aber beide Konkurrenten für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen.

Freiburg kassierte am vergangenen Samstag in Köpenick beim Tabellenvierten Union Berlin eine deutliche 2:4-Niederlage. Da es bereits zur Pause 0:3 aus der Sicht der Breisgauer stand, war die Paarung bereits nach 45 Minuten entschieden. Wenngleich Manuel Gulde und Vincenzo Grifo nach dem Seitenwechsel verkürzten, blieb das letzte Wort den Hausherren mit dem 4:2-Endstand vorbehalten.

Der VfL meldete kürzlich mit dem 2:1 gegen Hoffenheim Anspruch auf Rang 6 und somit das internationale Geschäft an. Dabei zeigten sich die Wölfe gnadenlos im Torabschluss und verwandelten zwei von drei Torschüssen. Mehr als der Anschluss in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Josuha Guilavogui war für die Gäste aus Sinsheim nicht drin.

In einem offensiven Match tendieren wir zu Toren auf beiden Seiten. Aus diesem Grund empfiehlt sich der Markt „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,60 bei Betano .

Darum tippen wir bei Freiburg vs Wolfsburg auf „Beide Teams treffen“:

Freiburg vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Zahlreiche Bookies, die deutschen Kunden steuerfreie Sportwetten gewähren, offenbaren am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine Tendenz zu drei oder mehr Treffern im Spiel. Eine Tatsache, die durch die Freiburg Wolfsburg Quote in Höhe von ca. 1,75 bestätigt wird.