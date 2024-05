French Open Tipps heute - Experten Tipps für 01.06.2024

Unsere French Open Sportwetten Tipps am 01.06.2024 lauten: Wenn der Regen nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht, stehen am Samstag acht Matches bei den French Open auf dem Programm. Dabei stehen gleich zwei deutsche Profis im Mittelpunkt.

Insgesamt sind sieben deutsche Spieler im Männerfeld bei den French Open 2024 an den Start gegangen. Fünf davon erreichten erfreulicherweise die zweite Runde. In der Runde der letzten 32 sind allerdings mit Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff nur noch zwei deutsche Herren am Start. Beide dürfen sich allerdings am Samstag berechtigterweise gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale ausrechnen. Zverev ist in seinem Duell gegen den Niederländer Tallon Griekspoor sowieso der haushohe Favorit. Doch auch „Struffi“ begegnet aus Quotensicht dem Australier Alex de Minaur (ATP Nr. 11) auf Augenhöhe.

Im Wett Tipp heute trauen wir der deutschen Nummer 2 auf jeden Fall erneut eine gute Leistung zu, womöglich reicht es sogar zum Weiterkommen. Dann trifft der Warsteiner auf den Sieger der Partie Machac vs Medvedev, die wir hier auch unter die Lupe nehmen.

De Minaur vs Struff Prognose: Struffi ist weiterhin in Topform

Bei vielen Profisportlern lässt die Leistung, wenn sie einmal das Alter von 30 Jahren überschritten haben, allmählich nach. Aber nicht so bei Jan-Lennard Stuff. Der Warsteiner sicherte sich im April bei den BMW Open seinen ersten ATP-Titel.

So brachte die deutsche Nummer 2 eine gute Form und viel Selbstvertrauen mit nach Roland Garros. Das hat sich auch schon in zwei souveränen Siegen niedergeschlagen. Dass „Struffi“ zum Auftakt der French Open 2024 gegen Roman Andres Burruchaga (ATP Nr. 144) nur sechs Games abgab, war vielleicht noch keine allzu große Überraschung.

Doch dann bekam es der Deutsche am Donnerstag in Runde 2 mit Alexander Bublik, der Nummer 19 der Welt, zu tun. Auch hier machte der 34-Jährige mit einem 6:2, 6:2, 6:3 kurzen Prozess. Nun will die aktuelle Nummer 41 der Welt zum dritten Mal in Paris das Achtelfinale erreichen.

In Runde 3 ist aber kein lockerer 3-Satz-Sieg zu erwarten, denn sein Gegner Alex de Minaur ist immerhin die Nummer 11 der Welt. Zudem stand der Australier in diesem Jahr schon im Finale in Rotterdam und gewann das ATP 500 in Acapulco. Außerdem ist der Profi aus Sydney nach Spielen gegen Alex Michelsen (ATP Nr. 60) und Jaume Munar (ATP Nr. 64) beim laufenden Turnier auch noch ohne Satzverlust. Ein enges Duell, welches gut und gerne auch über fünf Sätze gehen kann, erwarten wir aber trotzdem.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Sieg Struff mit HC +1,5 Sätze“ mit einer Quote von 1,55 bei Interwetten!

Darum tippen wir bei De Minaur vs Struff auf „Sieg Struff mit HC +1,5 Sätzen“

De Minaur ist auf Sand noch ohne Sieg gegen den Deutschen

Bei den French Open stand „Struffi“ schon zweimal im Achtelfinale

Struff kann auf Sand in dieser Saison eine Bilanz von 11-3 vorweisen

De Minaur - Struff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele De Minaur: 3:0 Munar, 3:0 Michelsen, 0:2 Tsitsipas, 2:1 Auger Aliassime, 2:0 Carballes Baena

Letzte 5 Spiele Struff: 3:0 Bublik, 3:0 Burruchaga, 1:2 Tsitsipas, 2:0 Cachin, 1:2 Alcaraz

Letzte 5 Spiele De Minaur vs Struff: 2:0, 0:2, 0:2, 2:0, 2:1

Machac vs Medvedev Prognose: Wie weit geht es für den Russen auf Sand?

Daniil Medvedev stand bei den letzten beiden Grand Slams im Finale, ging aber jeweils als Verlierer vom Court. So konnte der Russe bisher von sechs Major-Endspielen nur eines siegreich gestalten. Die French Open sind dabei das Grand Slam, bei dem sich der Mann aus Moskau am schwersten tut. Das beste Ergebnis in Roland Garros war ein Viertelfinale in der Saison 2021. Im vergangenen Jahr erwischte es Medvedev schon in Runde 1. Dieses Mal setzte sich die aktuelle Nummer 5 der Welt zum Auftakt in vier Sätzen gegen Dominik Koepfer (ATP Nr. 65) durch.

Das Zweitrunden-Spiel gegen Miomir Kecmanovic musste beim Stand von 6:1 und 5:0 für den Favoriten nach einer Verletzung seines Gegners abgebrochen werden. So steht der Russe in Paris bei 9-7 und in diesem Jahr auf Sand bei 8-3. Beim Masters in Indian Wells reichte es ebenfalls fürs Finale.

Auf Sand kam beim ATP 1000 von Madrid ein Viertelfinale dazu. Nun will Medvedev zum dritten Mal in Paris ins Achtelfinale einziehen. Gegen den jungen Tschechen Thomas Mahac, der erst seit 2020 auf der Tour spielt, ist der Russe auch klar favorisiert. Doch der US-Open-Sieger des Jahres 2021 muss gewarnt sein.

Der 23-Jährige macht gerne Favoriten das Leben schwer. Beim ATP 250 in Genf warf der Profi mit Wohnsitz in Prag im Halbfinale niemand Geringeren als Novak Djokovic aus dem Turnier und zog damit in sein erstes ATP-Finale ein. Dort setzte es dann aber eine 2-Satz-Niederlage gegen Casper Ruud.

Bei den French Open gewann Mahac zunächst mit 7:6, 6:4 und 6:3 gegen Nuno Borges (ATP Nr. 47). Danach hatte der Tscheche aber gegen Mariano Navone (ATP Nr. 31) in Runde 2 große Mühe und musste über fünf Sätze gehen. In der Runde der letzten 32 droht nun ein klares Aus gegen Daniil Medvedev.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Sieg Medvedev 3:0″ mit einer Quote von 2,75 bei Bet365!

Darum tippen wir bei Machac - Medvedev auf „Sieg Medvedev 3:0″

Mahac musste in Runde 2 über 5 Sätze gehen, während Medvedev nach 2 Sätzen von der Aufgabe seines Gegners profitierte

Der Russe steht in der Weltrangliste auf Platz 5 - Mahac nur auf Rang 34

Der Tscheche kam bei einem Grand Slam noch nie über die 3. Runde hinaus

Machac - Medvedev Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Machac: 3:2 Navone, 3:0 Borges, 0:2 Ruud, 2:1 Djokovic, 2:0 Michelsen

Letzte 5 Spiele Medvedev: 1:0 Kecmanovic, 3:1 Koepfer, 0:2 Paul, 2:1 Medjedovic, 2:0 Draper

Letzte Spiele Machac vs Medvedev: 0:2

Zverev vs Griekspoor Prognose: Die deutsche Nummer 1 kommt souverän weiter

Alexander Zverev stand in den letzten drei Jahren bei den French Open jeweils im Halbfinale, verpasste am Ende aber in allen drei Fällen den Einzug ins Endspiel. Dieses Mal soll es endlich soweit sein. Die Chancen stehen auch gar nicht so schlecht.

Dabei ließ sich die deutsche Nummer 1 vom großen Rummel um das Erstundenrunden-Match gegen Rafael Nadal nicht verrückt machen. Zudem wirkt der Hamburger sehr fokussiert und ausgeglichen.

So ist Zverev nach den Duellen gegen Rafael Nadal und David Goffin bei den French Open 2024 noch ohne Satzverlust. Die Bilanz des Deutschen 2024 auf Sand kann sich mit 12-3 sehen lassen. Zudem gewann der Hamburger Anfang Mai das Masters in Rom.

Sein Kontrahent in Runde 3 musste in Roland Garros gegen Mackenzie McDonald (ATP Nr. 74) und Luciano Darderi (ATP Nr. 40) auch noch keinen Satz abgeben. Doch die Bilanz von Tallon Griekspoor auf Asche in diesem Jahr steht nur bei 7-5.

Zudem kam der Niederländer bei einem Grand Slam noch nie über die dritte Runde hinaus. Daran dürfte sich dieses Mal auch gegen einen formstarken und körperlich topfitten Zverev nichts ändern.

Unser French Open Tipp heute: „Sieg Zverev mit HC -6,5 Games“ mit einer Quote von 1,95 bei Bwin!

Darum tippen wir bei Zverev vs Griekspoor auf „Sieg Zverev mit HC -6,5 Games“

Alexander Zverev ist seit 8 Partien ungeschlagen

Der Niederländer liegt im direkten Vergleich mit 1:3 zurück

Griekspoor schied bei einem Grand Slam immer spätestens in der 3. Runde aus

Zverev - Griekspoor Statistik & Bilanz: