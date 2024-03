Fulham – Brighton Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Fulham - Brighton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 02.03.2024 lautet: Beide Teams versinken im Mittelfeld der Tabelle. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von einem müden Kick aus und räumen den Gastgebern leichte Vorteile ein.

Der Fulham FC ließ zuletzt mit einem 2:1-Triumph bei Manchester United aufhorchen und schöpfte Selbstvertrauen. Immerhin zwei der vergangenen drei PL-Spieltage brachten Siege mit sich. Brighton & Hove Albion stellte kürzlich gegen den FC Everton erst in der Nachspielzeit einen Punkt sicher. Nur eine der vergangenen vier Liga-Ansetzungen ging verloren (2S, 1U).

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Tipwin.

Darum tippen wir bei Fulham vs Brighton auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Fulham verlor nur 2 der jüngsten 8 Heimspiele in der Premier League (5S, 1U).

Mit nur einem Sieg in den vergangenen 7 Auswärts-Duellen tat sich Brighton in der Fremde sehr schwer (2U, 4N).

Im Craven Cottage holten die Weißen 7 Punkte aus den jüngsten drei Kräftemessen mit „The Seagulls“.



Fulham vs Brighton Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt lässt sich auf keinen klaren Favoriten schließen. Die Quotenverteilung ist somit komplett ausgeglichen. Bemerkenswert, da Brighton keines der letzten sieben direkten Duelle unabhängig vom Austragungsort gewann (4U, 3N).

Die Wettanbieter tendieren zu einem offensiv geführten Kräftemessen und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ dementsprechend ein. Zudem schreiben die Buchmacher beiden Mannschaften die Möglichkeit auf mindestens einen Treffer zu. In der Intertops App wird für diesen Spielausgang eine Quote von 1,48 bereitgestellt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fulham vs. Brighton Prognose: Überwindet Brighton den Fluch vom Craven Cottage?

Wenngleich im zweiten Jahr nach dem Aufstieg ins englische Oberhaus eine Verschlechterung um zwei Ränge auf Platz 12 bei „The Cottagers“ vorliegt, müssen sich die Recken aus dem Westen Londons derzeit keinerlei Gedanken um den Klassenerhalt machen.

Satte zwölf Punkte Vorsprung wurden zur Abstiegszone erspielt und bedeuten ein zufriedenstellendes Polster.

Das Polster wuchs in erster Linie aufgrund der starken Heim-Leistungen stetig an. 22 der insgesamt 32 Punkte in dieser Saison resultierten nämlich auf heimischem Boden. Sieben von neun Erfolgen kamen zu Hause zustande. Die Recken von Trainer Marco Silva, der bereits seit Juli 2021 an der Seitenlinie steht, gaben sich im Craven Cottage keine Blöße und gingen in den vergangenen acht Heimspielen nur zweimal leer aus (5S, 1U).

Vor heimischer Kulisse erzielte die Silva-Elf im Durchschnitt 1,77 Tore pro Match und absolvierte sechs der jüngsten acht Partien auf heimischem Boden mit drei oder mehr Toren.

Fulham - Brighton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fulham: 2:1 Manchester United (A), 1:2 Aston Villa (H), 3:1 AFC Bournemouth (H), 2:2 FC Burnley (A), 0:0 FC Everton (H).

Letzte 5 Spiele Brighton: 1:1 FC Everton (H), 5:0 Sheffield United (A), 1:2 Tottenham (A), 4:1 Crystal Palace (H), 0:4 Luton Town (A).

Letzte Spiele Fulham vs. Brighton: 1:1 (A), 1:0 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 0:0 (H).



Brighton sorgte im Vorjahr mit dem Erreichen des 6. Tabellenplatzes und dem Einzug in die Europa League für eine Überraschung. Erstmals in der Geschichte konnte sich der Klub für das internationale Geschäft qualifizieren und beendete die Vorrunde prompt auf Platz 1 in der Gruppe B. Im Achtelfinale wartet mit dem AS Rom jedoch keine leichte Aufgabe. In der aktuellen Saison fällt es der Elf von Trainer Roberto De Zerbi auf nationaler Ebene recht schwer, an die Leistungen des Vorjahres anzuknüpfen. Derzeit rangieren die „Seagulls“ auf Platz 7 in der Tabelle und es droht Gefahr, dass sie die erneute Teilnahme am europäischen Geschäft verpassen.

Vor allem in der Ferne legten die Recken aus dem Küstenort große Probleme an den Tag. Nur vier der 13 Auswärtsspiele endeten mit einem Erfolgserlebnis. Nach sechs sieglosen Partien in den gegnerischen Stadien resultierte zuletzt bei Tabellenschlusslicht Sheffield United ein 5:0-Kantersieg. Dem Angriff ist mit 22 Auswärtstoren ein gewisser Zug zum gegnerischen Kasten zu attestieren. Nur in drei der bisherigen Partien in der Fremde wurde ein eigener Treffer verpasst. Defensiv steht Brighton alles andere als sicher und muss sich auswärts 25 Gegentore ankreiden lassen. Mehr als zwei Drittel der Partien auf gegnerischem Boden brachten drei oder mehr Tore mit sich.

Unser Fulham – Brighton Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Beide Mannschaften sind im gesicherten Mittelfeld der Tabelle angesiedelt und können somit dem Match entspannt entgegenblicken. Aufgrund der Heimstärke sind Fulham leichte Vorteile einzuräumen. Da die Gäste aus Brighton aber keineswegs zu unterschätzen sind, können wir ein Remis nicht gänzlich ausschließen. Defensiv stellen beide Konkurrenten mit 42 (Fulham) bzw. 41 Gegentoren (Brighton) nicht das Maß der Dinge dar und lassen viel zu.