Fulham - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2024

Unser Fulham - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.04.2024 lautet: Die Reds sind der Favorit, doch nach den letzten Ergebnissen halten wir im Wett Tipp heute eine Absicherung für sinnvoll. Ohne Gegentreffer werden die Gäste nicht bleiben.

Eigentlich hätte sich Jürgen Klopp gerne mit drei Titeln aus Liverpool verabschiedet. Mit dem Ligapokal hat er den unbedeutendsten dieser drei Pokale bereits in der Tasche. Doch nachdem der LFC erst am Donnerstag aus der Europa League ausgeschieden ist, droht der League Cup die einzige Trophäe zu bleiben, welche die Reds in dieser Saison gewinnen.

Denn in der Premier League ließen sie zuletzt Punkte liegen und verspielten damit auch die Tabellenführung. Aktuell stehen sie sogar nur noch auf Rang 3. Am Sonntag geht es ins Craven Cottage zum FC Fulham. Wir sind vorsichtig und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,78 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Fulham vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Favorit Liverpool hat nur eines der letzten 4 Pflichtspiele gewonnen.

Die Reds sind seit 6 direkten Begegnungen mit Fulham ungeschlagen.

In den letzten 6 direkten Duellen im Craven Cottage trafen beide Teams.

Fulham vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Gäste aus Liverpool werden von den Sportwetten-Anbietern in diesem Duell klar favorisiert. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg der Reds erreichen in der Spitze Werte von höchstens 1,56. Dagegen kann man mit einem erfolgreichen Tipp auf die Cottagers seinen Wetteinsatz mehr als verfünffachen.

Tore auf beiden Seiten halten die Bookies für sehr wahrscheinlich, wie Wettquoten von höchstens 1,50 für „Beide Teams treffen“ eindrucksvoll zeigen. Für die Option „Sieg Liverpool & Beide Teams treffen“ gibt es Quoten bis 2,60. Angesichts der letzten Ergebnisse des LFC würden wir diese Alternative allerdings nur im Rahmen von Gratis Sportwetten anspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Fulham vs Liverpool Prognose: Kein Spaziergang für die Reds

Einen glücklichen Punkt beim abgeschlagenen Schlusslicht Sheffield United (3:3) hatte Fulham aus drei Spielen (2N) geholt, ehe am vergangenen Wochenende die Auswärtspartie bei West Ham auf dem Programm stand. Bei den Hammers, die eigentlich noch nach Europa wollen, gewannen die Cottagers etwas überraschend mit 2:0. Es war der erst dritte Auswärtssieg in 17 Auswärtspartien.

Zu Hause liest sich die Bilanz deutlich besser: Von den bisherigen 16 Premier-League-Heimspielen in dieser Saison wurden mit neun über die Hälfte gewonnen (1U, 6N). Allerdings gab es im heimischen Craven Cottage zuletzt eine 0:1-Pleite gegen Newcastle, nachdem man die beiden Heimpartien davor gegen Tottenham und Brighton noch jeweils mit 3:0 gewinnen konnte.

Gegen Liverpool hat Fulham zu Hause keines der letzten drei Duelle verloren. Alle diese drei Partien endeten mit einem Remis und es gab Tore auf beiden Seiten. Weiter zurückblickend konnten in acht der letzten neun direkten Aufeinandertreffen zwischen diesen Kontrahenten im Craven Cottage beide Teams treffen - zuletzt sechs Mal in Folge.

Insofern ist auch die Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ eine geeignete Option, die zum Beispiel bei Intertops eine Quote von 1,61 abwirft. Falls ihr bei diesem Wettanbieter noch kein Konto habt, erhaltet ihr diesbezügliche Hilfe in unserem Artikel zur Intertops Registrierung.

Fulham - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Fulham: 2:0 West Ham (A), 0:1 Newcastle (H), 1:3 Nottingham Forest (A), 3:3 Sheffield United (A), 3:0 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 Atalanta Bergamo (A), 0:1 Crystal Palace (H), 0:3 Atalanta Bergamo (H), 2:2 Manchester United (A), 3:1 Sheffield United (H)

Letzte 5 Spiele Fulham vs Liverpool: 1:1 (H), 1:2 (A), 3:4 (A), 0:1 (A), 2:2 (H)

Dass die Gäste am Sonntag ihren Kasten sauber halten, halten wir jedenfalls für unwahrscheinlich. In nur einem ihrer letzten zehn Pflichtspiele wahrten die Reds eine Weiße Weste. Das war zwar erst am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League in Bergamo, allerdings musste Atalanta nach dem 3:0-Erfolg in Anfield auch nicht mehr viel machen (Endstand: 0:1). Für Liverpool und speziell Jürgen Klopp endete indes der Traum vom Gewinn der EL, auch wenn das 1:0, das später auch der Endstand sein sollte, bereits nach sieben Minuten fiel und man glaubte, die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel doch noch zu begleichen. So aber bleibt dem LFC nur noch die Premier League - und dort haben die Liverpooler von den Top 3 die schlechteste Ausgangsposition.

Denn nach der überraschenden 0:1-Heimpleite gegen Crystal Palace am vergangenen Spieltag stehen sie nur noch auf Rang 3, punktgleich, aber mit dem um acht Treffer schlechteren Torverhältnis hinter Arsenal und zwei Zähler hinter Man City. Sechs Partien sind nur noch zu absolvieren, die Liverpool im besten Fall alle gewinnen sollte. Doch auswärts gab es fünf der bisherigen acht Remis sowie zwei der bisherigen drei Pleiten. Zudem erzielte der LFC in den letzten drei Pflichtspielen nur ein einziges Tor. Insofern ist es sicherlich nicht verkehrt, sich bei diesem Match abzusichern, wenn man zu Wetten in Richtung der Reds tendiert.

Unser Fulham - Liverpool Tipp: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“

Liverpool hat in den letzten zwei Wochen womöglich so gut wie alles verspielt: 2:2 bei Man United, die Heim-Pleite gegen Palace, Verlust der Tabellenführung in der Premier League und das Aus in der Europa League - hinter den Reds liegen alles andere als erfolgreiche Tage, die vielleicht nicht spurlos am Team vorbeigehen. Sie sind am Sonntag natürlich der Favorit, allerdings halten wir eine Absicherung aus besagten Gründen für sinnvoll, zumal der LFC auch keines der letzten drei Gastspiele im Craven Cottage gewann. Nach den letzten Ergebnissen dort und auch den letzten Ergebnissen der beiden Kontrahenten überhaupt halten wir eine Aufwertung über den Zusatz, dass beide Mannschaften ein Tor erzielen, für erfolgversprechend.