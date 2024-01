Fulham - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 24.01.2024

Unser Fulham - Liverpool Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 24.01.2024 lautet: Das Hinspiel entschied Liverpool knapp für sich (2:1). Unser Wett Tipp heute deutet beim erneuten Aufeinandertreffen auf einen weiteren Triumph der Reds hin.

Der FC Fulham befindet sich in einem Formtief und verlor vier der letzten fünf Premier-League-Duelle. Einziger Lichtblick war das überraschende 2:1 gegen Arsenal. Liverpool dominiert die Premier League derzeit nach Belieben und ist seit 14 Liga-Partien ungeschlagen (9S, 5U). Zudem sprang im Hinspiel gegen die Cottagers ein knapper 2:1-Triumph heraus.

Ähnlich dem letzten Kräftemessen gehen wir beim erneuten Aufeinandertreffen von einem engen Match aus und schätzen in unserem Wett Tipp heute die Gäste aus Liverpool stärker ein. Für diesen Spielausgang gewährt Bet-at-home eine Quote von 1,70 .

Darum tippen wir bei Fulham vs Liverpool auf „Sieg Liverpool“:

Fulham vs Liverpool Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt lässt die Mannen von Trainer Jürgen Klopp als leichten Favoriten erkennen. Der Auswärtssieg bringt den durchschnittlich 1,70-fachen Wetteinsatz mit sich.

Sportwetten-Fans, die hingegen auf die Gastgeber wetten möchten, können sich im Erfolgsfall über eine Quote von teilweise über 4,3 freuen. Dennoch haben die Hausherren seit Dezember 2011 nicht mehr auf heimischem Boden gegen Liverpool gewonnen. Wer einen mobilen Wettabschluss auf drei oder mehr Tore anstrebt, erhält bei einer der zahlreichen Wett-Apps eine durchschnittliche Quote von 1,55.

Fulham vs. Liverpool Prognose: Geht Liverpool den nächsten Schritt in Richtung Titelgewinn?

Fulham hat in dieser Saison Geschichte geschrieben. Noch nie stand der Klub nämlich im Halbfinale des EFL-Cups. Ob es am Ende zum Finaleinzug reicht, ist mehr als fraglich. Immerhin ging das Hinspiel bei den Reds knapp mit 1:2 verloren. Zuvor konnten sich die Leistungen aber durchaus sehen lassen. Mit Tottenham (5:3 n.E.) und Everton (7:6 n.E.) wurden zwei dicke Brocken aus dem Weg geräumt. Darüber hinaus sprangen Erfolge gegen Norwich City (2:1) und Ipswich (3:1) heraus.

Ein ganz anderes Bild zeichnet sich hingegen in der Premier League ab. In dieser gewann Fulham nur eines der jüngsten fünf Duelle. Dem überraschenden 2:1-Heimsieg über Arsenal stehen auf der anderen Seite vier Niederlagen gegenüber. In drei der vier Ansetzungen verpassten „The Cottagers“ einen eigenen Treffer und zeigten sich offensiv sehr harmlos.