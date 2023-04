Fulham - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Fulham - Manchester City Tipp zum Premier League Spiel am 30.04.2023 lautet: City setzte jüngst im Meisterschaftskampf ein Zeichen und kam vor heimischer Kulisse gegen die Gunners zu einem souveränen 4:1-Triumph. Gegen Fulham ist mit einem weiteren Erfolgserlebnis zu rechnen.

Manchester City gab sich im Etihad Stadium gegen Spitzenreiter Arsenal keine Blöße und feierte einen 4:1-Kantersieg. Dabei stellte Erling Haaland mit seinem 33. Treffer in der Premier League einen neuen Rekord auf und schob sich an Mohamed Salah, dem Torschützenkönig der Vorsaison (32), vorbei. Zudem brillierte Kevin de Bruyne mit zwei Treffern.

Jüngst entzauberte Man City die Gunners und wird auch bei den Cottagers zu einem Erfolgserlebnis kommen. Dabei trauen wir den Gästen mehrere Tore Unterschied zu. Für eine Handicap-Wette -1 auf den Tabellenzweiten hält Bet3000 eine Quote in Höhe von 1,70 bereit.

Darum tippen wir bei Fulham vs Manchester City auf „Sieg Manchester City (Handicap -1)“:

Fulham vs Manchester City Quoten Analyse:

Den Buchmachern, von denen einige regelmäßig Gratiswetten offerieren, ist die Topform der Gäste aus Manchester keineswegs entgangen. Alles andere als ein Auswärtssieg wird nämlich schlichtweg für recht unwahrscheinlich gehalten. Eine Tatsache, die anhand einer Fulham Manchester Quote von durchschnittlich 1,29 für den Sieg der Gäste bestätigt wird. Da die Skyblues die jüngsten drei Spiele in Fulham mit zwei Toren Unterschied für sich entschieden, hat die Quotenverteilung durchaus ihre Daseinsberechtigung.

Beide Mannschaften haben einen Hang zu Toren und bestritten mehr als sechzig Prozent ihrer Ligaduelle mit drei oder mehr Treffern. Eine entsprechende Über 2.5 Tore-Wette beim von uns für sehr gut befundenen Buchmacher Bet3000 bringt eine Quote von 1.55.

Fulham vs Manchester City Prognose: „Vollzieht Man City einen weiteren Schritt in Richtung neunte Meisterschaft?“

Seit Juli 2021 sitzt Trainer Marco Silva auf der Bank in Fulham und bestritt mittlerweile ganze 88 Spiele. Dabei legt er einen für die zur Verfügung stehenden Mittel ansehnlichen Punkteschnitt von 1,72 pro Ansetzung an den Tag.

Nachdem zwei Erfolgserlebnisse gegen Leeds United (2:1) und Everton (3:1) verbucht wurden, brachte der letzte Matchday eine knappe 0:1-Pleite gegen Aston Villa mit sich. Aufgrund der Niederlage rutschte die Elf von Trainer Silva auf Rang zehn in der Tabelle ab. Die Cottagers sind allerdings im gesicherten Mittelfeld angesiedelt und müssen sich keine Gedanken um den Klassenerhalt machen.

Manchester City spielt derzeit in seiner eigenen Liga und blickt auf sieben Saisonsiege am Stück. Der Rückstand zum Spitzenreiter Arsenal ist auf zwei Punkte geschrumpft. Da die Citizens zwei Spiele weniger absolvierten, können sie, falls nur eines der Nachholspiele von Erfolg gekrönt ist, die Tabellenspitze erobern.

Fulham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Alles andere als ein deutlicher Sieg beim FC Fulham käme einer herben Enttäuschung gleich. Die Mannen von Trainer Pep Guardiola sind auswärtsstark und gewannen vier der letzten fünf Begegnungen in der Fremde. Dabei wurden drei der vier Siege mit zwei oder mehr Toren Unterschied errungen. Ganze 28 Tore erzielten die Skyblues in der Ferne. Lediglich Arsenal (33) präsentierte sich torgefährlicher.

Der Tabellenzweite ist kein gern gesehener Gast im Craven Cottage. Dreimal in Serie musste Fulham vor heimischer Kulisse eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied in Kauf nehmen. In der Hinrunde setzte sich die Guardiola-Elf zu Hause knapp mit 2:1 durch.