French Open Tipps heute - Experten Tipps für 29.05.2024

Unsere French Open Sportwetten Tipps am 29.05.2024 lauten: In seinem Erstrunden-Match musste Daniel Altmaier über die volle Distanz gehen, um sich gegen Laslo Djere durchzusetzen. Das mindert seine Chancen im Wett Tipp heute gegen Tsitsipas erheblich.

Am 3. Tag der French Open 2024 sind mehrere Top-Favoriten im Einsatz. Jannik Sinner zeigte sich zum Start in guter Verfassung und sollte im Zweitrunden-Match gegen den Veteranen Richard Gasquet keine sonderlich großen Schwierigkeiten bekommen. Ähnlich sehen wir die Favoritenrolle von Carlos Alcaraz gegen Jesper de Jong.

Stefanos Tsitsipas duelliert sich mit Daniel Altmaier und hofft natürlich ebenfalls auf ein schnelles Weiterkommen. Der Deutsche hat einige Körner in der ersten Runde verpulvert und sieht in unserem Wett Tipp heute wie ein klarer Außenseiter aus.

Daniel Altmaier vs Stefanos Tsitsipas Prognose: Starke Auftritte auf Sand

Stefanos Tsitsipas hat sich in diesem Kalenderjahr wieder von seiner besseren Seite gezeigt und bis zu den French Open eine Jahresbilanz von 24-9 Siegen aufgebaut. Für sein Erstrunden-Match gegen Marton Fucsovic reichte dem Griechen die Minimal-Distanz von drei Sätzen.

Auf den Plätzen von Roland Garros hat die ehemalige Nummer 3 der Welt schon einige exzellente Matches gespielt, stand 2021 im Endspiel (2:3 vs. Novak Djokovic) und hat eine Bilanz von 22-7 Siegen. Vielleicht wollt ihr mit einer Gratiswette sogar seinen ersten Grand-Slam-Titel prognostizieren?

Daniel Altmaier manövrierte sich zwar in fünf Sätzen gegen Laslo Djere durch die erste Runde, wird auf dem Lieblingsbelag von Stefanos Tsitsipas jedoch nicht die nötigen Energiereserven haben, um den Griechen in letzter Instanz zu fordern.

Unser French Open 2024 Tipp heute: „Stefanos Tsitsipas gewinnt 3:0″ mit einer Quote von 1,65 bei Interwetten !

Darum tippen wir bei Daniel Altmaier vs Stefanos Tsitsipas auf „Stefanos Tsitsipas gewinnt 3:0″

Daniel Altmaier - Stefanos Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Richard Gasquet vs Jannik Sinner Prognose:

Jannik Sinner dominiert seine Matches 2024 in aller Regel und hat dadurch eine unglaubliche Bilanz von 29-2 Siegen aufgebaut. In seinem Auftaktmatch gegen Christopher Eubanks zeigte der Südtiroler keinerlei Nachwehen von seiner Hüftverletzung und marschierte mit einem 3:0-Sieg in die zweite Runde.