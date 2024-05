Frosinone – Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 26.05.2024

Unser Frosinone - Udinese Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 26.05.2024 lautet: Diese Paarung verspricht Abstiegskampf pur. Im Wett Tipp heute legen wir uns auf keinen Favoriten fest, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten.

Mit einem 1:0 in Monza sammelte Frosinone am vergangenen Spieltag drei mehr als wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dennoch ist nach wie vor der Klassenerhalt nicht sicher. Ein Remis gegen Udinese würde bereits reichen. Udinese hätte am vergangenen Spieltag mit einem Triumph gegen Empoli einen entscheidenden Schritt in Richtung Liga-Verbleib tätigen können, kam aber zu Hause nur zu einem glücklichen 1:1.

Wir tendieren zu einem offenen Spiel, in dem beide Kontrahenten mindestens einmal treffen. Im Wett Tipp heute gewährt NEObet eine Quote von 1,76 für „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Frosinone vs Udinese auf „Beide Teams treffen“:

Frosinone erzielte auf heimischem Boden in der Serie A 28 Tore und musste sich 31 Gegentore ankreiden lassen.

Udinese verlor nur eines der letzten 5 Auswärtsspiele (2S, 2U).

3 der jüngsten 4 Aufeinandertreffen führten zwischen beiden Teams zu beiderseitigen Toren.

Frosinone vs Udinese Quoten Analyse:

Für beide Mannschaften geht es im Match um den Verbleib in der Serie A. Lediglich, falls Empoli gegen AS Rom verliert, wäre die Klasse unabhängig vom Spielausgang für beide Teams gehalten. Wir gehen von einem offensiv geführten Kräftemessen aus. Aufgrund des Heimrechts werden den Gastgebern im Stadio Benito Stirpe marginale Vorteile eingeräum, was Quoten von 2,38 belegen. Ein Auswärtssieg wird ungefähr mit einer 3,00 belohnt.

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften torlos. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist beim erneuten Aufeinandertreffen zumindest laut Buchmacher-Einschätzung nicht zu rechnen. Wer dennoch von einem torlosen Remis ausgeht, darf sich teilweise über mehr als den zehnfachen Wetteinsatz freuen. Die Nutzung von Gratiswetten könnte sich anbieten, um keine eigenen Verluste zu tragen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Frosinone vs. Udinese Prognose: Steigt Frosinone nach einem Jahr Erstklassigkeit wieder ab?

Erst im Vorjahr stellte Frosinone die Meisterschaft in der Serie B sicher und stieg direkt ins italienische Oberhaus auf. Aufstiegstrainer Fabio Grosso blieb dem Klub nicht erhalten und wechselte zu Olympique Lyon. In seine Fußstapfen trat sein italienischer Landsmann Eusebio Di Francesco.

Mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln machte er einen guten Job und holte über die Saison hinweg 35 Punkte. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt zwei Zähler. Ein Remis gegen Udinese, das zurzeit auf Platz 17 rangiert, würde zum Klassenerhalt reichen.

Zuletzt waren die Leistungen auf heimischem Boden wenig überzeugend. Nur gegen Salernitana (3:0) konnte ein Sieg errungen werden. Darüber hinaus stehen zwei Remis und vier Heimniederlagen zu Buche. Im Schnitt erzielte der Aufsteiger pro Heimspiel 1,6 Tore.

Die Abwehr stand mit insgesamt 31 Gegentoren im eigenen Stadion alles andere als sicher. 13 der 18 Heimspiele in der Serie A führten zu beiderseitigen Toren.

Frosinone - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Frosinone: 1:0 AC Monza (A), 0:5 Inter Mailand (H), 0:0 FC Empoli (A), 3:0 US Salernitana (H), 0:0 FC Turin (A).

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:1 FC Empoli (H), 2:0 US Lecce (A), 1:1 SSC Neapel (H), 1:1 FC Bologna (A), 1:2 AS Rom (H).

Letzte Spiele Frosinone vs. Udinese: 0:0 (A), 1:3 (H), 1:1 (A), 2:3 (A), 2:0 (H).

Seit nunmehr 29 Jahren kickt Udinese Calcio im italienischen Oberhaus. In dieser Saison könnte es in Bezug auf den Klassenerhalt sehr eng werden. Über die gesamte Saison hinweg holte Udinese zu wenige Siege. Fünf waren es an der Zahl (19U, 13N). Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur einen mageren Zähler. Selbst im Falle eines Remis wäre der Abstieg besiegelt, sofern Empoli gegen AS Rom gewinnt. Die Gäste werden gewiss auf Sieg spielen. Immerhin kamen vier der bisherigen fünf Saisonerfolge in den Stadien der Gegner zum Vorschein. Nur eines der letzten fünf Auswärtsspiele ging in der Serie A verloren. Dem 0:1 bei Hellas Verona stehen auf der anderen Seite zwei Siege und zwei Remis gegenüber.

„I Friulani“ legten jüngst auswärts einen gehörigen Offensivdrang an den Tag. Fünf der vergangenen sieben Fernduelle führten zu mindestens einem eigenen Treffer. Defensiv präsentierte sich der Tabellen-17. in der Fremde nicht immer sattelfest und muss sich 24 Gegentore ankreiden lassen. Bet365 bietet ein breites Spektrum an Frosinone Udinese Wetten. Zudem werden Neukunden mit einem zusätzlichen Willkommensbonus empfangen. Genauere Informationen zum Portfolio des Bookies, den Quoten sowie dem Neukundenbonus sind im Bet365 Test ersichtlich.

Unser Frosinone – Udinese Tipp: Beide Teams treffen

Wenngleich Frosinone die etwas besseren Karten auf der Hand hält, geht es für beide Teams um den Klassenerhalt. Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung trauen auch wir beiden Konkurrenten mindestens einen Treffer zu.

Sowohl der Aufsteiger als auch Udinese legten während der gesamten Saison defensive Probleme an den Tag und ließen 68 (Frosinone) bzw. 53 Gegentore (Udinese) zu.