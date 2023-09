Fritz - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Fritz - Djokovic Tipp zum US Open 2023 Viertelfinale lautet: Taylor Fritz spielt bei den US Open 2023 sein bestes Tennis. Sein Einzug ins Viertelfinale bedeutet gleichzeitig sein bestes Abschneiden beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Egal wie das letzte Major-Turnier des Jahres ausgeht, Novak Djokovic übernimmt nach den US Open erneut die Spitze der Weltrangliste, am liebsten mit seinem vierten US-Open-Titel. Auf dem Weg dorthin duelliert sich der 23-fache Grand-Slam-Sieger im Viertelfinale mit einem Top-10-Spieler, der ihm zu liegen scheint. Taylor Fritz hat bisher alle sieben Matches gegen den Djoker verloren, sechs davon endeten ohne Satzgewinn des US-Amerikaners.

Das große Aber: Beim bisher einzigen Vergleich auf der großen Grand-Slam-Bühne ging das Match über die volle Distanz. Unser Tipp: „Fritz gewinnt mindestens einen Satz“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Fritz vs Djokovic auf „Fritz gewinnt mindestens einen Satz“:

Fritz vs Djokovic Quoten Analyse:

Im Gegensatz zu Novak Djokovic hat Taylor Fritz in seiner Karriere kaum nennenswerte Erfolge bei den vier Grand-Slam-Turnieren vorzuweisen. Sein Viertelfinal-Einzug bei den US Open 2023 ist sein bestes Turnierergebnis. Erst zum zweiten Mal überhaupt steht der US-Amerikaner damit in einem Grand-Slam-Viertelfinale.