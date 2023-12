Frosinone - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Frosinone - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir nicht nur von einem Sieg der Gäste, sondern auch von einigen Toren aus.

Juventus musste zuletzt einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen. Beim 14. Genua reichte es nur zu einem 1:1. Am Samstag ist die Alte Dame bei Frosinone gefordert. Der Gastgeber steht auf Rang 13 und könnte sich damit zu einer ähnlich zähen Angelegenheit für die Turiner erweisen. Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass Juve im Rennen um den Scudetto zum zweiten Mal in Folge bei einem Klub aus der unteren Tabellenhälfte patzt. Wir rechnen mit einem weitestgehend ungefährdeten Auswärts-Dreier.

Unser Wett Tipp heute lautet daher: „Sieg Juventus & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei Frosinone vs Juventus auf „Sieg Juventus & Über 1,5 Tore“:

Frosinone vs Juventus Quoten Analyse:

Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 22.12.2023

Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 22.12.2023

West Ham – Manchester United Tipp, Prognose, Quote | 23.12.2023

West Ham – Manchester United Tipp, Prognose, Quote | 23.12.2023

Doch selbst ein Tor trauen die Bookies den Hausherren nicht so recht zu. Die Wette „Beide Teams treffen“ bringt Quoten bis 1,91. Für die Gegenwette gibt es hingegen Höchstquoten von 1,83. Entscheidet ihr euch für eine Wette bei AdmiralBet, dann solltet ihr unbedingt vom AdmiralBet Bonus Code ohne Einzahlung Gebrauch machen.

Frosinone vs Juventus Prognose: Juve hat das Spiel fest im Griff

Drei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde kann Frosinone mit der bisherigen Ausbeute bei der Rückkehr in die Serie A zufrieden sein. Mit 19 Punkten belegt der Aufsteiger aktuell den 13. Platz. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt vor dem 17. Spieltag komfortable sieben Punkte.

Ganze 17 ihrer 19 Zähler holten die Canarini zuhause. Im heimischen Stadio Benito Stirpe kommen sie auf eine 5-2-1-Bilanz bei 14:10 Toren. Das macht in der Heimtabelle einen starken sechsten Platz. Die einzige Heimpleite gab es gleich im ersten Heimspiel gegen Neapel. Heißt: Keine der letzten sieben Heim-Partien hat Frosinone verloren.

Denn vor dem Duell mit den Turinern hatte Frosinone saison- und wettbewerbsübergreifend in zehn Heim-Pflichtspielen in Folge mindestens einen Treffer erzielen können. In den letzten drei Vergleichen mit Juventus gelang dies dem Klub aber nie. Die letzten drei Aufeinandertreffen mit der Alten Dame wurden alle zu Null verloren.