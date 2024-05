French Open Tipps heute - Experten Tipps für 30.05.2024

Unsere French Open Sportwetten Tipps am 30.05.2024 lauten: Daniil Medvedev hat sich mit einem Sieg gegen Dominik Koepfer (3:1) in die zweite Runde der French Open gespielt. Im Wett Tipp heute erwarten wir erneut keinen glatten Sieg des Weltranglisten-Fünften.

Außerdem zog Taylor Fritz zum sechsten Mal in Folge in die zweite Runde von Roland Garros ein. Im Wett Tipp heute favorisieren wir den US-Amerikaner gegen Dusan Lajovic deutlich.

Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik Prognose: Die Form stimmt

Der 34-Jährige spielte in seinem Erstrunden-Match gegen den Qualifikanten Burruchaga fantastisches Tennis und setzte sich in weniger als 1,5 Stunden durch. Nach dieser Leistung hat der Deutsche berechtigte Hoffnung, die Bilanz im direkten Vergleich mit Alexander Bublik auf 4:1 zu erhöhen.

Für den Kasachen ging es bei den French Open noch nie über die zweite Runde hinaus. Sein Talent ist zwar unbestritten, doch seine Formschwankungen hinderten ihn auch in diesem Jahr an einer besseren Siegesbilanz als 18-11.

Darum tippen wir bei Jan-Lennard Struff vs Alexander Bublik auf „Sieg Struff (HC -1,5)“

Miomir Kecmanovic vs Daniil Medvedev Prognose: Kein Start-Ziel-Sieg

Daniil Medvedev schied in der ersten Runde von Roland Garros häufiger aus (5), als dass er in der zweiten Runde stand (3). Die ehemalige Nummer 1 der Welt ist kein Sandplatz-Spezialist und gab auch in der ersten Runde gegen Dominik Koepfer einen Satz ab (3:1).

Bislang hat Daniil Medvedev zwar alle drei Duelle ohne Satzverlust für sich entschieden, doch davon gehen wir in diesem Aufeinandertreffen nicht aus, denn der Russe gab in seinen letzten drei Matches jeweils mindestens einen Satz ab.

Darum tippen wir bei Miomir Kecmanovic vs Daniil Medvedev auf „Über 3,5 Sätze“

Taylor Fritz vs Dusan Lajovic Prognose: Glatter Sieg für den Favoriten

Bisher spielte Taylor Fritz eine starke Sandplatz-Saison, stand im Finale von München sowie im Halbfinale von Madrid und war einer der acht besten Spieler in Rom. Dagegen zeigte sich Dusan Lajovic zuletzt nicht in bester Verfassung, verlor in der ersten Runde von Madrid (0:2 vs. T. Monteiro) und der zweiten Runde von Rom (0:2 vs. S. Baez),